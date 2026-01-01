Tối 12/1, trong lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có cuộc đọ sức với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia ở bảng A. Đây là trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong một thế trận đầy căng thẳng, phút 64, tiền đạo Đình Bắc được HLV tung vào sân ở hiệp 2 và ngay lập tức để lại dấu ấn. Anh đột phá tốc độ và dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số cho U23 Việt Nam. Bàn thắng này đưa đội bóng trẻ Việt Nam vượt lên dẫn trước đối thủ mạnh và khiến người hâm mộ nổ ra những phản ứng sôi nổi trên mạng xã hội.

Bàn thắng của Đình Bắc được giới chuyên môn đánh giá là một khoảnh khắc ấn tượng trong trận đấu, bởi không chỉ quyết đoán mà còn mang tính bước ngoặt.

Đình Bắc ghi bàn.

Ngay sau đó, màn ăn mừng của tiền đạo thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng trở thành tâm điểm. Đình Bắc giơ tay chào cờ và ôm lấy áo đấu có in quốc kỳ, hình ảnh này được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, gây chú ý dư luận.

Đình Bắc và màn ăn mừng gây chú ý.

Vào sân từ băng ghế dự bị, Đình Bắc liên tục tạo ra những pha tranh chấp năng nổ và có ảnh hưởng tích cực đến lối chơi của U23 Việt Nam.

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc ăn mừng và pha lập công của Đình Bắc nhanh chóng được netizen “replay” liên tục. Dưới các clip cắt từ trận đấu, loạt bình luận khen ngợi nam tiền đạo trẻ xuất hiện dày đặc. Nhiều người phấn khích để lại những lời như: “Xuất sắc thật sự, Đình Bắc vào là khác liền” , “10 điểm không có nhưng, quá xuất thần” , “Từ lúc vào sân chỉ còn thấy mỗi Đình Bắc” hay “1-0 thôi mà cảm giác đã thắng cả thế giới” , "Rất nhiều cầu thủ đội bạn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Đình Bắc mà thôi..."

Không chỉ ghi điểm bằng bàn thắng quan trọng, tinh thần thi đấu và màn ăn mừng đậm chất Việt Nam của Đình Bắc cũng khiến hình ảnh của anh được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau trận đấu.

Một vài khoảnh khắc của Đình Bắc trên sân.

Trước đó, sau khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch, giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (SN 2004, Nghệ An) cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trên MXH. Nam cầu thủ trẻ nhận nhiều lời khen ngợi khi có màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu, Đình Bắc thi đấu với phong thái nhiệt huyết, hoạt động rộng, tích cực pressing và tạo ra các tình huống nguy hiểm, dấu ấn riêng của một tiền đạo giàu khát khao.

Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là một trong những hot boy của U22 Việt Nam. Ở tuổi 21, anh chàng cao 1m80, thân hình săn chắc, vạm vỡ. Từ năm 2022 Đình Bắc liên tiếp được tập trung ở nhiều đội tuyển như U19, U20, U22 hay U23 Việt Nam và giành được nhiều thành tích xuất sắc.

Trong hầu hết các trận đấu, Đình Bắc gây ấn tượng không chỉ bởi những bức chạy lực lưỡng đầy sức mạnh hay những pha đi bóng lắt léo, những pha va chạm "không ngán" đối thủ nào. Mà anh chàng còn gây chú ý bởi "cái đầu lạnh", tinh thần thép, luôn tập trung hết sức.