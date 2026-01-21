Nhà nghiên cứu 105 tuổi và "ông nội" Khang tại sân khấu WeChoice Awards: Nguồn cảm hứng cho những điều tử tế đang được viết tiếp

Khi WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” chính thức quay trở lại, những khoảnh khắc đầy cảm xúc của các lễ vinh danh và trao giải trước đó cũng cộng đồng được nhắc lại hết sức tự nhiên. Bởi lẽ dù thời gian trôi đi, nguồn cảm hứng về sự tử tế, tích cực vẫn đang được lan toả.

Tại Gala WeChoice Awards 2024 có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như thế. Hai trong số đó là khi nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư hơn 100 tuổi nói về lòng yêu nước từ góc nhìn, trải nghiệm của người đã dành trọn một thế kỷ gắn bó với đất nước, là khi nhà giáo Nguyễn Xuân Khang rơi nước mắt nhắc đến quyết định nhận nuôi 22 em nhỏ Làng Nủ (Lào Cai) sau thảm họa lũ quét.

Một năm trôi qua, cụ Nguyễn Đình Tư đã 105 tuổi và vẫn miệt mài công việc nghiên cứu của mình còn "ông nội" Khang vẫn giữ đúng lời hẹn đặc biệt với 22 cháu nội ở nơi xa. Vì vậy mà chia sẻ của cụ Tư và thầy Khang tại sân khấu WeChoice Awards càng xúc động hơn bởi những điều tử tế vẫn đang được viết tiếp.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư: “Tôi là người Việt Nam, dù sống chết vẫn là người Việt Nam”

Tại đêm Gala WeChoice Awards đúng 1 năm trước, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (105 tuổi) là một trong 5 Đại sứ Truyền cảm hứng và cũng là 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Phát biểu tại sân khấu, những gì nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nói có lẽ đã là những đúc kết sau khi trải qua cuộc đời trăm năm trên đất Việt - với tình yêu thương tha thiết nhất: “Tôi là người thuộc về quá khứ, tư tưởng tất cả đều là lạc hậu, không thể theo kịp những gì mà các bạn thể hiện. Tôi chỉ một tình yêu nước, từ nhỏ đến bây giờ.

Vì yêu nước nên tôi kính trọng những vị tiền bối đã hy sinh để bảo vệ Việt Nam, tôi rất yêu Việt Nam nên đã tìm cách nghiên cứu những gì liên quan đến Việt Nam, lịch sử, địa lý Việt Nam.

Đất nước chúng ta là một đất nước đẹp, tạo hoá đã hoan nghênh và dành tặng. Trong những tác phẩm của tôi đều viết về lịch sử, địa phương, đó là tấm lòng từ nhỏ đến giờ của tôi không thay đổi”.

Trọn vẹn chia sẻ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Không dừng lại ở đó, những câu nói của cụ Nguyễn Đình Tư đã thúc giục mỗi người chúng ta, dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể không ngừng cống hiến, vì một Việt Nam tốt đẹp hơn: “Có những lúc, có điều kiện để đi ra ngoại quốc nhưng tôi đã từ chối không đi vì tôi là người Việt Nam, sẽ sống chết với nước Việt Nam.

Tôi giờ đây là người vô sản nhưng thấy bà con nông dân có được tấn lúa để xuất khẩu, mang về hàng tỷ đô la cho đất nước tôi rất mừng, thấy xuất khẩu được nhiều tôm cá, có những con đường cao tốc không kém gì các quốc gia khác… tôi luôn mừng cho đất nước, cho đồng bào.

Tuổi của tôi không còn bao nhiêu, nhưng tôi vẫn còn hứa với hậu thế, còn sống ngày nào, tôi sẽ còn sống và viết sách về địa lý, lịch sử cho hậu thế".

Khoảnh khắc NSND Tự Long đỡ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư lên sân khấu WeChoice Awards 2024

Được biết, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là người đã có hơn 80 năm trong sự nghiệp nghiên cứu và viết sách. Năm nay ở tuổi 105, cụ vẫn mỗi ngày đều làm công việc nghiên cứu cùng với máy tính, sách, giấy bút, kính lúp.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang khiến cả khán phòng nghẹn ngào

Một chia sẻ khác xúc động và truyền cảm hứng tích cực là của Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch trường Marie Curie (Hà Nội) - một trong số 10 Nhân vật truyền cảm hứng. Không chỉ có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thầy Khang còn quyết định nhận nuôi 22 bạn nhỏ Làng Nủ sau trận lũ quét lịch sử hồi tháng 9/2024.

Nhà giáo Nguyễn Đình Khang nghẹn ngào khi nhắc về 22 "cháu nội"

Phát biểu tại Gala, thầy Khang rơi nước mắt khi kể về quyết định này: "Khi xem những hình ảnh của Làng Nủ sau cơn lũ quét, cụ thể là bé Hoàng Ngọc Lan ở trong Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, ngồi bên cạnh bà ngoại của mình.

Bé Ngọc Lan chỉ còn một mình thôi, bố mẹ đều mất, hai anh trai cũng mất, nhà 5 người mà mất 4, chỉ còn lại 1. Có lẽ cũng như tôi, rất nhiều người xem truyền hình lúc bấy giờ sẽ nghẹn ngào…

Tôi là thầy giáo, tôi nghĩ không biết còn bao nhiêu bé Ngọc Lan như thế nữa. Các con phải tiếp tục học. Tuổi các con là phải đi học dù hoàn cảnh khốc liệt đến bao nhiêu đi chăng nữa. Từ hình ảnh bé Hoàng Ngọc Lan nảy sinh trong tôi suy nghĩ mình nên tìm đến để làm điểm tựa cho các con. Tôi đã liên lạc đến các anh các chị đang tác nghiệp trên Làng Nủ và nhờ họ lập danh sách cho tôi được nuôi để cho các con được ăn mặc học hành tử tế".

Nhìn hình ảnh người thầy với mái tóc bạc phơ, những giọt nước mắt lăn dài khi nhắc đến các em nhỏ, ai nấy đều xúc động.

Ngày 22/12/2025 vừa qua, những bức ảnh của 22 “cháu nội” từ Làng Nủ được gửi về Hà Nội cho “ông nội” Khang. Sau một năm, các em đều có tiến bộ riêng, khiến thầy Khang vô cùng xúc động. Những đứa trẻ từng xuất hiện trong bức ảnh “hẹn ước” ngày 22/12/2024 nay lớn hơn, cứng cáp và chững chạc hơn. Sức khỏe của ông và các cháu đều ổn định, các em nhỏ thêm tuổi, thêm chiều cao, còn những em lớn thì dần bước sang những giai đoạn mới của cuộc đời.

Bức ảnh chụp vào ngày 22/12/2024 của thầy Khang và 22 cháu Làng Nủ

1 năm sau, vào đúng ngày 22/12/2024, bức ảnh lại được tái hiện một lần nữa theo cách đặc biệt (Ảnh: Trường Marie Curie Hanoi School)

“Vào dịp này của năm ngoái 2024, ông cháu tôi hẹn ước: Hằng năm, đến ngày 22/12, ông nội và các cháu chụp ảnh gửi cho nhau để biết sức khoẻ và sự trưởng thành của mỗi người.

22/12/2025 - năm đầu ông cháu tôi đã thực hiện lời hẹn ước: chụp ảnh gửi cho nhau; sức khỏe của ông và các cháu rất tốt, các cháu nhỏ tuổi sau một năm lớn rất nhanh; 2 cháu gái Lưu và Hiểm đã đi làm (ông nội không phải nuôi nữa), 2 cháu trai Hành và Linh tiếp tục học cao đẳng (ông nội tiếp tục nuôi cho đến khi học xong cao đẳng), các cháu còn lại học mẫu giáo và phổ thông. Ông cháu tôi vui lắm”, thầy Khang xúc động chia sẻ khi nhìn thấy bức ảnh của các cháu Làng Nủ.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Cổng gửi đề cử đã chính thức khép lại, WeChoice Awards 2025 bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn diễn ra từ ngày 24/1 đến 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả bình chọn sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025, diễn ra vào ngày 7/2.

Ảnh & Clip: WeChoice Awards