Thăm nhà chị Thông chiều cuối năm: Cầu gì hơn một bữa cơm gia đình sum vầy ấm cúng sau những ngày bận rộn!

Nhịp sống hối hả với việc nối việc, ngày nối ngày đôi khi khiến người ta dần quen với cảnh đi làm về muộn, với những bữa cơm ăn cho xong bữa. Chính trong guồng quay ấy, khoảng thời gian được ở bên người thân trở nên hữu hạn và vì hữu hạn nên càng đáng trân trọng.

Với chị Vàng Thị Thông (Bản Liền, Lào Cai) và gia đình, phút giây quý giá là khi cả nhà được tạm gác công việc để ở bên nhau, nhất là trong dịp cuối năm này. Chị Thông tâm sự: “Với mình, giữa nhịp công việc tắt bật hằng ngày, bữa cơm gia đình là điều mình rất quý trọng. Mình yêu khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, quây quần trò chuyện”.





Chị Vàng Thị Thông

Trong căn nhà nhỏ ở Bản Liền, khoảnh khắc cả gia đình chị Thông cùng chuẩn bị bữa ăn hiện lên giản dị mà ấm áp. Anh Hà - chồng chị Thông - lo chuẩn bị các món mặn trước, chị và các con (bé Thư và bé Thắng) ra vườn hái rau. Những việc tưởng chừng rất đỗi thường ngày ấy lại trở thành phút giây đáng quý. Bởi anh chị bận rộn công việc luôn tay luôn chân còn 2 con đi học đến cuối tuần mới về, không phải lúc nào lịch sinh hoạt cũng cho phép cả nhà được quây quần bên mâm cơm chiều.

“Hôm nay là ngày nghỉ của gia đình nên mình muốn cùng cả nhà nấu một bữa ăn sum vầy với nhau, cùng kể những câu chuyện, những tâm sự với nhau sau một năm dài làm việc tất bật.

Bình thường, có những lúc các con đi học, không phải ngày nào, tuần nào hay tháng nào mình cũng được cùng các con đi hái rau như thế này, nên mình cảm thấy rất hạnh phúc. Quan trọng hơn là mình thấy các con đều khỏe mạnh và vui vẻ” - chị Thông kể lại với đôi mắt ánh niềm vui của người mẹ.

Trong khi anh Hà chuẩn bị món mặn thì chị Thông và bé Thư hái rau

Bữa cơm chiều cuối năm được gia đình chị Thông chuẩn bị kỹ hơn thường ngày, với những món ăn quen thuộc của vùng Tây Bắc: cơm lam, kho nhục, thịt gác bếp, bánh chưng và các món rau xào.

Đặc biệt hấp dẫn trong mâm cơm là những món xào óng ánh. Chị Thông tiết lộ đây không chỉ món ngon, đủ dinh dưỡng mà còn phù hợp với gia đình: “Vì công việc bận rộn nên nhiều lúc thời gian nấu nướng không dư dả, mình ưu tiên sử dụng những gia vị tiện lợi giúp món ăn ngon mắt, ngon miệng và hợp khẩu vị cả nhà. Khi nấu thì mình hay cho dầu hào vào, vừa nhanh vừa tiện mà các con cũng thích”.

Bí quyết cho các món xào ở nhà chị Thông là chỉ 1 bước với Dầu Hào Cao Cấp Maggi Bào Ngư giúp "cân" mọi món xào, óng ánh tuyệt hảo và thăng hạng món ăn

Sau thời gian cả nhà cùng nhau chuẩn bị, mâm cơm cuối năm ngon lành, nóng hổi cũng hoàn thành. Từng món ăn hấp dẫn như cơm lam, thịt lợn gác bếp xào, nấm xào, rau xương khớp xào,... được dọn ra trong không khí ấm cúng, nơi cả gia đình quây quần bên nhau, vừa thưởng thức vừa trò chuyện rôm rả.

Trong căn nhà nhỏ, nhịp thời gian như chậm lại. Những lời mời cơm, những câu chuyện nhìn lại một năm đã qua, những lời chúc sức khỏe, bình an cho nhau trong năm mới được mọi người trong nhà nói ra tự nhiên, giản dị.

“Mời các con, các cháu nhé. Mong sang năm gia đình mình đón được nhiều khách hơn, cả nhà sum vầy, có sức khỏe để làm ăn” - bà nội của bé Thư và bé Thắng tâm sự.

Nghe bé Thư bày tỏ mong muốn gia đình hạnh phúc, bản thân và em trai học giỏi hơn, chị Thông nói thêm: “Mong năm mới gia đình làm ăn phát đạt hơn, các con học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn, cả nhà ai cũng có sức khỏe, gặp nhiều may mắn”.

Có lẽ vì thế, thông điệp chị Thông gửi gắm sau cùng dù rất mộc mạc nhưng chạm đến nhiều người: “Mình không cầu gì hơn một bữa cơm gia đình sum vầy ấm cúng sau những ngày bận rộn”.

Mong cầu của chị Thông cũng là điều mà ai trong chúng ta cũng ước ao, nhất là trong dịp năm hết Tết đến này

Giữa thời điểm năm cũ sắp khép lại, khi ai cũng bận rộn với những dự định và lo toan, bữa cơm cuối năm nhà chị Thông nói riêng và rất nhiều gia đình khác ngoài kia trở thành lời nhắc nhẹ nhàng cho tất cả chúng ta về giá trị của phút giây quây quần bên nhau.

Tết quý nhất không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay những lời chúc cầu kỳ, mà ở việc con người biết dành cho nhau một khoảng thời gian đáng quý. Và thời gian đó hữu hạn, điều quý giá nhất không nằm ở việc ta dành cho nhau bao lâu, mà là ta đã dành những phút giây ấy cho ai, trân trọng chúng như thế nào.