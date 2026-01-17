Gấp lắm rồi: Chỉ còn 1 ngày trước khi đóng cổng đề cử WeChoice Awards 2025!

WeChoice Awards 2025 quay trở lại với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam - kể câu chuyện mới về một Việt Nam vươn mình, kiêu hãnh, căng tràn nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Một câu chuyện mà bất cứ ai trong chúng ta, dù bình dị, nhỏ bé, đều thấy mình là một phần trong đó.

Trong giai đoạn cộng đồng gửi đề cử (10/1 - 18/1/2026), số lượng đề cử của độc giả và tham vấn của Hội đồng thẩm định sẽ là một trong những căn cứ để BTC lựa chọn các đề cử chính thức có mặt trong giai đoạn bình chọn.

Cổng đề cử WeChoice sẽ đóng vào ngày 18/1/2026. Vậy là chỉ còn 1 ngày để bạn có cơ hội vinh danh điều xứng đáng!

Hãy gửi đề cử cho các hạng mục ở WeChoice Awards tại đây.

Hiện tại, theo ghi nhận real time vào lúc 17h00 ngày 17/1 - 1 ngày trước khi đóng cổng gửi đề cử, đã có hơn 864.000 lượt đề cử được gửi về website WeChoice Awards.

Tính đến 17h00 ngày 17/1, đã có hơn 864 nghìn lượt đề cử được cộng đồng gửi về (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của những câu chuyện truyền cảm hứng, đây cũng là động lực để chúng tôi vững bước trên hành trình trao đi giá trị và tìm những nguồn cảm hứng mới.

Cùng với đó, không khí gửi đề cử trên MXH cũng đang diễn ra rộn ràng, là sự tin tưởng và gửi gắm mà độc giả dành cho cái tên xứng đáng. Đó là những câu chuyện, nhân vật, dự án thể hiện khát vọng vươn mình, niềm tin và tinh thần cống hiến cho tương lai của người Việt.

Điểm lại các hạng mục giải thưởng của WeChoice Awards 2025, bao gồm: Nhân vật truyền cảm hứng, Đời sống Giới trẻ, Giải trí, Dự án CSR truyền cảm hứng, Dự án “Vì Việt Nam tôi”, Vươn mình ra biển lớn.

1/ Hạng mục NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG

Đây là các nhân vật có câu chuyện truyền cảm hứng, lay động trái tim, đánh thức những rung cảm tích cực. Khi câu chuyện của họ được kể lại, cộng đồng tìm thấy niềm vui, niềm tin, hạnh phúc và động lực mạnh mẽ để thay đổi và vươn lên.

Hạng mục gồm 2 giải thưởng:

5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội Đồng Thẩm Định lựa chọn.

10 Nhân vật truyền cảm hứng do Cộng Đồng bình chọn.

Hãy gửi đề cử cho Hạng mục NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG tại đây.

2/ Hạng mục ĐỜI SỐNG GIỚI TRẺ

Mỗi chúng ta đều đang “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” theo cách của riêng mình. Trong đó những người trẻ luôn gây ấn tượng với cách làm mới mẻ và sáng tạo, mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Để vinh danh những nỗ lực này, hạng mục Đời sống Giới trẻ năm nay gồm:

Young Face

Những gương mặt dẫn đầu xu hướng, có thành tựu nổi bật trải dài ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Điểm chung của họ chính là sự quyết tâm theo đuổi đam mê, sẵn sàng mở lối đi riêng với cá tính không lẫn vào đâu được, tạo sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người trẻ.

Young Projects

Các dự án/sản phẩm/sự kiện được tạo bởi những đội nhóm tài năng trên các lĩnh vực sáng tạo, cộng đồng, sự kiện, giải trí, có sức ảnh hướng lớn đến cộng đồng người trẻ nói riêng hay xã hội nói chung. Sở hữu cách tiếp cận độc đáo và mới mẻ, họ là minh chứng sống động cho sức mạnh của tư duy đột phá và thích thử thách, làm những điều chưa ai làm.

Rising Artist

Những nghệ sĩ mới có hoạt động ấn tượng và bước tiến lớn trong năm, sở hữu phong cách nghệ thuật riêng biệt và đầy tiềm năng. Họ cũng là thế hệ tiềm năng tương lai của ngành Văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

Hãy gửi đề cử cho Hạng mục ĐỜI SỐNG GIỚI TRẺ tại đây.

3/ Hạng mục GIẢI TRÍ

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ và bứt phá của làng giải trí Việt Nam. Trong năm qua, các nghệ sĩ vẫn đang lao động hăng say, “viết tiếp câu chuyện Việt Nam” bằng “ngôn ngữ” nghệ thuật của mình.

Hãy cùng gửi đề cử cho các giải thưởng thuộc hạng mục Giải trí:

Ca sĩ/ rapper được yêu thích nhất

Ca sĩ/ rapper có những tác phẩm âm nhạc ghi dấu sự tìm tòi, lột xác táo bạo về chất liệu âm thanh, hình ảnh hoặc phong cách trình diễn. Sản phẩm của họ không chỉ thành công về thương mại hay chuyên môn, được đông đảo khán giả yêu thích mà còn kiến tạo xu hướng, góp phần nâng tầm diện mạo nhạc Việt.

Phim điện ảnh của năm

Các tác phẩm điện ảnh chinh phục khán giả bằng nhiều yếu tố: chất lượng chuyên môn, nội dung kịch bản, diễn xuất ấn tượng, doanh thu đột phá. Đồng thời Phim điện ảnh của năm cũng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi, chạm đến những vấn đề thời đại hoặc khơi gợi cảm xúc mãnh liệt về những câu chuyện trong đời sống của người Việt.

Diễn viên được yêu thích nhất

Diễn viên có vai diễn xuất sắc giúp nhân vật chạm đến trái tim khán giả, nhận được tình cảm nồng nhiệt từ đại chúng, góp phần tạo nên thành công của bộ phim về cả chất lượng và doanh thu.

Show giải trí của năm

Chương trình giải trí có format sáng tạo, hấp dẫn, thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến khán giả đại chúng. Không chỉ thu hút lượng người xem lớn, rating cao mà các show này còn là cầu nối đưa bản sắc Việt vươn xa, quảng bá vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam và tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Bài hát của năm

Ca khúc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến khán giả đại chúng. Không chỉ ghi dấu ấn đậm nét về mặt thành tích, đột phá về mặt chất lượng, mà ca khúc còn trở thành một phần của đời sống văn hóa, giải trí, nghệ thuật của năm.

Hãy gửi đề cử cho Hạng mục GIẢI TRÍ tại đây.

4/ Hạng mục DỰ ÁN CSR TRUYỀN CẢM HỨNG

CSR là viết tắt của Corporate Social Responsibility (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp). Khái niệm này ra đời từ nhu cầu của xã hội trong việc cân bằng lợi ích giữa phát triển kinh tế và bền vững xã hội, môi trường.

Hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng tôn vinh các dự án vượt lên trên mục đích quảng bá thương hiệu đơn thuần, xuất phát từ trách nhiệm thực tâm và mong muốn đóng góp cho đất nước. Các dự án có lộ trình rõ ràng, bền bỉ, tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài cho đối tượng thụ hưởng.

Hãy gửi đề cử cho Hạng mục DỰ ÁN CSR TRUYỀN CẢM HỨNG tại đây.

5/ Hạng mục DỰ ÁN “VÌ VIỆT NAM TÔI”

Hạng mục Dự án “Vì Việt Nam tôi” vinh danh những dự án/ chiến dịch vì cộng đồng đến từ nhiều đơn vị, tổ chức đã đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và dân sinh của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người Việt Nam; góp phần định vị và nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong năm 2025.

Hãy gửi đề cử cho Hạng mục DỰ ÁN "VÌ VIỆT NAM TÔI" tại đây.

6/ Hạng mục VƯƠN MÌNH RA BIỂN LỚN

Hạng mục Vươn mình ra biển lớn vinh danh những doanh nghiệp với nội lực vững vàng và tinh thần dấn thân vào những “đại dương” đầy thử thách, cùng khát vọng kiến tạo một Việt Nam vững mạnh.

Không chỉ dừng lại ở biên giới địa lý, hành trình vươn tầm còn là cuộc chinh phục những đỉnh cao mới về công nghệ, giải pháp và giá trị cộng đồng. Đây là nơi tôn vinh những doanh nghiệp đang viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng sự quả cảm: dám lớn mạnh, dám củng cố nội lực, xoay chuyển tầm vóc và khẳng định vị thế Việt Nam ở bất cứ quy mô nào.

Hãy gửi đề cử cho Hạng mục VƯƠN MÌNH RA BIỂN LỚN tại đây.