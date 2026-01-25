Lưu 3 kiểu ảnh này trong điện thoại là điều “cấm kỵ” với người có EQ cao

EQ (trí tuệ cảm xúc) không chỉ thể hiện qua cách con người giao tiếp, ứng xử trong các mối quan hệ, mà còn phần nào phản ánh ở cách mỗi người quản lý đời sống cá nhân hằng ngày. Từ việc kiểm soát cảm xúc, lựa chọn phản ứng trước tình huống cho đến những chi tiết nhỏ như thói quen sử dụng và lưu trữ dữ liệu trong điện thoại, tất cả đều có thể cho thấy mức độ nhạy cảm và ý thức về cảm xúc của bản thân lẫn người khác.

Theo các chuyên gia tâm lý, người có EQ cao thường rất cẩn trọng với những gì họ giữ lại xung quanh mình, đặc biệt là các hình ảnh có khả năng gợi lại cảm xúc tiêu cực hoặc ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Dưới đây là 3 kiểu ảnh thường được cho là “không nên” tồn tại quá lâu trong điện thoại của người có EQ cao.

Ảnh minh họa

1. Ảnh riêng tư của người khác khi chưa được cho phép

Dù không mang ý đồ xấu, việc lưu giữ hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa có sự đồng thuận luôn tiềm ẩn rủi ro về cảm xúc và đạo đức. Những bức ảnh này có thể khiến người trong cuộc cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư nếu vô tình bị lộ ra ngoài.

Người có EQ cao thường ý thức rõ ranh giới cá nhân, hiểu rằng cảm giác an toàn và sự tôn trọng của người khác quan trọng không kém cảm xúc của chính mình. Vì vậy, họ thường hạn chế lưu trữ hoặc chủ động xóa những hình ảnh nhạy cảm, riêng tư không thực sự cần thiết.

2. Ảnh chụp màn hình tin nhắn tranh cãi, tiêu cực

Những đoạn chat cãi vã, lời nói gây tổn thương hay mâu thuẫn chưa được giải quyết nếu được lưu lại trong thời gian dài có thể vô tình trở thành “công tắc” kích hoạt cảm xúc tiêu cực.

Ảnh minh họa.

Mỗi lần nhìn lại, cảm giác bực bội, ấm ức hay thất vọng rất dễ quay trở lại, khiến tâm trạng bị ảnh hưởng mà không cần lý do rõ ràng. Người có EQ cao thường chọn cách đối diện và xử lý vấn đề, thay vì giữ lại những bằng chứng cảm xúc tiêu cực khiến bản thân mắc kẹt trong quá khứ.

3. Ảnh dùng để so sánh bản thân với người khác

Đó có thể là ảnh thành tích, cuộc sống, ngoại hình hay những khoảnh khắc “hoàn hảo” của người khác được lưu lại với mục đích tự tạo áp lực cho bản thân.

Việc thường xuyên tiếp xúc với các hình ảnh mang tính so sánh dễ khiến cảm xúc dao động, làm giảm sự hài lòng với hiện tại và âm thầm nuôi dưỡng cảm giác tự ti. Người có EQ cao thường nhận thức rõ ranh giới giữa việc lấy cảm hứng tích cực và việc tự gây áp lực không cần thiết, từ đó chọn cách loại bỏ những hình ảnh khiến họ mất cân bằng cảm xúc.

Ảnh minh họa.

Tất nhiên, không tồn tại một quy chuẩn tuyệt đối cho việc “nên” hay “không nên” lưu ảnh gì trong điện thoại. Tuy vậy, cách mỗi người chọn giữ lại hay xóa đi một bức ảnh nào đó cũng phần nào phản ánh khả năng nhận diện, điều tiết và bảo vệ cảm xúc của bản thân - những yếu tố cốt lõi làm nên EQ cao trong đời sống hiện đại.