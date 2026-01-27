Clip được tìm kiếm nhiều nhất: Á hậu Cẩm Ly "bị tóm dính" khi ra sân bay đón Đình Bắc?

Từ sau hành trình tại giải U23 Châu Á 2026, cầu thủ Đình Bắc (SN 2004) trở thành cái tên được cộng đồng mạng săn đón, dành nhiều sự yêu mến. Không chỉ dành lời khen cho Đình Bắc trong những trận đấu, người hâm mộ còn cập nhật liên tục về cuộc sống đời thường của nam cầu thủ.

Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, không ít người tò mò về trạng thái hẹn hò của Đình Bắc. Bởi thời gian gần đây, tên tuổi của nam cầu thủ gắn liền với bạn gái tin đồn - Á hậu Cẩm Ly. Mặc dù người trong cuộc đều không lên tiếng nhưng các từ khóa liên quan đến cặp đôi này vẫn liên tục lọt tìm kiếm phổ biến.

Đình Bắc hiện đang là cầu thủ được nhiều người yêu mến

Mới đây nhất, cụm từ khoá: “Cẩm Ly ra sân bay đón Đình Bắc” bỗng xuất hiện trên thanh gợi ý tìm kiếm trên TikTok, được dân tình dành nhiều chú ý. Theo đó, một đoạn clip Cẩm Ly có mặt tại sân bay, ôm bó hoa như đang đợi đón ai đó bất ngờ viral trên MXH. Đáng chú ý, đoạn clip này xuất hiện đúng thời điểm Đình Bắc trở về Việt Nam cùng đội tuyển và được người hâm mộ chào đón ở sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Chính bởi vậy mà không ít người hiểu nhầm Á hậu Cẩm Ly ra sân bay đón nam cầu thủ. Song thực tế hình ảnh người đẹp sinh năm 2k3 có mặt tại sân bay đã được quay từ năm 2025 và không liên quan đến Đình Bắc. Thế nhưng vì “thuật toán TikTok”, đoạn clip viral trở lại ở thời điểm này khiến netizen hiểu nhầm.

Khoảnh khắc Cẩm Ly xuất hiện ở sân bay bỗng viral khắp MXH

Cụm từ khóa "Cẩm Ly ra sân bay đón Đình Bắc" được nhiều người tìm kiếm

Một số bình luận của cộng đồng mạng: “Ủa Cẩm Ly ra sân bay đón Đình Bắc hả?”. “Sao gợi ý tìm kiếm là Cẩm Ly đón Đình Bắc nhỉ, đây clip cũ mà”. “Đúng là thuật toán TikTok không làm hội ship couple thất vọng!”. “Biết là clip cũ nhưng mà tui vẫn cố gắng xem. Quá mê 2 bạn này rồi, lên thuyền nha”. “Trời ơi clip lâu rồi làm mình mừng hụt”.

Trước đó, mối quan hệ của Đình Bắc và Á hậu Cẩm Ly trở thành đề tài được theo dõi sát sao. Nguồn cơn nghi vấn tình cảm giữa Đình Bắc - Cẩm Ly xuất phát từ những tương tác nhỏ nhưng đủ gây chú ý trên mạng xã hội của cả hai.

Về phía Cẩm Ly, cô nàng chỉ trả lời những lời nhắn đơn giản, tránh tương tác với bình luận nhắc đến Đình Bắc. Song song với đó, Cẩm Ly cũng hiếm khi có động thái đáp trả hay lên tiếng giải thích về những đồn đoán tình cảm.

Đình Bắc và Cẩm Ly vướng tin đồn hẹn hò, liên tục được netizen "đẩy thuyền"

Cặp đôi từng có tương tác trên MXH

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, đến từ Nghệ An, hiện đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Trong năm 2025, anh chàng đã cùng với ĐT Việt Nam có thành tích ấn tượng, gần nhất là HCV SEA Games 33 và đang chinh chiến tại U23 Châu Á. Riêng Đình Bắc, anh chàng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 33, danh hiệu Quả bóng Bạc 2025.

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắc, là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô nàng sở hữu ngoại hình thanh thoát, chiều cao khoảng 1m7, được khán giả ví như “thần tiên tỷ tỷ”.