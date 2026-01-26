Toàn bộ thông tin và hướng dẫn bình chọn chi tiết tại WeChoice Awards 2025

WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” tiếp tục hành trình tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, cùng lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong suốt một năm.

Ngày 24/1/2026, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2025 đã chính thức được mở, giải thưởng bước vào giai đoạn độc giả bình chọn. Các kết quả giải thưởng được dựa trên bình chọn của Hội đồng thẩm định hoặc số lượt bình chọn từ độc giả của WeChoice Awards.

Thời gian bình chọn diễn ra đến 12h00 ngày 6/2/2026. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards diễn ra vào ngày 7/2/2026. Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY.

Dưới đây là tiêu chí và cách thức bình chọn cho những đề cử bạn cảm thấy xứng đáng tại WeChoice Awards 2025.

1. Tiêu chí bình chọn

Đối với 05 Đại sứ truyền cảm hứng: Đại sứ truyền cảm hứng là hạng mục giải thưởng do Hội Đồng Thẩm Định lựa chọn nhằm tôn vinh những con người có đóng góp mang ý nghĩa to lớn đến cộng đồng, là nguồn năng lượng tích cực có sức lan tỏa và ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới tất cả mọi người.

Hội Đồng Thẩm Định của WeChoice Awards 2025 gồm có: + Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp - Đơn vị sáng lập giải thưởng WeChoice Awards + Nhà báo Trần Mai Anh - Sáng lập, điều phối chương trình "Thiện Nhân và Những người bạn" + Nhà báo Thu Uyên - Người sáng lập, Biên tập, Dẫn chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" + Đại tá, NSND Tự Long - Giám đốc nhà hát Chèo Quân Đội, Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Sân khấu + Nghệ Sĩ Hà Anh Tuấn - Nhà sáng lập dự án Rừng Việt Nam/ Chồi Việt Nam

Đối với 10 Nhân vật truyền cảm hứng: Kết quả giải thưởng được dựa trên 100% số lượng bình chọn của độc giả trên website chính thức của WeChoice Awards. 10 đề cử nhận được bình chọn cao nhất từ độc giả sẽ được vinh danh là Nhân vật truyền cảm hứng của năm.

Đối với các giải thưởng thuộc hạng mục Giải trí và hạng mục Đời sống Giới trẻ: Kết quả giải thưởng được dựa trên 100% số lượng bình chọn của độc giả cho đề cử trên website chính thức của WeChoice Awards. Đề cử chiến thắng được xác định dựa trên số lượt bình chọn cao nhất tại các hạng mục.

Đối với hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng: Hạng mục vinh danh 05 đề cử, trong đó:

- 03 đề cử do Hội đồng Chuyên môn lựa chọn.

- 02 đề cử dựa trên 100% số lượng bình chọn của độc giả cho đề cử trên website chính thức của WeChoice Awards.

Đối với hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi và hạng mục Vươn mình ra biển lớn: WeChoice Awards công bố và vinh danh tất cả các đề cử trong danh sách chính thức của 2 hạng mục này.

2. Cách thức bình chọn dành cho độc giả

Clip hướng dẫn bình chọn tại WeChoice Awards 2025 (Clip: Mutex)

- Bước 1: Truy cập trang chủ wechoice.vn.

- Bước 2: Lựa chọn các nhân vật và câu chuyện truyền cảm hứng mà bạn muốn bình chọn tại các hạng mục:

Hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng.

Hạng mục Giải trí bao gồm các giải thưởng: Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, Bài hát của năm, Diễn viên được yêu thích nhất, Phim điện ảnh của năm, Show giải trí của năm.

Hạng mục Đời sống Giới trẻ bao gồm các giải thưởng: Young Face, Young Projects và Rising Artist.

Hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng.

- Bước 3: Đăng nhập và bình chọn.

Độc giả xác minh tài khoản và đăng nhập bằng Facebook/ Google. Với mỗi đề cử độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 6 LẦN/ NGÀY (Mỗi lần cách nhau 4 tiếng). Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau.

Độc giả click vào ô "Đăng nhập" ở trên cùng, góc phải

Độc giả chọn đăng nhập bằng Facebook/ Google

Màn hình hiển thị khi độc giả đăng nhập bằng Facebook

Tại WeChoice Awards 2025, với mỗi đề cử độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 6 LẦN/ NGÀY (Mỗi lần cách nhau 4 tiếng)

Thời gian bình chọn diễn ra đến 12h00 ngày 6/2/2026. Hãy cùng chung tay bình chọn cho những đề cử mà bạn thấy xứng đáng tại wechoice.vn!