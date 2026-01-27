Phát hiện 1 KOL 3 triệu fans hay khoe túi hiệu "biến mất": Hóa ra đã trốn thuế hơn 28 tỷ đồng, bị "cấm vĩnh viễn"

Một KOL từng nổi đình nổi đám trên Douyin (nền tảng tương tự TikTok tại Việt Nam) bất ngờ “biến mất” khỏi mạng xã hội sau khi bị cơ quan chức năng xác định trốn thuế lên tới 7,49 triệu NDT (hơn 28 tỷ đồng). Song, vào cuối năm 2025 người này lại trở lại Douyin với một cái tên khác, cuối cùng vẫn bị cấm sóng.

Nhiều người hâm mộ phát hiện một KOL nổi tiếng bị cấm sóng vì trốn thuế trở lại livestream bán mặt nạ.

Nhân vật được nhắc đến là “Bách công tử” - gương mặt quen thuộc trong giới livestream, nổi lên nhờ loạt clip khoe cuộc sống xa xỉ, đồ hiệu và siêu xe; đồng thời theo đuổi hình ảnh phi giới tính. Theo thông tin trên Sohu “Bách công tử” tên thật là Vương Tử Bách, ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Trước khi vướng bê bối, người này sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam), có thời điểm lên gần 3 triệu người hâm mộ. Nội dung kênh chủ yếu xoay quanh hình ảnh giàu có: từ túi xách hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, trang phục xa xỉ đến xe sang, du lịch và mua sắm tại các địa điểm cao cấp.

Hình tượng “thiếu gia” được nhân vật này xây dựng rõ rệt qua cách xuất hiện trước ống kính: ăn mặc sang trọng, check-in trong không gian đắt đỏ, liên tục khoe các món đồ được cho là thuộc nhóm xa xỉ phẩm. Chính phong cách “khoe giàu” này giúp anh nhanh chóng trở thành một trong những cái tên gây chú ý trên Douyin.

Người này xây dựng hình tượng giàu sang trên mạng, chủ yếu là khoe túi hiệu.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng đi kèm hoạt động kiếm tiền mạnh từ livestream và quảng cáo. Cơ quan chức năng cho biết trong giai đoạn 2021-2023, Vương Tử Bách livestream bán hàng theo chỉ định của đối tác, đồng thời đăng video quảng bá trên tài khoản cá nhân để nhận hoa hồng.

Đến tháng 5/2024, Đội thanh tra số 3 thuộc Cục Thuế Thượng Hải (Tổng cục Thuế Trung Quốc) khi rà soát thông tin đã phát hiện: dù là một streamer có gần 3 triệu người theo dõi, doanh số livestream bán hàng của “Bách công tử” rất lớn, nhưng thu nhập kê khai lại không tương xứng, có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan chức năng kiểm tra các video, nội dung đăng tải và “gian hàng sản phẩm” trên tài khoản cá nhân của Vương Tử Bách, đồng thời phân tích nhiều yếu tố như giá bán, chủng loại sản phẩm, đường link dẫn sang các shop bên thứ ba… Từ đó, họ bước đầu nhận định anh này là người bán hàng thuê cho các nhãn hàng/đối tác để lấy hoa hồng, và có dấu hiệu kê khai thiếu doanh thu.

Vương Tử Bách sau đó đã thừa nhận do chính sách rút tiền hoa hồng trên nền tảng livestream thay đổi, đã đổi tài khoản nhận tiền sang một tài khoản đứng tên công ty tại Hàng Châu, nhằm né nghĩa vụ nộp thuế.

Ngoài ra, khoản tiền lớn trong tài khoản cá nhân của mẹ, được xác định có liên quan đến việc anh ký “hợp đồng hai giá” với một số đối tác. Cụ thể, hoa hồng bán hàng được chia làm hai phần:

- Một phần nhỏ đi theo quy trình thanh toán chính thức trên nền tảng,

- Phần còn lại (chiếm tỷ trọng lớn) được chuyển khoản riêng vào tài khoản ngân hàng của mẹ Tử Bách ngoài hệ thống, nhằm tránh phí nền tảng, đồng thời che giấu thu nhập và trốn thuế.

Qua điều tra, cơ quan thuế xác định trong giai đoạn 2021 - 2023, Vương Tử Bách đã livestream bán hàng cho các sản phẩm do đối tác chỉ định, đồng thời đăng video quảng bá trên tài khoản cá nhân để nhận hoa hồng. Tuy nhiên, anh đã giấu doanh thu bằng cách nhận tiền qua tài khoản người thân và không kê khai thuế theo quy định, dẫn đến thiếu thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT… với tổng số tiền 7,49 triệu NDT (khoảng 28 tỷ đồng)

Dựa trên các quy định pháp luật liên quan, cơ quan thuế đã yêu cầu truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt, tổng cộng lên tới 13,3 triệu NDT (khoảng 50 tỷ đồng).

Theo thông tin công bố trên truyền thông Trung Quốc, Vương Tử Bách đã nộp đủ số tiền theo quyết định.

Tuy nhiên, sau giai đoạn nổi đình nổi đám, tài khoản Douyin của KOL này nhanh chóng “bay màu”. Theo thông tin được ghi nhận, nền tảng đã áp dụng biện pháp xử lý với lý do liên quan đến việc vi phạm quy định cộng đồng, trong đó có nội dung bị cho là phô trương lối sống xa xỉ, khoe khoang vật chất quá đà - nhóm hành vi vốn nằm trong diện bị siết chặt tại Trung Quốc thời gian qua.

Tưởng như câu chuyện khép lại, nhưng đến cuối năm 2025, nhiều cư dân mạng lại phát hiện nhân vật này xuất hiện trở lại bằng một tài khoản mới mang tên “Vương Tử Bách” - trùng với tên thật. Không chỉ “tái xuất”, tài khoản này còn hoạt động khá rầm rộ: theo phản ánh, riêng trong tháng 11, “Vương Tử Bách” đã livestream hơn 19 lần, lượng theo dõi tăng nhanh, có thời điểm đạt khoảng 230.000 người.

Tuy nhiên, việc đổi tên - đổi tài khoản để quay lại livestream không phải là “lối thoát” hợp lệ. Bởi theo tờ QQ, quy định quản lý tại Trung Quốc, với những trường hợp từng bị xử lý nặng hoặc nằm trong nhóm vi phạm nghiêm trọng, nền tảng có thể áp dụng biện pháp cấm phát sóng, thậm chí không cho phép mở tài khoản mới để tiếp tục hoạt động. Đây cũng là lý do sau khi bị cộng đồng phát hiện và phản ánh, tài khoản “Vương Tử Bách” nhanh chóng bị đưa vào diện kiểm tra.

Không lâu sau đó, tài khoản này tiếp tục bị xử lý và hiển thị trạng thái: “Người dùng đã bị cấm phát ngôn do vi phạm quy định pháp luật và chính sách liên quan.”

Hiện tại, tài khoản Xiaohongshu cũng như Weibo của Tử Bách cũng không thể tìm thấy. Riêng Instagram thì vẫn hoạt động bình thường với hơn 50 nghìn người theo dõi.

Chỉ còn tài khoản Instagram hoạt động, Tử Bách vẫn chia sẻ hoạt động thường ngày, với những chuyến du lịch sang chảnh.

Liên quan vụ việc, các quy định quản lý người dẫn chương trình mạng tại Trung Quốc cũng nhấn mạnh: người làm nội dung phải tuân thủ nghĩa vụ pháp luật, trong đó có nghĩa vụ thuế, đồng thời không được tạo nội dung cổ súy lối sống khoe của, khoe giàu, gây ảnh hưởng tiêu cực. Với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm hoặc cố tình “đổi áo” quay lại hoạt động, tài khoản có thể bị khóa, hạn chế chức năng và bị chặn đường quay lại nền tảng.

Nguồn: Sohu, QQ



