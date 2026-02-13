Đây rồi!!! Chú rể Gil Lê, cô dâu Xoài Non

Xoài Non và Gil Lê vẫn luôn là cặp đôi nhận được sự quan tâm từ công chúng. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Không cần phát ngôn ồn ào mà chỉ một khung hình chung cũng đủ khiến dân mạng đứng ngồi không yên.

Mới nhất, khi xuất hiện tại sự kiện phim của Trấn Thành, Xoài Non và Gil Lê tiếp tục được chú ý vì quá giống cô dâu chú rể.

Dự sự kiện, Gil Lê diện vest đỏ chỉn chu, phong thái lịch lãm. Đứng bên cạnh, Xoài Non chọn váy đỏ đậm, layout trang điểm tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào. Phía sau cặp đôi là background hoa đỏ, không quá cầu kỳ nhưng lại tạo cảm giác quen thuộc như một đám hỏi hoặc dạm ngõ.

Cặp đôi được nhận xét là giống cô dâu chú rể chuẩn bị ra mắt gia đình 2 bên (Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

Điều khiến công chúng quan tâm không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở “chemistry” giữa hai người. Gil Lê ân cần chỉnh váy cho Xoài Non khi cô chuẩn bị chụp ảnh thảm đỏ, cho thấy sự tinh tế, luôn để ý đến nửa kia.

Ngoài ra khi được hỏi nhanh về chấm điểm nhan sắc của Xoài Non, Gil Lê cười rạng rỡ: “Sao mà chấm điểm nổi được nữa. Nói giỡn chứ là luôn trên 10 điểm”.

Khoảnh khắc Gil Lê chỉnh váy cho Xoài Non (Nguồn: Đi soi sao đi)

Phía dưới những khoảnh khắc này, cư dân mạng để lại nhiều lời khen về nhan sắc lẫn tương tác của cặp đôi. Nhiều người thừa nhận Gil Lê và Xoài Non ngày càng đẹp đôi, có tướng phu thê.

“Bé này tính ra nét tự nhiên hết mà nét nào cũng đẹp, không góc chết luôn”, “Xoài đẹp quá trời luôn”, “Gil tinh tế tử tế, quan tâm Xoài từng chút một”, “Ôi Xoài cực kỳ ra dáng “phu nhân”, cực kỳ vượng phu luôn ấy”, “Đẹp đôi quá! Đẹp sang xịn luôn”, “Hoàng tử công chúa dễ thương quá đứng với nhau rất hợp”, “Thật sự quá đẹp đôi và nhan sắc 2 bạn quá cực phẩm, nét đẹp của sự hạnh phúc khi yêu đúng người”, “Khúc đứng cạnh hoa đỏ giống như cô dâu chú rể đứng chờ để ra chào gia đình 2 bên đó trời ơi!”, “Tưởng đám cưới”,... là một số bình luận từ dân tình.

Xoài Non có tên đầy đủ là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002. Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991. Khoảng tháng 8/2024, Xoài Non và Gil Lê bị bắt gặp có hành động tình tứ trên sân pickleball và công khai mối quan hệ sau đó không lâu. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi: