Cụ bà 70 tuổi thấy đồ đạc "tự di chuyển" dù không mất đồ: Kiểm tra router thì phát hiện chi tiết đáng sợ

Tưởng là nhớ nhầm vì tuổi cao, cụ bà thấy đồ đạc 'tự di chuyển'

Theo Sohu, gần đây, bà Mao (hơn 70 tuổi, sống tại quận Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc) liên tục rơi vào trạng thái bất an. Không có dấu hiệu cạy phá, không mất đồ rõ ràng, nhưng bà vẫn luôn có cảm giác đồ đạc trong nhà như bị ai đó động vào, vị trí không còn y nguyên như trước.

Điều khiến bà Mao lo lắng hơn là một chi tiết nhỏ nhưng khó lý giải, đó là trong một ngày cuối tháng 11/2025, căn hộ của bà bất ngờ mất điện khoảng 10 phút, rồi lại hoạt động bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ban đầu, bà tự trấn an mình rằng có thể do tuổi cao, trí nhớ không còn chính xác. Nhưng cảm giác "có gì đó không ổn" vẫn ngày một rõ rệt.

Một lần kiểm tra tưởng cho yên tâm, ai ngờ lật ra manh mối đáng sợ

Cuối tháng 11/2025, bà Mao đã nhờ công an khu vực Cao Đông (Công an quận Phố Đông) hỗ trợ kiểm tra. Sau khi trao đổi, lực lượng chức năng nhận thấy sự việc tuy chưa có dấu hiệu mất trộm rõ ràng, nhưng cũng không thể chủ quan.

Để xác minh kỹ hơn, cảnh sát liên hệ với con gái bà Mao và chính từ đây, một chi tiết quan trọng được phát hiện.

Khi bà Vương truy xuất lịch sử hoạt động của router Internet trong nhà, cả gia đình không khỏi giật mình. Cụ thể, trưa ngày 27/11, hệ thống ghi nhận mất điện đúng 10 phút, trong khi toàn bộ khu dân cư không hề bị cúp điện.

Đáng nói, ổ khóa cửa chính vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể là người quen, từng ra vào nhà trước đó.

Dựa trên mốc thời gian mất điện, lực lượng công an rà soát hệ thống camera công cộng xung quanh khu vực. Sau nhiều vòng đối chiếu, loại trừ, một cái tên dần lộ diện là Đinh – thợ sửa chữa từng đến nhà bà Mao.

Ngay sau đó, gia đình tiến hành kiểm kê lại toàn bộ tài sản. Lúc này, sự thật mới dần hiện rõ, một bộ tiền vàng kỷ niệm gấu trúc bằng vàng nguyên chất cùng một món trang sức vàng, cất trong ngăn kéo phòng ngủ, đã biến mất.

Kẻ trộm "quay lại lần hai" vì nghĩ rằng không ai phát hiện

Đến tháng 1/2026, cảnh sát đã bắt giữ Đinh tại nơi tạm trú. Ban đầu, đối tượng chỉ thừa nhận từng lẻn vào nhà bà Mao vào ngày 27/11/2025, nhưng chối việc trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, qua kiểm tra sao kê ngân hàng, cảnh sát phát hiện trong tháng 9/2025, Đinh có 3 giao dịch đáng ngờ tại các tiệm vàng khác nhau, thu về tổng cộng 58.200 nhân dân tệ.

Trước bằng chứng rõ ràng, Đinh buộc phải cúi đầu thừa nhận. Ngay từ tháng 9/2025, khi từng được thuê thay khóa cửa cho nhà bà Mao, hắn đã lén sao chép chìa khóa, sau đó đột nhập trộm vàng và mang đi tiêu thụ.

Thấy suốt hai tháng không ai phát hiện, Đinh tiếp tục quay lại vào ngày 27/11. Khi phát hiện trong nhà có thiết bị an ninh, hắn chủ động cúp cầu dao điện, rồi vội vàng bỏ trốn để tránh bị ghi hình.

Hiện tại, Đinh đã bị tạm giam hình sự vì hành vi trộm cắp, vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc này, cơ quan công an Thượng Hải khuyến cáo: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ phạm tội từ "người quen", nhất là những người từng vào nhà sửa chữa, lắp đặt thiết bị. Khi sử dụng dịch vụ tại nhà, nên chọn đơn vị uy tín, xác minh rõ danh tính, đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống an ninh, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như mất điện, mất mạng.

Bởi đôi khi, những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như một món đồ lệch chỗ, một lần mất điện ngắn ngủi lại chính là dấu hiệu cảnh báo sớm cho những rủi ro lớn đang âm thầm rình rập.

Theo Sohu, Sina, 163