16 thanh niên Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á "gây bão" vì múa quạt, nhảy đều tăm tắp tưởng đâu AI

Mới đây trên mạng xã hội Facebook clip màn hát nhảy của đại biểu thanh niên Việt Nam tại Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 năm 2026 khiến nhiều người bất ngờ. Đông đảo netizen cứ ngỡ đang xem nhầm... sự kiện hoặc có sự can thiệp của AI.
Nhưng không, đây là tiết mục CONTINGENT CHEER - VIET NAM CONTINGENT (tạm dịch: Khẩu hiệu cổ vũ - Đoàn Việt Nam) có tên ASCENDING VIET NAM (Tạm dịch: Việt Nam vươn lên) trong khuôn khổ SSEAYP năm nay của đoàn Việt Nam.
Màn biểu diễn của 16 thanh niên đại diện đoàn Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP). Nguồn: Sseayp Vietnam.
Điều khiến tất cả phải liên tục wow - đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là trong chưa tới 1 phút 30 giây thì 16 thanh niên đại diện cho đoàn Việt Nam đã liên tục hát, nhảy, múa quạt trên nền nhạc trẻ vẫn thường thấy trên TikTok đến nhạc remix và có cả điệu hò quen thuộc "Hò ơ hò ơi" (thường là câu mở đầu của các điệu Hò dân gian - PV). Với một tinh thần rất năng động, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết đúng chất tuổi trẻ.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn dành lời khen ngợi cho sự chỉn chu, đầu tư không chỉ về mặt ngoại hình, trang phục mà còn cả ở sự đồng đều trong động tác giữa các tiết mục. Với nhịp chuyển nhanh, mix&match giữa nhiều thứ tiếng như Việt - Anh - Nhật. Phần nào thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết.
Clip này hiện đang thu về hơn 424.000 lượt và hàng nghìn bình luận trên Fanpage của Sseayp Vietnam. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, dành lời khen ngợi cho tiết mục của đoàn Việt Nam.
"Ai đạo diễn cái này đỉnh vậy, nó nói sao nhỉ vừa hay, sôi động mà lại trẻ trung mà cũng ý nghĩa", "Đủ wow rồi đó", "Chỉ một từ thôi: Vuýp", "Màn múa quạt và điệu hò đan xen trong bài hay và đậm chất Việt quá!", "Tưởng AI không á, sao mà đều quá vậy",... là những bình luận của cư dân mạng.
Được biết, đây là phần cultural exchange (giao lưu văn hóa) trong SSEAYP - bao gồm biểu diễn văn hóa dân tộc, nhảy múa, hát hò, triển lãm, và các hoạt động trên tàu Nippon Maru hoặc trên bờ (như ở Tokyo, các cảng dừng).
Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) diễn ra từ ngày 15/1 - 17/2, tại Nhật Bản và một số quốc gia ASEAN, với chuỗi hoạt động giao lưu, hội thảo và trải nghiệm văn hóa - xã hội trên con tàu Nippon Maru.
Chủ đề thảo luận được lựa chọn xoay quanh các nội dung của "Tuyên bố Tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản", bao gồm: giáo dục chất lượng; tăng trưởng kinh tế, du lịch bền vững và có trách nhiệm; môi trường toàn cầu và biến đổi khí hậu; giảm thiểu rủi ro và phục hồi sau thảm họa; phúc lợi và bao trùm xã hội; xã hội số và trí tuệ nhân tạo.
SSEAYP là hoạt động giao lưu quốc tế tiêu biểu, được Chính phủ Nhật Bản và các quốc gia ASEAN đồng tổ chức hằng năm từ năm 1974. Việt Nam bắt đầu tham gia chương trình từ năm 1996 - một năm sau khi gia nhập ASEAN và luôn là một trong những đoàn đại biểu được đánh giá cao về chất lượng, bản lĩnh và tinh thần hội nhập.
Năm nay, Việt Nam có 16 đại biểu chính thức sẽ đại diện thanh niên cả nước tham gia hành trình ý nghĩa này. Những người tham gia đều là những bạn trẻ, trải qua 2 vòng tuyển chọn gắt gao, đảm bảo các tiêu chí tuyển chọn bao gồm: độ tuổi từ 18 - 30, sử dụng thành thạo tiếng Anh, có kiến thức vững về lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế Việt Nam; hiểu biết về ASEAN, Nhật Bản và quan hệ đối tác giữa 3 bên.
Theo thông tin trên fanpage Facebook của Sseayp Vietnam thì chủ đề của đoàn đại biểu Việt Nam tại SSEAYP năm nay là: “ASCENDING VIET NAM” - VIỆT NAM VƯƠN MÌNH.