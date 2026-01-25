Kế toán trưởng ngân hàng 30 tuổi mua túi xách 40 triệu như mua bó rau ngoài chợ: "Đó là lý do tôi độc thân"

“Đây là cái túi rẻ nhất của tôi. Ba tháng lương của anh còn không mua nổi.”

Câu nói thẳng thừng ấy được thốt ra từ miệng Mỹ Lệ - một nữ nhân viên ngân hàng 33 tuổi, có hộ khẩu Thượng Hải, Trung Quốc nhà riêng mua bằng vay thế chấp và vị trí quản lý tại hội sở. Cô nói xong thì đóng sầm cửa xe, xóa hết toàn bộ liên lạc, kết thúc một buổi xem mắt được gia đình kỳ vọng là “môn đăng hộ đối”.

Mỹ Lệ không phải trường hợp cá biệt. Trên các diễn đàn Trung Quốc, cụm từ “nữ nhân viên ngân hàng khó yêu, khó cưới” luôn nằm trong nhóm chủ đề được bàn luận. Họ không thiếu tiền, không thiếu năng lực, nhưng lại thiếu… một mối quan hệ đủ bền để đi đường dài.

Ảnh minh họa.

“Tôi muốn quà Thất Tịch là… có người làm xong hộ chỉ tiêu”

Thuý Hoa - giao dịch viên kỳ cựu tại một chi nhánh ngân hàng kể rằng năm ngoái, chồng sắp cưới của cô từng nhờ bạn bè hỏi giúp: “Thất Tịch này cô ấy thích quà gì?”

Hôm đó, Thuý Hoa vừa đi “đẩy” chỉ tiêu ETC (hệ thống thu phí đường bộ không dừng. Vài năm gần đây, tại Trung Quốc, các ngân hàng trở thành đơn vị chính được giao chỉ tiêu phát hành ETC. Điều này đồng nghĩa với việc nhân viên ngân hàng, đặc biệt là giao dịch viên và nhân viên bán lẻ phải trực tiếp ra ngoài đường, bãi xe, khu dân cư để mời khách đăng ký -PV) ngoài đường cả ngày. Nắng gắt, khách khó, mồ hôi chưa khô thì chỉ tiêu vẫn còn nguyên. Trong cơn bực bội, cô nhắn một câu nửa đùa nửa thật: “Quà gì cũng được, miễn là có ai đó làm xong hộ tôi chỉ tiêu ETC.”

Câu nói nghe qua tưởng vui, nhưng lại là tâm trạng rất thật của nhiều nữ nhân viên ngân hàng. Với họ, những dịp lễ lẽ ra dành cho yêu đương lại thường gắn liền với KPI, doanh số và áp lực hoàn thành nhiệm vụ.

Lời nguyền “ba tháng vào ngân hàng là chia tay”

Diệu Diệu - một nữ nhân viên khác vẫn nhớ rõ câu nói đầu tiên khi cô nhận việc tại chi nhánh: “Ở đây có lời nguyền, vào làm ba tháng là chia tay người yêu.”

Lúc đó, cô chỉ cười trừ. Ba tháng sau, lời nguyền ứng nghiệm.

Ảnh minh họa.

Diệu Diệu làm việc tại chi nhánh thiếu nhân sự, lịch làm việc dày đặc, cuối tuần ưu tiên cho đồng nghiệp có con nhỏ. Trong ba tháng đầu đi làm, cô không có nổi một ngày nghỉ trọn vẹn. Bạn trai cô làm kiểm toán, vừa nhận việc đã đi công tác gần hai tháng liền.

Nhà cách nhau chưa tới 30km trong Thượng Hải, nhưng ba tháng họ chỉ gặp nhau đúng ba lần. Lần cuối cùng là một cuộc cãi vã vì cả hai đều cảm thấy mình không được ưu tiên trong cuộc sống của đối phương. Sau đó, họ chọn cách “tạm gác tình cảm”, cùng ôn thi, hẹn sau khi thi xong sẽ tính chuyện tương lai. Nhưng đúng ngày ăn mừng kết quả, Diệu Diệu phát hiện bạn trai có một chiếc điện thoại khác, trong đó không có cô, nhưng lại đầy ắp tin nhắn thân mật với một nữ đồng nghiệp đi công tác chung.

Hai tháng sau, anh ta chính thức công khai mối quan hệ mới. Không lâu sau nữa, họ đăng ký kết hôn.

Còn Diệu Diệu thì vẫn độc thân.

Khi tình yêu cũng trở thành “tài nguyên”

A Mẫn từng đính hôn với bạn trai. Cô tin rằng họ sẽ sớm kết hôn, cho đến khi công việc đưa vào trong các mối quan hệ.

Từ giao dịch viên, A Mẫn được chuyển sang làm quản lý khách hàng doanh nghiệp. Chỉ tiêu cao, không có nguồn khách, không phải người bản địa, cô buộc phải nhờ đến quan hệ gia đình bạn trai. Càng dựa vào, vị thế của cô trong gia đình đó càng thấp.

Sau một năm không đạt chỉ tiêu, A Mẫn bị điều sang làm quản lý tài chính cá nhân, vị trí tiếp tục đòi hỏi huy động người thân, bạn bè mua sản phẩm tài chính. Khi một khoản đầu tư không đạt lợi nhuận kỳ vọng, mọi trách nhiệm dồn hết về phía cô.

Đỉnh điểm là khi A Mẫn nhờ bạn trai đăng giúp một bài quảng bá sản phẩm, anh nổi giận: “Em dựa vào nhà anh quá rồi.”

Cô nhận ra, thứ khiến người ta không thể chấp nhận cô không phải là năng lực, mà là việc cô không đủ “giá trị sử dụng” khi không còn mang lại lợi ích .

Họ chia tay sau một trận cãi vã. Không lâu sau, A Mẫn rời Thượng Hải, về quê ôn thi cao học, mong muốn một công việc ổn định hơn.

“Ba tháng lương của anh không mua nổi túi của tôi”

Mỹ Lệ, 33 tuổi, có gần 10 năm làm nghề, cô đi lên từ vị trí giao dịch viên, rồi quản lý kế toán, sau đó trúng tuyển vào bộ phận kế toán trưởng tại hội sở. Mỹ Lệ có hộ khẩu Thượng Hải và vừa vay tiền mua một căn hộ nhỏ rộng khoảng 60m2. Nhưng đổi lại cho sự nghiệp ổn định ấy, cô gần như chưa từng có một mối tình đúng nghĩa.

Ảnh minh họa.

Trong một lần về quê xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình, Mỹ Lệ gặp một người đàn ông khiến cô nhớ mãi. Sau khi biết mức lương của cô, anh ta liên tục buông những câu nói nửa đùa nửa mỉa.

Thấy cô uống Starbucks mỗi ngày, anh ta nói: “Một cốc cà phê của em bằng tiền ăn cả ngày của anh. ” Cô mua ít trái cây nhập khẩu mang về, anh ta lại buông một câu: “Chỗ này đủ tiền đổ xăng cả tháng của anh rồi.”

Đến khi biết chiếc túi Mỹ Lệ mua như mua bó rau ngoài chợ có giá hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng), người đàn ông nghiêm túc khuyên: “Sau này em đừng mua mấy thứ như thế nữa, cái túi này còn đắt hơn hai tháng lương của anh ". Mỹ Lệ im lặng một lúc rồi đáp thẳng: “ Đây là cái túi rẻ nhất của tôi. Ba tháng lương mà anh cũng không mua nổi.”

Các báo cáo khảo sát nghề nghiệp tại Trung Quốc nhiều năm liền cho thấy, nhóm nữ làm tài chính - ngân hàng có tỷ lệ độc thân cao. Nguyên nhân không nằm ở việc họ “quá kén chọn”, mà vì họ quá bận, quá áp lực và quá tỉnh táo .

Họ không có thời gian duy trì một mối quan hệ đều đặn, không dễ chấp nhận sự chênh lệch về nhận thức, tài chính và mục tiêu sống. Khi công việc đã chiếm gần như toàn bộ năng lượng, tình yêu nếu không đủ thấu hiểu sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng.

Không phải vì họ không muốn yêu, mà vì họ không muốn yêu sai người, chỉ để thoát khỏi hai chữ “độc thân” .

Nguồn: Sina.