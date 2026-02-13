Danh tính người nộp đơn, đưa nữ game thủ Liên Quân Thái Lan gian lận ra toà

Ngày 13/2/2026, Cục Cảnh sát Hình sự (CSD) Thái Lan đã họp báo thông tin về việc bắt giữ 2 đối tượng gồm: Warasin Naraphat (biệt danh TokyoGurl, 29 tuổi, nữ game thủ Liên Quân Thái Lan) và Cheerio, 23 tuổi.

Cả 2 bị khởi tố với cáo buộc: "Cùng nhau biết rõ biện pháp bảo mật nhằm ngăn chặn truy cập vào hệ thống máy tính do người khác thiết lập riêng biệt, nhưng đã tiết lộ trái phép theo cách có thể gây thiệt hại cho người khác; đồng thời cùng nhau truy cập trái phép vào dữ liệu máy tính có biện pháp bảo mật chuyên biệt mà biện pháp đó không dành cho mình".

Theo đại diện cơ quan chức năng, vụ việc bắt nguồn từ nội dung thi đấu eSports tại SEA Games 33, bộ môn Arena of Valor (RoV) nội dung đồng đội nữ, diễn ra trong hai ngày 15 - 16/12/2025.

TokyoGurl bị phát hiện dấu hiệu gian lận khi đang thi đấu

Giải đấu có sự tham gia của 4 quốc gia gồm: Việt Nam, Lào, Timor-Leste và Thái Lan.

Ngày 15/12/2025, trong trận bán kết giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam, trọng tài phát hiện dấu hiệu nghi ngờ gian lận thi đấu. Sau đó, ban tổ chức đã ra quyết định “tước quyền thi đấu” đối với đội tuyển nữ Thái Lan, gây làn sóng tranh cãi dữ dội.

Sau khi Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) kiểm tra dữ liệu thi đấu và xác định có hành vi gian lận, đơn vị này đã gửi đơn tố cáo đến Phòng 5, Cục Cảnh sát Hình sự để điều tra.

Qua điều tra xác định, TokyoGurl - người được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia - đã được cấp tài khoản thi đấu riêng mang tên “THA_NAPHA”, chỉ được phép sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, TokyoGurl biết mật khẩu và đã cung cấp cả tên đăng nhập lẫn mật khẩu cho Cheerio. Dữ liệu hệ thống ghi nhận có nhiều lần thử đăng nhập.

Khoảng 17h ngày 15/12/2568, trước trận gặp Việt Nam, TokyoGurl đã đổi điện thoại thi đấu sang một thiết bị có cài đặt ứng dụng Discord và để Cheerio đăng nhập vào game chờ sẵn với mục đích chơi thay. Hai bên còn chia sẻ màn hình trong lúc thi đấu.

Tuy nhiên, do xảy ra sự cố không kịp gửi mã phòng thi đấu, TokyoGurl buộc phải trực tiếp thi đấu. Dù vậy, trọng tài đã phát hiện hành vi chuyển đổi màn hình bất thường, kiểm tra và phát hiện có cuộc trò chuyện Discord với Cheerio - hành vi vi phạm rõ ràng quy định thi đấu.

Sau sự việc, đội tuyển Thái Lan đã xin rút khỏi giải để thể hiện tinh thần thể thao.

Sau đó, cơ quan điều tra đã xin lệnh khám xét từ Tòa án quận Nonthaburi và Tòa án tỉnh Nakhon Phanom, tiến hành khám xét 3 địa điểm gồm: Phòng trọ khu Rattanathibet của TokyoGurl, Ký túc xá nơi Cheerio từng thuê, Nhà riêng hiện tại của Cheerio tại tỉnh Nakhon Phanom.

Tang vật thu giữ gồm điện thoại dùng để đăng nhập tài khoản thi đấu, dữ liệu địa chỉ IP và lịch sử trò chuyện.

Hình ảnh được ghi lại khi khám xét phòng trọ của TokyoGurl

Hình ảnh khi khám xét nơi ở của Cheerio

Qua thẩm vấn, cả hai bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Cheerio khai nhận nếu giành được huy chương vàng, anh sẽ nhận được một chiếc iPhone 17 Pro Max làm phần thưởng, Nếu thua, anh chỉ nhận được một phần thưởng nhỏ, chẳng hạn như tiền thuê nhà hoặc tiền xăng.

Trong những năm qua, chính Cheerio cũng là người cày game cho TokyoGurl giúp cô này leo rank.

Ngày 6/2/2026, điều tra viên đã chuyển hồ sơ sang Viện Công tố đặc biệt phụ trách Tòa án quận Pathumwan và đã truy tố ra Tòa án quận Pathumwan.

Cục Cảnh sát Hình sự nhấn mạnh, việc sử dụng thiết bị khác để truy cập trái phép vào hệ thống máy chủ thi đấu có bảo mật không chỉ là vi phạm quy chế giải đấu, mà còn là hành vi vi phạm Luật Tội phạm Máy tính, có thể bị phạt tù đến 2 năm, phạt tiền 40.000 baht (khoảng 33,6 triệu đồng) và để lại tiền án.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo việc được lựa chọn đại diện đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự cao nhất, không nên vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi danh dự của đất nước.

Tòa án quận Pathumwan đã lên lịch xét xử vụ việc vào ngày 17/3/2026 tới đây.

(Nguồn: Khaosod)