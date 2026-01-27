16 thanh niên Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á "gây bão" vì múa quạt, nhảy đều tăm tắp tưởng đâu AI

Mới đây trên mạng xã hội Facebook clip màn hát nhảy của đại biểu thanh niên Việt Nam tại Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026 khiến nhiều người bất ngờ. Đông đảo netizen cứ ngỡ đang xem nhầm... sự kiện hoặc có sự can thiệp của AI.

Nhưng không, đây là tiết mục CONTINGENT CHEER - VIET NAM CONTINGENT (tạm dịch: Khẩu hiệu cổ vũ - Đoàn Việt Nam) có tên ASCENDING VIET NAM (Tạm dịch: Việt Nam vươn lên) trong khuôn khổ SSEAYP năm nay của đoàn Việt Nam.

Màn biểu diễn của 16 thanh niên đại diện đoàn Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP). Nguồn: Sseayp Vietnam.

Điều khiến tất cả phải liên tục wow - đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là trong chưa tới 1 phút 30 giây thì 16 thanh niên đại diện cho đoàn Việt Nam đã liên tục hát, nhảy, múa quạt trên nền nhạc trẻ vẫn thường thấy trên TikTok đến nhạc remix và có cả điệu hò quen thuộc "Hò ơ hò ơi" (thường là câu mở đầu của các điệu Hò dân gian - PV). Với một tinh thần rất năng động, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết đúng chất tuổi trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn dành lời khen ngợi cho sự chỉn chu, đầu tư không chỉ về mặt ngoại hình, trang phục mà còn cả ở sự đồng đều trong động tác giữa các tiết mục. Với nhịp chuyển nhanh, mix&match giữa nhiều thứ tiếng như Việt - Anh - Nhật. Phần nào thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Phải wow liên tục luôn đó.

Clip này hiện đang thu về hơn 424.000 lượt và hàng nghìn bình luận trên Fanpage của Sseayp Vietnam. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, dành lời khen ngợi cho tiết mục của đoàn Việt Nam.

"Ai đạo diễn cái này đỉnh vậy, nó nói sao nhỉ vừa hay, sôi động mà lại trẻ trung mà cũng ý nghĩa", "Đủ wow rồi đó", "Chỉ một từ thôi: Vuýp", "Màn múa quạt và điệu hò đan xen trong bài hay và đậm chất Việt quá!", "Tưởng AI không á, sao mà đều quá vậy",... là những bình luận của cư dân mạng.