"Thương Tóc Tiên và cũng thương cho cả Touliver"

Mới đây, Tóc Tiên khiến công chúng ngỡ ngàng khi chính thức chia sẻ về câu chuyện hôn nhân của mình, sau nhiều đồn đoán vừa qua. Nữ ca sĩ cho biết, cô và Touliver đã đồng thuận đi đến quyết định: “Sau 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại ở trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em, đồng nghiệp”.

Tóc Tiên cũng cho biết, đây là kết quả của quá trình suy ngẫm sâu sắc đến từ cả hai phía. Cả hai đều dựa trên những cơ sở văn minh, thấu hiểu và tôn trọng đối phương, hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Sau cùng, Tóc Tiên gửi lời cảm ơn đến Touliver - chồng cũ, người đồng hành trong suốt 10 năm vừa qua. Với cô, 10 năm đó cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời, đáng nhớ và tạo nên con người hiện tại.

Về phía Touliver, sau khi Tóc Tiên có bài đăng chính thức, nam producer cũng nhẹ nhàng đăng tải một tấm hình của vợ cũ kèm chia sẻ ngắn gọn: "To a beautiful chapter that has shaped who I am today. Thank you and always respect" (Tạm dịch: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng").

Tóc Tiên và Touliver xác nhận đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm yêu và cưới

Với Tóc Tiên hay Touliver - những người trong cuộc, họ đã có một hành trình dài để đi đến quyết định và thông báo vào thời điểm hiện tại. Nhưng với công chúng, người hâm mộ, những ai luôn yêu mến cặp đôi này và dành nhiều sự ngưỡng mộ cho tình yêu của cả hai, đây vẫn là một thông tin “sốc” vào giữa trưa ngày cuối tuần.

Mặc dù trước đó, rất nhiều tin đồn, dấu hiệu rạn nứt của Tóc Tiên và Touliver được lan truyền trên MXH. Song, nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là những giận dỗi bình thường, hoặc có lý do nào đó khác. Không ít người vẫn thường xuyên để lại bình luận dưới các đoạn clip của Tóc Tiên rằng: “Mong chuyện của anh chị vẫn ổn” hay gửi lời động viên đến cả hai.

Thậm chí, một khoảnh khắc “đụng mặt” nhau trong đêm Giao thừa của Tóc Tiên - Touliver cũng khiến cả cõi mạng bùng nổ. Bởi netizen cho rằng đó là tín hiệu tốt, khẳng định cặp đôi đang “làm lành”, trải qua nhiều sóng gió nên mọi chuyện rồi cũng sẽ bình thường trở lại.

Thế nhưng điều không ai mong muốn cũng đã đến. Tóc Tiên đưa ra thông báo một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến hàng nghìn người tiếc nuối.

Hành trình yêu 10 năm khép lại khiến nhiều người tiếc nuối

Nhiều bình luận cho rằng, họ vốn không đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu nhưng nhìn cách Tóc Tiên và Touliver bên nhau 10 năm qua, họ lại có thêm động lực để cho bản thân và đối phương một cơ hội. Hay cũng có người bày tỏ rằng, họ thích sự bình yên giống như Tóc Tiên và Touliver: Biết mình muốn gì, cần gì và đồng hành như thế nào trong cuộc sống lẫn công việc.

Những ai đã theo dõi hành trình của cặp đôi trong 10 năm qua, đều thể hiện sự buồn bã, tiếc nuối vì một chuyện tình đẹp lại tan vỡ. Để bên nhau 10 năm, Tóc Tiên và Touliver cũng cùng đi qua không ít những khó khăn, cản trở. Bởi vậy mà ngay cả người trong cuộc, dù không còn tiếp tục, họ cũng dành những lời chân thành nhất để nói về hành trình 10 năm ấy.

"Nếu ko là anh Hoàng 10 năm của Tiên không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver,10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không ý nghĩa đến thế", Tóc Tiên viết.

Dẫu vậy, cư dân mạng cũng vẫn dành những lời tử tế, trân trọng đến cả Tóc Tiên và Touliver khi cả hai đều chọn cách chia sẻ rất văn minh về cuộc hôn nhân của mình. Bên cạnh đó, cách mà cả hai đối xử với nhau vẫn luôn chân thành, dịu dàng dù không đi cùng nhau cũng khiến nhiều người nể phục.

- “Thương hai người, thương cả 10 năm trân quý. Thương những tháng năm song hành bằng nhẫn nại, dịu dàng, và tất cả những chân thành. 10 năm ấy không hề sai, chỉ là mối duyên đã đi trọn một vòng, và đến lúc cần khép lại. Dù không còn chung đường, nhưng vẫn có thể ngoảnh đầu nhìn lại mà không hối tiếc… Tiếc cho họ nhưng cũng trân trọng cách mà họ lựa chọn”.

- “Tóc Tiên và Touliver chia tay, tự dưng mình lại thấy buồn ngang. Mình không phải người đặt trọn vẹn niềm tin hay thần thánh hóa tình yêu của bất kỳ ai. Nhưng nhìn cách 2 bạn này bên nhau, đồng hành từ cuộc sống đến công việc, mình cũng phần nào ngưỡng mộ. Mình thích sự bình yên ấy, thích cái cách họ nhìn nhau, nắm tay nhau như vậy. Nhưng thôi, duyên số thì thật khó nói, tiếc cho cả hai bạn”.

- “Gắn kết từng bài nhạc, từng cãi vã chia tay và quay lại. Cùng nguyện ước dưới nhà thờ cuối cùng không thể bên nhau mãi mãi. Thấy thương cho chị Tiên mà cũng thương cho cả anh Touliver. Không biết lý do gì đã khiến hai người vốn thuộc về nhau lại bỗng như vậy. Nhưng dù sao thì kết thúc cũng là khởi đầu, ong rằng mỗi người đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình”.

- “Trong cuộc đời, việc yêu và chia tay, suy cho cùng, cũng giống như thời tiết mỗi năm có nhiều mùa. Đến và đi là việc của hai người. Văn minh là như vậy. Vui hay buồn đó cũng là quãng đường mình đã chọn để đi. Ưng cách bạn Touliver làm nhạc, cũng thích nghe Tóc Tiên hát nhưng mình không hẳn là người hâm mộ của cả hai.

- Cơ mà mình thích cái cách hai bạn ấy lặng lẽ yêu, cưới không phô trương và kết thúc không ồn ào. Cả cái việc đăng thông báo này mà khóa bình luận của bạn Tiên, xin lỗi vì làm phiền không gian mạng và cách lên tiếng đơn giản của Touliver đều cho thấy cả 2 rất tử tế, tôn trọng nhau và mọi người”.