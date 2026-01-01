Đình Bắc - Siuuuuuu!

Ngay lúc này, hàng triệu cổ động viên Việt Nam đều đang theo dõi trận tứ kết U23 Châu Á 2026 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 UAE. Đây được đánh giá là trận đấu kịch tính, nghẹt thở khi cả 2 đội đều có lối chơi chắc chắn, kỷ luật.

Đáng chú ý hơn khi HLV Kim Sang-sik thay Đình Bắc vào sân ở giữa hiệp 1, “cục diện” có phần thay đổi. Bởi nam cầu thủ sinh năm 2004 được mệnh danh là “khắc tinh” của bóng đá Tây Á, anh chàng liên tục có những pha bóng gây khó khăn cho đội bạn.

Không làm người hâm mộ thất vọng, Đình Bắc thể hiện lối chơi toàn diện khi chạy lăn xả, kiến tạo và cả ghi bàn. Trong hiệp 1, Đình Bắc kiến tạo cho Lê Phát ghi bàn, mở tỷ số cho Việt Nam. Sang đến hiệp 2, vẫn là cái tên ấy, nam cầu thủ có pha đánh đầu ngược, đưa tỷ số lên 2 - 1 cho Việt Nam.

Khoảnh khắc ăn mừng của Đình Bắc tiếp tục viral trên MXH

Trước đó, Đình Bắc từng khiến cả cõi mạng chao đảo vì màn ăn mừng này trong vòng loại trước khi vào trận Tứ kết (Ảnh chụp màn hình)

Và lại một lần nữa, cộng đồng mạng được chứng kiến màn ăn mừng đặc trưng của Đình Bắc! Khoảnh khắc này từng gây bão cả MXH và lần này cũng không ngoại lệ. Cả cõi mạng chụp lại màn ăn mừng và đăng tải những lời khen ngợi, chúc mừng dành cho Đình Bắc.

Được biết, cách ăn mừng này của Đình Bắc được lấy cảm hứng từ thần tượng mà anh rất hâm mộ - cầu thủ Cristiano Ronaldo (CR7). Chính vì vậy không ít người đã để lại bình luận: “Đình Bắc - Siuuuuu!” như một lời khen và cũng là để mô tả cho khoảnh khắc ăn mừng đặc biệt này.

Cách Đình Bắc hôn lên Quốc kỳ in trên áo cũng khiến dân tình ấn tượng (Ảnh: Ted Trần)

Đình Bắc và các cầu thủ ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, khi giơ tay chào cờ và ôm lấy áo đấu có in quốc kỳ, gương mặt đầy tự hào, ánh mắt nhìn thẳng vào camera càng khiến dân tình “nổi da gà”. Nhiều người bày tỏ đây chính là hình ảnh đẹp nhất của Đình Bắc trên sâu đấu sau mỗi lần ghi bàn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đỉnh Bắc! Thật sự là Đỉnh Bắc”.

- “Chạy xé gió luôn, đúng là khắc tinh mà”.

- Chỉ 1 từ thôi: Vuýp! Mãi mê Đình Bắc”.

- “Xem mà hồi hộp theo, Đình Bắc và cả đội rất giỏi”.

- “Oách quá Đình Bắc ơi, có thể sẽ gọi tên em hết mùa giải luôn cũng được!!!”.