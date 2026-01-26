Đình Bắc hiện tại giàu cỡ nào?

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) đang là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá cả nước, không chỉ bởi phong độ thi đấu ấn tượng mà còn bởi những câu chuyện đời thường phía sau sân cỏ.

Mới đây, thông tin Đình Bắc mua ô tô tặng bố và xây nhà mới cho gia đình ở quê nhà Nghệ An tiếp tục khiến nhiều người tò mò: chàng tiền đạo sinh năm 2004 thực sự giàu đến mức nào?

Nguyễn Đình Bắc mua xe ô tô tặng bố, xây nhà cho mẹ. Ảnh: Nghệ An News

Ảnh: Như Hoàn.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, Đình Bắc đã mua tặng bố mẹ một chiếc ô tô để tiện đi lại, đồng thời xây một căn nhà mới ngay cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình. Trước đó, theo ghi nhận thực tế, gia đình anh đang sinh sống trong căn nhà một tầng, có sân rộng và phòng khách lớn tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà này được xây mới khoảng một năm trở lại đây, khang trang nhưng vẫn giữ nét giản dị của vùng quê.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh từng khoác áo CLB Quảng Nam trước khi chính thức gia nhập CLB Công An Hà Nội. Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc từng thi đấu cho U19, U20, U23 Việt Nam và sớm được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất hiện nay.

Không chỉ nổi bật trên sân cỏ, Đình Bắc còn là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Theo chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo sinh năm 2004 được định giá khoảng 300.000 euro (hơn 9,2 tỷ đồng).

Đình Bắc nổi tiếng, là chân sút giàu tiềm năng hiện nay.

Thực tế, Đình Bắc không phải “đến bây giờ mới đắt giá”.

Ngay từ những mùa giải trước, anh đã được nhiều CLB trong nước chú ý. Năm 2024, khi mối quan hệ giữa Đình Bắc và CLB Quảng Nam có dấu hiệu rạn nứt, CLB Bình Định từng gửi công văn bày tỏ mong muốn chiêu mộ anh. Cùng thời điểm đó, theo Tuổi Trẻ Online , CLB Công An Hà Nội nhanh chóng nhập cuộc và đạt thỏa thuận sơ bộ với cá nhân Đình Bắc. Đội bóng ngành công an thậm chí đã “đặt cọc” trước 3,5 tỷ đồng cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, trước khi chính thức đưa anh về đội.

Bên cạnh phí chuyển nhượng, thu nhập của Đình Bắc còn đến từ nhiều nguồn khác nhau như lương tháng tại CLB, tiền thưởng từ các giải đấu trong nước và quốc tế; giao lưu, dự sự kiện.

Đáng chú ý, Đình Bắc hiện cũng là một gương mặt “hot” trên mạng xã hội. Anh sở hữu hai tài khoản MXH với lượng tương tác lớn như Facebook có hơn 458.000 người theo dõi, trong khi TikTok đã chạm mốc 1 triệu follower. Với độ nhận diện cao, nếu tham gia quảng cáo, hợp tác thương hiệu hay làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng, con số thu nhập chắc chắn không hề nhỏ.

Và đặc biệt nhất, ở tuổi 22, thứ mà Đình Bắc “giàu” nhất có lẽ còn là tình cảm của người hâm mộ.

Sau giải U23 châu Á, cái tên Đình Bắc phủ sóng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người biết đến anh không chỉ vì những bàn thắng, mà còn bởi hành trình nỗ lực đáng nể: từ cậu bé từng bị loại khỏi đội trẻ Sông Lam Nghệ An vì ngoại hình thấp còi, đến một Đình Bắc cao hơn 1m80, tự tin và tỏa sáng ở các giải đấu lớn.

Không chỉ vậy, Đình Bắc còn ghi điểm bởi lối sống ấm áp, tinh thần sẻ chia. Tháng 12/2025, anh đã dành toàn bộ số tiền thưởng từ hai danh hiệu Quả bóng Vàng nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm để làm từ thiện.

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: “Thật vui và hạnh phúc khi nhận được hai danh hiệu cao quý này. Bắc xin phép gửi toàn bộ số tiền thưởng 45 triệu đồng vào Ban Vận động Cứu trợ Trung ương”.

Đình Bắc chăm chỉ làm từ thiện.

Trên Facebook cá nhân, Đình Bắc chủ yếu đăng tải hình ảnh tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, anh cũng đã sở hữu ô tô riêng và dùng đồ hiệu.

Từ một cậu bé lớn lên trong gia đình thuần nông ở Nghệ An, kinh tế không quá dư dả, Đình Bắc luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ bố mẹ để theo đuổi đam mê bóng đá. Giờ đây, anh không chỉ lo được cho bản thân mà còn có thể phụ giúp, báo hiếu cho gia đình.

Đình Bắc bắt đầu nổi lên từ mùa giải 2023 khi góp công lớn giúp CLB Quảng Nam lên chơi V-League với hiệu suất 8 bàn thắng/14 trận, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Kể từ đó, Đình Bắc liên tục để lại dấu ấn ở nhiều đấu trường lớn. Anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất được triệu tập vào ĐTQG dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier và ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023.

Trong năm 2025, Đình Bắc là ngôi sao nổi bật của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, góp công giúp đội giành Huy chương Vàng và được nhận nhiều bằng khen từ các cấp lãnh đạo. Hiện tại, trong khuôn khổ U23 Châu Á, Đình Bắc tiếp tục giữ vững phong độ và tỏa sáng, có những đóng góp quyết định cho hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu.