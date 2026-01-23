Huyền 204 và Xoài Non: 18 tuổi lấy chồng thiếu gia, 4 năm sau "đứt gánh" hôn nhân

Sau một ngày chuyện hôn nhân ồn ào khắp mạng xã hội, khuya 22/1 Huyền 204 (Khánh Huyền) chính thức xác nhận đã ly hôn với thiếu gia Đồng Tháp - Duy Nhỏ sau khoảng 4 năm bên nhau. Hot girl cho biết lý do là vì cả hai không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp để đi cùng nhau trong hôn nhân; đồng thời phủ nhận tin đồn liên quan đến người thứ 3. Vốn là cặp đôi hot girl - thiếu gia nổi tiếng, thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen.

Cùng thời điểm này, một cái tên khác cũng liên tục được nhắc đến, đem ra so sánh với Huyền 204 vì có quá nhiều điểm tương đồng, gọi tên Xoài Non (Trạng Phạm, SN 2002). Cả hai đều là những hot girl nổi tiếng từ rất sớm nhờ ngoại hình, đều lấy chồng năm 18 tuổi và đều đứt gánh hôn nhân trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Đều là hot girl nổi tiếng từ sớm nhờ nhan sắc

Đây cũng không phải lần đầu tiên Huyền 204 và Xoài Non được gọi tên cùng nhau, đặc biệt là khi nhắc tới chủ đề nhan sắc. Dễ dàng nhận thấy cả hai đều nổi tiếng trên mạng xã hội từ khi đang là nữ sinh THCS. Bởi lẽ cả hai đều có vẻ ngoài xinh đẹp, có phần chững chạc hơn so với tuổi thật. Tuy nhiên mỗi người lại có một kiểu thu hút khác nhau.

Huyền 204 (Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) nổi lên từ khoảng giai đoạn 2018 - 2021 với vai trò hot girl, mẫu ảnh trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp. Hiện tại, cô nàng là một trong những Influencer nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Cô sở hữu hơn 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok và 2,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram, được biết đến qua những clip thời trang, làm đẹp và phong cách sống trẻ trung.

Khánh Huyên 204 nổi tiếng từ sớm nhờ nhan sắc.

Thời gian gần đây, cô nàng nhuộm da, hướng tới phong cách slay, năng động hơn.

Trong khi đó, Xoài Non nổi lên sớm hơn, được xem là một trong những hot girl đời đầu của mạng xã hội Việt. Gương mặt lai Tây, vẻ đẹp ngọt ngào giúp cô nhanh chóng vượt khỏi danh xưng “hot girl Instagram”, lấn sân sang nhiều hoạt động quảng cáo, chụp ảnh, trở thành cái tên có sức ảnh hưởng ổn định suốt nhiều năm.

Xoài Non nổi tiếng từ khi đang học cấp 3.

Xoài Non dạo này.

Hiện tại, Xoài Non vẫn là hot girl có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô nàng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, review các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm. Hot girl này cũng sở hữu hơn 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 2,3 triệu follower trên Instagram.

Lấy chồng thiếu gia từ năm 18 tuổi

Một chi tiết khiến Huyền 204 và Xoài Non thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh là cả hai đều kết hôn ở tuổi 18.

Huyền 204 lên xe hoa với thiếu gia Đồng Tháp - Duy Nhỏ (Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998). Đám cưới diễn ra chỉ 4 ngày sau sinh nhật tuổi 18 của cô dâu. Trong suốt thời gian yêu nhau, Huyền 204 cũng thường xuyên khoe những món quà xa xỉ được nửa kia tặng.

Đám cưới diễn ra chỉ 4 ngày sau sinh nhật của Huyền 204.

Vào năm 2020, Xoài Non cũng khiến dư luận bất ngờ khi kết hôn với streamer Xemesis . Thời điểm ấy, cô mới 18 tuổi, còn chồng hơn 13 tuổi, đã là gương mặt quen thuộc trong giới streamer.

Thời điểm đó, đám cưới của cả hai từng với những chi tiết như xe rước dâu 7 tỷ đồng, váy cưới 28 tỷ đồng,... đã khiến dân mạng dậy sóng. Được biết Xemesis là con trai một gia đình kinh doanh có tiếng ở TP.HCM, bản thân anh chàng cũng có việc kinh doanh riêng.

Đám cưới từng được ví như cổ tích của Xoài Non.

Hôn nhân tan vỡ sau 4 năm

Điểm giao nhau tiếp theo, và cũng gây nhiều tiếc nuối nhất, đó là cả hai đều không đi đến cái kết trọn vẹn.

Ngày 22/1/2026, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn Huyền 204 và Duy Nhỏ đã rạn nứt. Khuya cùng ngày, Huyền 204 xác nhận ly hôn chồng sau 4 năm bên nhau. Cô cho biết do không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp để đi cùng nhau trong hôn nhân. Ngoài ra, về những tin đồn liên quan đến người thứ ba, Huyền 204 cũng chính thức phủ nhận.

Huyền 204 thông báo ly hôn chồng.

"Sau tất cả, Huyền vẫn trân trọng quãng thời gian đã qua, trân trọng người đã từng đồng hành cùng mình và mong rằng cả hai sẽ cùng giữ sự tử tế... Mong mọi người tôn trọng quyết định riêng của gia đình Huyền và anh Duy và giữ sự thiện ý khi nhắc tới những người trong câu chuyện này ạ", cô chia sẻ thêm.

Còn Xoài Non, cũng sau 4 năm kết hôn, vào tháng 6/2024, Xoài Non công khai ly hôn với Xemesis; cũng sau nhiều ồn ào, đồn đoán rạn nứt.

Cặp đôi cũng "đường ai nấy đi" sau 4 năm về chung nhà.

Trên trang cá nhân, Xoài Non đưa ra thông báo bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Điều đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc". Về phía streamer Xemesis, anh cũng thông báo về việc chia tay Xoài Non và gửi đến vợ cũ những lời chúc tốt đẹp bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Mong em gặp mọi điều tốt lành nhất. Cảm ơn em vì mọi thứ em đã dành cho anh trong 6 năm qua và tất cả điều em đã hy sinh trong thời gian chúng ta bên nhau.

Thật tiếc vì chúng ta sinh ra không dành cho nhau, nhưng khoảng thời gian bên em chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Chúc em đạt được mọi điều em mong ước trong cuộc sống và luôn mỉm cười".

Huyền 204 vẫn tiếp tục công việc nhà sáng tạo nội dung trên MXH, chăm sóc con gái nhỏ.

Về phía Xoài Non, cô cũng vẫn tiếp tục công việc trên MXH, nhan sắc thăng hạng. Hot girl này cũng đã dọn về sống chung với Gil Lê.

Mỹ nhân 2k2 cũng được nhận xét ngày càng chín chắn, trưởng thành hơn trong cách ứng xử. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ghen tị bởi Xoài Non được Gil Lê chiều chuộng hệt em bé, luôn ở cạnh và đồng hành từ công việc đến cuộc sống.

Xoài Non và Gil Lê.

Ảnh: FBNV.