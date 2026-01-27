Chiếc khuyên tai rơi trên quãng đường 3km thành phép thử tình yêu để chị Vàng Thị Thông "kén chồng"

Tình yêu đôi khi được bồi đắp qua năm tháng, nhưng cũng có lúc chỉ cần vài khoảnh khắc ngắn ngủi để con người ta nhìn ra điều quan trọng nhất. Có những quyết định tưởng chừng đến rất bất chợt, nhưng thực chất lại bắt nguồn từ những hành động nhỏ nhưng đủ để phản ánh tính cách, lối sống và sự chân thành của một con người.

Đó cũng là cách mà chị Vàng Thị Thông - người phụ nữ ở Bản Liền, Lào Cai hot lên từ chương trình Gia Đình Haha chọn anh Lâm A Hà làm chồng khi đứng trước 2 sự lựa chọn hôn nhân.

Chị Vàng Thị Thông.

Khi chị Thông với chúng tôi về lý do quyết định cưới anh Hà đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Theo đó, trong một lần đi dạo cùng hai người đàn ông đều có tình ý và được gia đình mai mối, chị Thông đi ở giữa, hai người kia đi hai bên. Quãng đường dài khoảng 3km thì chị phát hiện chiếc khuyên tai của mình đã rơi mất lúc nào không hay.

Dĩ nhiên là cả hai chàng trai đều tìm cách đi tìm, nhưng chị Thông để ý rằng chỉ thấy anh Hà tìm nghiêm túc và tâm huyết với việc tìm. Người còn lại dường như chỉ coi cuộc tìm kiếm là cái cớ để kéo dài thêm thời gian đứng cạnh chị. Và đó là một trong những lý do khiến chị quyết định lựa chọn người đàn ông này. Lý do còn lại? Đó là lúc anh Hà nói với chị rằng: "Mẹ của em đã lớn tuổi, đừng để mẹ suy nghĩ nhiều nữa".

Chị Thông và chồng - anh Hà. Nguồn ảnh: Báo Lào Cai.

Trước đó, mối lương duyên của anh Hà và chị Thông đã bắt đầu khi chị 16 tuổi, mẹ anh Hà từng mang bánh sang hỏi cưới vì hai gia đình quen biết. Do không có mặt ở nhà, chị Thông không hay biết, thậm chí còn vô tư ăn mất một chiếc bánh hỏi cưới vì đói bụng, chỉ đến tối mới giật mình nhận ra.

Sau lần ấy, cả hai gần như không liên lạc. Anh Hà có những mối quan hệ riêng, còn chị Thông đi học ở Bắc Hà, vừa học vừa làm thêm rửa bát để trang trải cuộc sống. Trong quãng thời gian đó, chị Thông thỉnh thoảng nhận được hoa quả từ một người giấu tên. Chỉ khi biết người gửi là anh Hà, chị mới dừng lại và vẫn giữ khoảng cách, coi anh như một người bạn.

Đến năm 2010, trở về bản trong hoàn cảnh khó khăn, việc học tiếp gần như bế tắc, chị Thông dần “xuôi xuôi”. Khi có hai gia đình đến hỏi cưới, chị đã lựa chọn anh Hà - người đàn ông từng lặng lẽ quan tâm và là người nghiêm túc tìm chiếc khuyên tai năm nào.

Và quyết định của chị Thông đã đúng!

Cuộc sống của người phụ nữ ở Bản Liền, Lào Cai này là một trong những định nghĩa về hạnh phúc.

Chị cho biết tính đến hiện tại vẫn rất tự hào vì lựa chọn ngày đó của mình. Chị nói rằng ngoài sự nhiệt tình và quan tâm, anh Hà còn là người biết chia sẻ với vợ, rất chăm chỉ và đặc biệt là không nát rượu. Thậm chí, nếu hút thuốc mà để chị nhìn thấy, anh cũng sẽ tự giác bỏ luôn.

Anh Hà là người thấu hiểu, gánh vác, lo toan cuộc sống gia đình cùng vợ. Đồng thời cũng là người ủng hộ hết mình cho những đam mê của vợ như múa hát.

Sau 16 năm bên nhau, anh chị có hai con (14 và 9 tuổi).

Cả gia đình chị Thông - anh Hà bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi cùng xuất hiện trong chương trình Gia đình Haha - một chương trình truyền hình thực tế kết hợp du lịch, trải nghiệm văn hóa, gắn kết cộng đồng. Chị Vàng Thị Thông là chủ homestay (một hình thức du lịch lưu trú tại nhà dân) mà các nghệ sĩ ở trong thời gian lưu lại bản. Chị đảm nhận vai trò đồng hành cùng các nghệ sĩ Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh... hướng dẫn họ thực hiện những công việc hằng ngày.

Ngoài ra, nhiều người còn ngưỡng mộ về tình yêu và tổ ấm của chị Thông - anh Hà. Không ít người cho rằng, tình yêu của cặp vợ chồng vùng cao không phô trương nhưng bền chặt, thể hiện trong từng cử chỉ thường ngày, từ cách giao tiếp, cư xử,... Anh Hà, khi nói về vợ, luôn gọi là "cô ấy" đồng thời thể hiện sự trân trọng và nể phục.

Anh Hà (ngoài cùng bên trái) nhận về nhiều lời khen ngợi vì tính cách, tình yêu thương dành cho vợ - con.

Chính người xem cũng cảm nhận được không có từ nào là yêu nhưng tất cả đều trên cả thương.

"Coi ảnh cưng chỉ mà không nghe thấy 1 tiếng cưng nào. Nhưng mỗi hành động, mỗi cử chỉ quan tâm đều là cưng", "Anh Hà giỏi việc đồng đảm việc nhà, lại rất cầu tiến, ăn nói đâu ra đó", "Ảnh không nói thương, nhưng mà chuyện gì ảnh cũng làm phụ mà không cần chị nhắc. Xem chương trình, mọi người đi rẫy về thấy ảnh xong cơm nước: có đoạn ảnh nói ai đi làm về trước thì người ấy nấu thôi. Anh làm trong lặng lẽ. Cảm giác cách sống và suy nghĩ của anh chị nó hiện đại nó tinh tế kiểu sẻ chia lắm", "Chồi ôi, đọc xong thấy hay hơn Chải vs Pu nữa, có khi chuyển thể thành phim được",... là những bình luận của cư dân mạng.

Gia đình chị Vàng Thị Thông (dân tộc Tày, xã Bản Liền, Lào Cai) là hình mẫu gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc và làm kinh tế giỏi, đặc biệt được yêu mến qua chương trình Gia đình Haha. Chị Thông cùng chồng (anh Hà) nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa bản địa qua việc phát triển homestay truyền thống, mang đến cho du khách trải nghiệm chân thật về cuộc sống vùng cao.

Với hành trình sống đầy cảm hứng đó, chị Vàng Thị Thông hiện có mặt trong Top 20 đề cử hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025, đồng thời đang dẫn đầu lượng bình chọn với khoảng 40 nghìn bình chọn chỉ sau một ngày mở cổng.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.




