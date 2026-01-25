Thứ Đình Bắc "không thể sống thiếu"

Đó là status nào trên Facebook cũng chèn icon (hay emoji, biểu tượng cảm xúc).

Đình Bắc. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Đình Bắc nói riêng cùng các cầu thủ U23 Việt Nam nói chung đang là những gương mặt nhận về nhiều sự quan tâm trên truyền thông lẫn mạng xã hội sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026, giành được hạng 3. Tiền đạo mang áo số 7 còn khép lại hành trình rực rỡ với danh hiệu cá nhân cao quý “Vua phá lưới”. Tại giải, U23 Việt Nam ghi 10 bàn, trong đó Đình Bắc có 4 bàn. Con số này cho thấy vai trò nổi bật của tiền đạo áo số 7.

Ngay lập tức, những chia sẻ của Đình Bắc trên MXH, thông tin về nam cầu thủ quê Nghệ An nhanh chóng được quan tâm, tìm kiếm.

Anh chàng cũng chăm chỉ cập nhật mạng xã hội - gửi lời cảm ơn, xin lỗi, chia sẻ về chiến tích,... Và nhiều người nhanh chóng nhận ra một điểm chung trong các status của Đình Bắc đó là tất cả các bài viết đều chèn icon.

10 status của Đình Bắc thì cả 10 bài đều chèn icon, ít thì 1 mà nhiều là lên tới hàng chục. Còn khi chia sẻ bài viết, anh chàng thậm chí còn không viết lời nào mà chèn icon vào như... thay lời muốn nói.

Phải gọi là cầu thủ dùng nhiều icon nhất năm đây rồi. Ảnh chụp màn hình.

Icon trên Facebook thường được hiểu là một dạng “ngôn ngữ rút gọn”, giúp người dùng bày tỏ cảm xúc, thái độ hoặc phản ứng mà không cần diễn đạt bằng lời. Chỉ với một hoặc nhiều biểu tượng nhỏ, người đăng có thể truyền tải cảm xúc nhanh gọn.

Với nhiều người dùng, icon trong status còn là cách giảm độ nặng của ngôn từ. Những câu nói thẳng thắn, dễ gây tranh cãi khi đi kèm biểu tượng cười, thở dài hay “khóc nhẹ” sẽ trở nên mềm hơn, bớt căng thẳng hơn.

Dù là cảm ơn hay xin lỗi... icon vẫn ở đó.

Khi chia sẻ bài đăng thì chỉ dùng icon như thay lời muốn nói.

Status đăng ảnh đời thường cũng không thiếu icon. Ảnh chụp màn hình.

Hoặc cũng có khi rất đơn giản, việc chèn icon chỉ xuất phát từ thói quen và sở thích cá nhân. Có người quen gõ vài biểu tượng cho “đỡ trống”. Hoặc đơn giản hơn nữa chỉ là vì... không nghĩ ra caption!

Không rõ Đình Bắc thuộc trường hợp nào, bởi vậy nhiều người xem đây như một sở thích, thói quen khá đặc trưng và thú vị của nam cầu thủ.

"Bạn này status nào cũng chèn icon ha, kiểu đáng yêu quá ha", "Hay sở thích đặc biệt của Bắc bảy là đây", "Hôm nào mà viết không chèn icon là Đình Bắc bị hack facebook nha bà con",... những bình luận dí dỏm của cư dân mạng.

Đình Bắc hiện tại sở hữu tài khoản Facebook với hơn 435 nghìn người theo dõi. Nền tảng TikTok của Đình Bắc cũng đã chạm mốc 1 triệu follower.

Trên các tài khoản MXH của mình, Đình Bắc chia sẻ nhiều về niềm đam mê với bóng đá, thành tích, những buổi thi đấu, tập luyện. Đây cũng là kênh để chàng trai trẻ này tương tác với người hâm mộ.

Đình Bắc - hiện đang là cầu thủ được nhiều người yêu thích. Từ vòng loại đến tứ kết, Đình Bắc luôn là cầu thủ có nhiều pha bóng toả sáng, mang lại chiến thắng về cho đội tuyển. Tại trận bán kết vừa qua, khi Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik thay vào sân, hàng loạt cổ động viên Việt Nam như cuồng nhiệt hơn, chờ mong các siêu phẩm từ nam cầu thủ.

Đình Bắc tự hào khoe thành tích. Ảnh: FBNV.

Đình Bắc trở về trong vòng tay của người hâm mộ. Ảnh: Như Hoàn.

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, quê Nghệ An) là một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Ban đầu Đình Bắc bắt đầu ở lò đào tạo CLB Sông Lam Nghệ An nhưng từng bị loại do thể hình khiêm tốn. Không bỏ cuộc, anh chuyển sang CLB Quảng Nam, nhanh chóng khẳng định giá trị bản thân khi giúp đội thăng hạng V.League và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Hạng Nhất 2023 - bước ngoặt mở ra cánh cửa đội tuyển quốc gia cho anh.

Kể từ đó, Đình Bắc liên tục để lại dấu ấn ở nhiều đấu trường lớn. Anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất được triệu tập vào ĐTQG dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier và ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Trong năm 2025, Đình Bắc là ngôi sao nổi bật của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, góp công giúp đội giành Huy chương Vàng và được nhận nhiều bằng khen từ các cấp lãnh đạo. Hiện tại, trong khuôn khổ U23 Châu Á, Đình Bắc tiếp tục giữ vững phong độ và tỏa sáng, có những đóng góp quyết định cho hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu.