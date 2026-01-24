Hãy làm một người độc thân có EQ cao!

Tết đến xuân về, nhà cửa thơm mùi bánh mứt, phòng khách sáng đèn, tiếng cười nói rôm rả. Người ta gặp nhau sau một năm bận rộn, ai cũng muốn hỏi han đôi câu cho “có không khí”.

Nhưng với hội độc thân, mỗi cuộc họp mặt gia đình đôi khi giống như… một bài kiểm tra EQ không báo trước. Không phải vì ai xấu tính, mà vì những câu hỏi “thương thương vậy thôi” lại dễ chạm vào đúng chỗ nhạy cảm. Trả lời không khéo thì bị bảo khó gần. Cười trừ cho qua thì lại thấy tủi. Còn phản ứng gắt quá thì Tết mất vui.

Vậy nên, độc thân có EQ cao không phải là người “chịu đựng giỏi”, mà là người biết trả lời vừa đủ, vừa duyên, vừa giữ được ranh giới .

Ảnh minh họa.

Dưới đây là 3 câu hỏi kinh điển mà họ hàng hay hỏi mỗi dịp Tết, và cách đáp sao cho khéo.

1. “Bao giờ lấy chồng/lấy vợ? Có người yêu chưa?”

Đây gần như là câu mở màn quốc dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Chỉ cần bạn vừa ngồi xuống bàn trà, chưa kịp cắn miếng mứt nào thì câu hỏi đã “đi thẳng vào vấn đề”, kéo theo cả một chuỗi bình luận nối đuôi: “ Chọn kỹ quá đó!”, “Tuổi này phải lo rồi!”, “Con gái/con trai vậy là trễ nha!”… Không khí lúc này tự nhiên chuyển sang chế độ “điều tra nhẹ”, mà người bị hỏi thì vừa phải cười cho vui nhà vui cửa, vừa phải canh sao để không biến Tết thành buổi phỏng vấn đời tư.

Cách trả lời EQ cao ở đây là vui vẻ, nhẹ nhàng, không tạo căng thẳng, nhưng vẫn đủ tinh tế để người đối diện hiểu rằng bạn đang kiểm soát cuộc trò chuyện. Bạn có thể đáp theo hướng hài hước một chút để xoa dịu tình huống như: “Dạ con đang tìm người hợp, chứ con không vội cho kịp deadline Tết ạ” hoặc “Con cũng đang mở lòng rồi, khi nào có tin vui con báo cả nhà liền”. Nếu muốn thể hiện sự nghiêm túc mà không bị hiểu nhầm là né tránh, bạn có thể nói: “Con đang ưu tiên công việc trước, còn chuyện tình cảm con vẫn nghiêm túc nha” , câu này vừa đủ để người lớn yên tâm, vừa không làm bạn rơi vào thế phải kể lể quá nhiều.

Trong trường hợp câu chuyện có dấu hiệu bị đào sâu kiểu “rồi quen ai chưa, sao không dẫn về?”, bạn nên chốt hạ khéo để chuyển chủ đề: “Tết mình ăn uống vui vui thôi, chuyện này để con tự lo được ạ” . Một câu ngắn gọn nhưng đủ lịch sự và rõ ràng: con nghe, con hiểu, con trân trọng sự quan tâm nhưng con không muốn bị xoáy sâu thêm nữa.

2. “Lương bao nhiêu rồi? Tháng kiếm được mấy chục?”

Nếu câu hỏi về chuyện cưới xin khiến người độc thân áp lực về tương lai, thì câu hỏi về lương bổng lại dễ khiến không khí chuyển sang một dạng so sánh vô hình. Phần lớn người hỏi không hẳn có ý xấu, đôi khi chỉ vì tò mò hoặc nghĩ rằng hỏi thu nhập là cách bắt chuyện “thực tế” và gần gũi hơn. Nhưng với người nghe, nhất là những ai còn đang chật vật ở giai đoạn đầu sự nghiệp, câu hỏi này rất dễ tạo cảm giác bị cân đo, đối chiếu, thậm chí bị đặt lên bàn cân với con nhà người ta.

Ảnh minh họa.

Cách trả lời EQ cao trong tình huống này là nói chung chung, đủ thân thiện, không tự biến mình thành bảng lương sống. Thay vì đưa ra con số cụ thể, bạn có thể trả lời theo hướng an toàn nhưng vẫn lịch sự, chẳng hạn: “Dạ cũng ổn ạ, đủ lo cho bản thân và phụ gia đình” hoặc “Con đang cố gắng, năm nay mục tiêu là tăng thu nhập hơn năm ngoái”. Những câu này cho thấy bạn có trách nhiệm với cuộc sống của mình, nhưng không mở đường cho việc đào sâu thêm.

Trong trường hợp muốn kết thúc nhanh gọn hơn, một câu như “Dạ làm công ăn lương thôi ạ, được cái ổn định” thường đủ để người đối diện hiểu rằng bạn không muốn đi vào chi tiết. Và nếu bị hỏi sát hơn kiểu “Thế bao nhiêu mới gọi là ổn? ”, bạn hoàn toàn có thể mỉm cười và đáp: “Dạ con ngại nói con số lắm, nhưng con vẫn đang cố gắng từng tháng ạ”.

Đây là kiểu câu trả lời rất “được lòng”: không khiến người hỏi mất mặt, không tạo cảm giác né tránh, nhưng vẫn giữ trọn vẹn ranh giới cá nhân.

3. “Sao chưa cưới? Kén quá hay có vấn đề gì?”

Đây là câu hỏi nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng lại có “độ sát thương” không hề thấp với người độc thân. Nó dễ khiến người nghe rơi vào cảm giác bị đánh giá, dù đôi khi người hỏi không hẳn có ác ý. EQ cao trong tình huống này không nằm ở việc phản ứng gay gắt hay cố gắng thanh minh, mà là giữ bình tĩnh, không phòng thủ và khéo léo chuyển hướng câu chuyện. Một vài cách đáp vừa mềm mỏng vừa đủ chắc có thể là: “ Dạ chắc duyên chưa tới thôi ạ, con muốn cưới là cưới cho đúng người”, hoặc “Con không kén đâu, con chỉ cẩn thận, sợ cưới vội rồi khổ”, hay đơn giản hơn: “Con ổn mà ạ, hiện tại con sống vui và chăm lo cho bản thân” .

Ảnh minh họa.

Nếu muốn trả lời theo kiểu nhẹ nhàng mà vẫn khiến người đối diện tự hiểu, có thể nói: “Con nghĩ kết hôn là chuyện lớn, nên con muốn chắc chắn hơn một chút” - không công kích ai, không giải thích dài dòng, nhưng đủ để khẳng định đây là lựa chọn của mình, chứ không phải một “vấn đề” cần bị soi xét.



