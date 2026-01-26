"Ai đó hãy cứu Đình Bắc đi"

Đó chính là giọng hát - điểm chê của Đình Bắc!

Sau khi trở về từ VCK giải U23 Châu Á, thông tin về Đình Bắc nói riêng và các cầu thủ nói chung vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm, tìm kiếm. Lúc này trên mạng xã hội xuất hiện clip Đình Bắc hát nhạc Tết... nhưng mà nó lạ lắm.

Giọng hát của Đình Bắc. Nguồn: Nguyễn Quốc Việt.

Ai nấy sau khi nghe xong 35 giây nam tiền đạo mang áo số 7 thể hiện ca khúc Tết Đong Đầy thì đều... "chê nha". Không phân vân gì nữa, Đình Bắc có một điểm yếu chính là giọng hát.

"Có tất cả trừ giọng hát", "Ai đó hãy cứu lấy Đình Bắc đi", "Đình Bắc đã đổi giọng hát để lấy đôi chân à, hát 10 nhịp thì rơi cả 10 nhịp", "Gửi lời chúc năm mới thế này thì ráng nhận thôi, miễn cưỡng", "Sốc idol ạ", "Đúng là ông trời không cho ai tất cả",... là những bình luận của cư dân mạng.

Được biết, clip này đã được đồng đội của Đình Bắc là cầu thủ Nguyễn Quốc Việt (chân sút mở tỉ số trong trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam vào tối 21/1) đăng tải từ tháng 8/2022. Hiện tại, bất ngờ hot trở lại. Thời điểm này, Đình Bắc cũng phải "bất lực" comment: "Xin đó". Lúc này, Đình Bắc mới 18 tuổi.

Thậm chí ở hiện tại, từ khóa "Đình Bắc hát nhạc Tết" còn lọt top tìm kiếm trên TikTok.

Nếu theo dõi mạng xã hội của chân sút quê Nghệ An, không khó để nhận ra anh chàng này cũng có niềm đam mê với âm nhạc, tuy hát hết mình còn giọng hát thì hết hồn.

Theo đó, Đình Bắc thần tượng nam ca sĩ Quân A.P, vào hôm 20/1 vừa qua, khi Nguyễn Đình Bắc đăng tải đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, sử dụng ca khúc Lửa Gần Rơm của ca sĩ Quân A.P làm nhạc nền và để lại bình luận: “Nghe bài này chắc cũng phải 800 lần”.

Quân A.P nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi màn trình diễn của Đình Bắc và gọi cầu thủ trẻ là “idol”, đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp gỡ vào dịp Tết Nguyên đán. Đình Bắc nhanh chóng phản hồi: “Anh Quân ơi, em mất ngủ trưa nay. Ngày nào em cũng phải nghe bài hát này. Hẹn gặp idol em nhé". Cầu thủ sinh năm 2004 cũng cho biết có thể cover lại ca khúc Lửa gần rơm trong thời gian tới.

Thế nên, nhiều người cũng đang chờ đợi màn gặp gỡ của Đình Bắc và Quân A.P, cũng như chờ xem nam tiền đạo cover bài hát này. Liệu 4 năm trôi qua giọng hát có thay đổi không?

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, hiện là tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam) là một trong những cầu thủ nhận được nhiều chú ý nhờ phong độ ổn định trên sân cỏ trong thời gian thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Cũng tại giải đấu lần này, Đình Bắc đi vào lịch sử khi bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.

Hiện tại, Đình Bắc đã về nước, tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày trước khi tiếp tục tập luyện trong màu áo CAHN, chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới.