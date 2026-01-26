Một con bò ở Thanh Hoá được trả 900 triệu, nhưng chủ quyết không bán: Đặc điểm khác thường gây tò mò

Con bò đặc biệt khiến dư luận không khỏi tò mò, hiếu kỳ được anh Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1996), trú tại thôn Hải Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Hoằng Hóa trước đây) nuôi dưỡng.

Con bò thuộc giống bò 3B lai bò ta, hiện đã được 8 tháng, nặng gần 300 kg và có... 6 chân. Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Linh cho biết, con bò được anh mua lại cách đây khoảng 2 tháng từ một hộ dân ở xã Hoằng Lộc (trước đây là xã Hoằng Thái) với giá 45 triệu đồng.

2 chân thừa của con bò này không khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, không gây chảy máu hay lở loét. Con bò cũng chưa từng có biểu hiện đau đớn hay khó chịu vì có thêm 2 chân.

Con bò có 6 chân khiến dư luận tò mò. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

Theo lời kể của chủ cũ, trong quá trình mang thai, bò mẹ không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khi sinh ra, bò con có thêm 2 chân “thừa” mọc ở phía bên trái thân mình. Hai chân này treo lơ lửng, chia làm hai và có chiều dài gần tương đương với các chân chính.

"Khu vực tôi sinh sống đang phát triển du lịch, tôi dự định nuôi con bò này để phục vụ du khách tham quan. Gia đình tôi trước đây có nuôi trâu bò nên tôi cũng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia súc," anh Linh chia sẻ trên báo Thanh Niên về quyết định mua lại con bò 6 chân này.

Thời gian gần đây, nhiều người đã liên hệ hỏi mua con bò với giá cao, thậm chí có khách đã trả anh Linh gấp 15-20 lần so với giá mua ban đầu (khoảng 900 triệu đồng). Tuy nhiên anh Linh cho hay mình chưa có ý định bán.

“Dự định của tôi là tiếp tục nuôi con bò này, sau này nếu đủ tuổi sẽ cho phối giống để xem hiện tượng đột biến này có tiếp tục xảy ra hay không. Ngoài ra, tôi cũng muốn giữ lại làm điểm tham quan cho bà con, trẻ nhỏ và du khách đến xem”, anh Linh trả lời thêm trên báo Dân Việt.

Đã có khách liên hệ trả khoảng 900 triệu đồng để có được con bò này.

Thông tin trên Dân Việt, hiện con bò được chủ nhân chăn thả vào ban ngày và bổ sung thêm cám ngô. Con bò rất lành tính, trẻ em trong thôn có thể thoải mái đến gần vuốt ve, thậm chí chạm vào hai chiếc chân thừa mà không gặp nguy hiểm. Dù có thêm hai chân, con bò vẫn sinh trưởng khỏe mạnh, các chân thừa cũng phát triển tương đương với các chân chính.