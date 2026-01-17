Nguyễn Đình Bắc: Từng bị loại thẳng vì chỉ cao 1m50, giờ "phá gen" thành cỗ máy săn bàn thắng đỉnh nhất U23 Việt Nam

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, quê Nghệ An) là một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tên tuổi của chàng cầu thủ không còn là một ẩn số sau những đóng góp nổi bật cho các đội tuyển trẻ và CLB, đặc biệt trong năm 2025 - thời điểm bứt phá mạnh mẽ trên cả bình diện quốc nội lẫn quốc tế.

Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc bắt đầu những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ từ “lò” Sông Lam Nghệ An - nơi nổi tiếng với truyền thống đào tạo cầu thủ hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, vì thể hình khiêm tốn (chỉ khoảng 1m5 ở tuổi 14, được gọi là Bắc Còi), anh đã bị SLNA loại khỏi lò đào tạo - quyết định tưởng chừng khép lại giấc mơ chuyên nghiệp của Đình Bắc.

Không chấp nhận thất bại, Đình Bắc chuyển đến thử vận may tại CLB Quảng Nam, nơi anh bắt đầu lại từ đầu và dần khẳng định giá trị của mình. Tại đây, chàng cầu thủ trẻ góp công lớn trong hành trình thăng hạng V.League và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Hạng Nhất 2023 - một bước ngoặt mở ra cánh cửa Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) cho Đình Bắc.

Đình Bắc hồi bé (Ảnh: MXH)

Cũng trong năm 2023 - dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier, Đình Bắc trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất Việt Nam được triệu tập vào ĐTQG. Tại Asian Cup 2023, anh để lại dấu ấn khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản, trở thành cầu thủ trẻ nhất Việt Nam làm được điều này tại giải đấu cấp châu lục.

Đầu năm 2024 - khi còn ở CLB Quảng Nam và giữa lúc đang được nhiều CLB khác săn đón, Đình Bắc bất ngờ đối mặt với các vấn đề kỷ luật nội bộ, bị phạt và treo giò vì vi phạm quy định sinh hoạt. Từ khoảng giữa năm 2024, Đình Bắc chính thức được chuyển nhượng sang CLB Công an Hà Nội và có cơ hội tỏa sáng rực rỡ.

Trong năm 2025, dấu ấn của Nguyễn Đình Bắc càng rõ nét hơn. Anh chàng là ngôi sao nổi bật của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, góp công lớn giúp đội giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam - một trong những thành tựu quan trọng của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Cũng tại SEA Games 33, Đình Bắc thậm chí ghi bàn và được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” ở nhiều trận đấu, một điều hiếm thấy ở cầu thủ trẻ.

Với thành tích thi đấu nổi bật, trong năm 2025, Đình Bắc liên tục nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an vì những đóng góp quan trọng cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ngay trong thời gian đang ở Qatar, Nguyễn Đình Bắc cũng được trao danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2025.

Đình Bắc liên tục nhận bằng khen từ các cấp lãnh đạo (Ảnh: FBNV)

Theo dữ liệu từ trang định giá cầu thủ Transfermarkt, đến tháng 12/2025, Đình Bắc có giá trị thị trường khoảng 300.000 euro (khoảng hơn 9 tỷ đồng), con số phản ánh tiềm năng và vị thế ngày càng tăng của anh trong làng bóng đá trẻ châu Á.

Không chỉ dừng lại ở đó, theo một số đánh giá thị trường sau giải AFC U23 Asian Cup, giá trị của Đình Bắc được dự báo có thể tăng lên 500.000 euro nếu tiếp tục duy trì phong độ và gây ấn tượng trên các đấu trường quốc tế lớn hơn.

Trong suốt hành trình của Đình Bắc, nỗ lực rèn luyện cả vóc dáng và kỹ thuật là điều không thể phủ nhận. Từ một cậu bé chỉ cao 1m5 ở tuổi 14, anh chàng hiện đã cao 1m8, sở hữu thể lực và sự khéo được cả fan bóng đá trong nước và quốc tế ghi nhận.

Đình Bắc và các đồng đội tập luyện tại Qatar khi sang đá U23 Châu Á (Ảnh: Đại Nam/ Vietnamnet)

Với sự trưởng thành trên sân cỏ và khả năng tạo ảnh hưởng ở những trận cầu lớn, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được xem là một trong những gương mặt chủ lực hướng tới tương lai của bóng đá Việt Nam.