Xoài Non đã đúng

Đó là đúng người - đúng hạnh phúc nên vẻ ngoài cứ tươi roi rói.

Mới đây, Xoài Non và Gil Lê cùng xuất hiện tại một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream tổ chức ở TP.HCM. Sự góp mặt của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Như thường lệ, cả hai không ngần ngại thể hiện sự gắn bó khi liên tục tay trong tay, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, ngọt ngào trước ống kính.

Xoài Non xuất hiện cùng Gil Lê tại một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream ở TP.HCM.



Song, điều được mọi người quan tâm, bàn tán nhiều hơn cả lần này lại là ngoại hình của Xoài Non. Hot girl 2K2 ăn diện đơn giản, makeup nhẹ nhàng, búi tóc cao, song vẫn nổi bật với ngoại hình xinh xắn, đầy đặn hơn trước rất nhiều. Dễ nhận thấy, Xoài Non dường như đã tăng cân đáng kể.

Từng gắn liền với hình ảnh body thanh mảnh suốt nhiều năm, sự thay đổi về ngoại hình của cô khiến không ít người cảm thấy lạ lẫm. Dẫu vậy, phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho diện mạo hiện tại, cho rằng trông cô rạng rỡ hơn.

Không ít cư dân mạng còn nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy Xoài Non đang tận hưởng một giai đoạn hạnh phúc, thoải mái trong cuộc sống và chuyện tình cảm. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên hot girl này khiến công chúng “ngoái nhìn” khi có những thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

"Dễ thương mặt tròn hơn, cảm thấy cô ấy thoải mái với bản thân nên vui lây", "Dạo này mặt bé Xoài nhìn nhìn phúc hậu qua ha", "Gặp đúng người người ta sẽ tròn lên đó", "Xoài Non đúng là đẹp thật chứ, không son phấn đậm đà tóc búi cao quần áo bình thường nhưng nhìn cuốn hút quá", "Có da có thịt nhìn đẹp hẳn ha. Kiểu phúc hậu",... là những bình luận của cư dân mạng.

Ở nhiều cảnh quay khác, Xoài Non và Gil Lê cũng chiếm trọn spolight với những khoảnh khắc tình tứ - ngọt ngào dành cho nhau ở chốn đông người. Tại sự kiện cả hai liên tục cười nói, thoải mái chia sẻ. Khi ra về, cặp đôi tay trong tay, Gil Lê cũng tinh tế mở cửa xe, yêu chiều Xoài Non hết cỡ.

"Trời ơi nhìn ánh mắt kìa biết là hạnh phúc rồi", "Gương mặt ánh mắt của người hạnh phúc", "Cặp đôi này hợp nhau thật", Sướng nhất bạn xoài được chăm như em bé", "Nhà này nhìn hạnh phúc tràn màn hình",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, trên mạng xã hội, Xoài Non cũng cho biết cô nàng đang trong quá trình kiểm soát cân nặng bằng chế độ ăn. Trong livestream của mình, Gil Lê cũng tiết lộ người đẹp 2k2 đang trong quá trình detox, hạn chế ăn nhiều, chủ yếu chỉ uống nước để siết dáng, kiểm soát cân nặng. "Có người detox, không được ăn gì cả chỉ uống nước thôi" , Gil Lê nói.

Hiện tại Xoài Non đang hẹn hò với Gil Lê. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Vì cùng hoạt động nghệ thuật nên cả hai cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện.



