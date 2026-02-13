Ông bố sững người trước câu hỏi của con gái trong phim Tết của Tập đoàn Viettel

Tết luôn là "mùa cao điểm" nhất trong năm để các thương hiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ và gửi thông điệp đến người tiêu dùng, vì đây là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng mạnh.

Đặc biệt, trong những năm trở lại đây khách hàng ngày càng cân nhắc và chỉ mua sắm khi tin tưởng vào thương hiệu, theo các báo cáo về xu hướng mua sắm dịp Tết. Do đó, các chiến dịch thương hiệu càng cần tìm cách kết nối, chạm đến cảm xúc người dùng.

Trong bối cảnh đó, Viettel ra mắt phim thương hiệu với chủ đề gia đình, nhưng với một cách tiếp cận gây bất ngờ và cảm động. Phim mở đầu với câu hỏi ghi trên giấy mà cô con gái nhỏ gửi đến bố: "Đố bố biết ngày Tết nhà ta không thể thiếu gì?".

Người bố ngỡ ngàng khi câu trả lời không phải là bánh chưng, gà luộc hay hoa đào, mà chính là "bố". Hình ảnh này tiếp tục trở lại vào cuối phim khi người bố tiết lộ câu trả lời của mình: Tết không thể thiếu "nhà".

"Đối với con gái thì có bố là có Tết và ngược lại đối với bố mẹ Tết lại là các con! Có thể không đầy đủ mọi thành viên trong gia đình nhưng cùng hướng về nhau chính là Tết vẹn toàn", người dùng Facebook Nguyễn Trang bình luận.

Trong 3 ngày, bộ phim thu hút hơn 12 triệu lượt xem, cho thấy sự thành công khi chạm đến cảm xúc của phần đông khán giả.

"Nghĩ đến Tết thường ai cũng nghĩ đến những hình ảnh rất quen như mâm cơm sum vầy, nồi bánh chưng, chuyến xe về quê. Thế nhưng bộ phim của Viettel đã ‘nhắc’ tôi rằng Tết không thực sự nằm ở những điều đó, mà ở cảm giác gia đình được hướng về nhau", chị Nguyễn Phương Linh (28 tuổi, phường Giảng Võ), một nhân sự tổ chức sự kiện thường xuyên bận rộn vào dịp cuối năm, chia sẻ.

"Qua thời gian, khi mỗi người bước vào những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, khi công nghệ đã thay đổi cách chúng ta sống và trải nghiệm, cách cảm nhận về Tết cũng dần thay đổi. Viettel muốn mở ra một góc nhìn gần gũi về đời sống hiện đại, nơi mỗi người có một nhịp sống riêng, và vì thế, một cách đón Tết rất riêng", ông Võ Thanh Hải, Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông Tập đoàn Viettel, cho biết.

"Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau cho câu hỏi Tết không thể thiếu gì? Và trên hành trình tìm kiếm sự vẹn toàn ấy, Viettel luôn đồng hành để Tết với mỗi người, dù khác nhau, vẫn là một cái Tết vẹn toàn theo cách của bạn".