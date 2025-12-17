Con trâu có cặp sừng độc lạ chưa từng có ở Đà Nẵng: Gia đình đã nuôi hơn 10 năm

Con trâu có cặp sừng rất đặc biệt là của gia đình ông Võ Trương (67 tuổi) ở thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP. Đà Nẵng. Cặp sừng của con trâu cong dần từ hai bên thái dương, vòng xuống phía trước rồi khép lại, tạo thành hình tròn cân đối ôm sát khuôn mặt. Đây được xem là cặp sừng có hình dáng hiếm, độc nhất chưa từng thấy tại địa phương.

Thông tin trên tờ Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (PLO), bà Võ Nhị Nhiên - người trực tiếp chăm sóc con trâu cho hay gia đình đã nuôi con trâu này từ khi nhỏ, tính đến nay đã hơn 10 năm. Về cặp sừng đặc biệt này, bà thông tin thêm rằng ngay từ khi bắt đầu mọc, sừng trâu đã có dấu hiệu cong dần và theo thời gian thì tự uốn tròn quanh khuôn mặt. Gia đình bà hoàn toàn không hề can thiệp hay uốn nắn, đây là sự phát triển tự nhiên.

Cận cảnh cặp sừng độc lạ của con trâu. (Ảnh: PLO)

Con trâu có cặp sừng hiếm gặp này đang khá nổi tiếng ở thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP. Đà Nẵng. (Ảnh:PLO)

Con trâu được nuôi chung với ba con trâu khác trong gia đình, tuy nhiên những con còn lại đều có cặp sừng phát triển bình thường. Riêng con trâu này có cặp sừng đặc biệt, khiến mọi người đều không khỏi bất ngờ.

Hiện con trâu vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường và không có dấu hiệu bất lợi do hình dạng sừng đặc biệt này.

Cách đây không lâu, dư luận cũng từng xôn xao, tò mò với hình ảnh một con trâu có cặp sừng khá đặc biệt ở tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh). Cặp sừng của con trâu này không uốn cong, mọc hướng ra phía sau đầu như bình thường. Thay vào đó, chúng mọc dài, thẳng, hướng xuống đất. Nhìn từ xa, cặp sừng của nó trông như chữ V úp ngược, còn được gọi là sừng chỉ địa. Con trâu này được ông Trần Văn Trung (SN 1964) nuôi từ nhỏ và được đặt lên là Culi.

Con trâu có cặp sừng đặc biệt từng khiến dư luận xôn xao. (Ảnh: VietNamNet)

Theo thông tin trên VietNamNet, ông Trung cho biết mua Culi từ chủ cũ các đây khoảng hơn 20 năm. Năm đó, ông đã lập gia đình, ra ở riêng và có hoàn cảnh khó khăn. Sinh sống bằng nghề nông, ông muốn mua con trâu để làm việc đồng áng và xem đó như của để dành.

Tuy nhiên thời điểm ấy, giá trâu trưởng thành rất đắt, ông chưa đủ điều kiện để mua. Sau đó, có người tên Út Kiệt thường xuyên đem đàn trâu của mình đến thả gần nhà ông Trung. Biết ông Út Kiệt có ý định bán trâu, ông Trung đến hỏi giá. Những con trâu đẹp, to lớn, khỏe mạnh đều có người hỏi mua hoặc được bán với giá từ 30 triệu đồng trở lên - số tiền vượt khả năng của ông.

Lúc này, ông bất ngờ nhìn thấy con trâu cái già, có cặp sừng kỳ lạ. Ông hỏi thăm và được biết, con trâu này bị nhiều người chê xấu, thậm chí xem là con vật xui xẻo vì có cặp sừng kỳ dị nên không ai có nhu cầu mua. Ông Trung đã mua lại với giá 13,5 triệu đồng.

Theo Ông Trung chia sẻ trên VietNamNet, Cui là con trâu ngoan hiền, khỏe mạnh đến nỗi, ông gần như không phải chăm sóc, tốn kém bất cứ khoản chi phí nào. Thậm chí, con trâu có cặp sừng đặc biệt này còn khá mắn đẻ. Trung bình, cứ 2 năm Cui lại đẻ 1 con nghé cho chủ. Đặc biệt, dù sở hữu cặp sừng kỳ lạ, không giống đồng loại nhưng nghé của Cui lại rất đẹp, khỏe mạnh.

Ngoài việc sở hữu cặp sừng đặc biệt thì con trâu được nhận định có tuổi đời thuộc hàng “lão làng” so với đồng loại. Bởi, trước khi được ông Trung mua lại cách đây khoảng 20 năm, Cui đã trải qua 2 đời chủ với những thời gian ngắn dài khác nhau. Ông Trung phỏng đoán Cui đã gần 30 tuổi. Điều này càng khiến con trâu có cặp sừng chỉ địa thêm đặc biệt.