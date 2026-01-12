Tại sao 7 năm nữa Tết Nguyên đán mới có ngày 30 Tết?

Trong tâm thức của người Việt, ngày 30 tháng Chạp từ lâu đã trở thành mốc thời gian đặc biệt thiêng liêng. Đây là khoảnh khắc khép lại năm cũ, mở ra cánh cửa bước sang năm mới. Đó là ngày con cháu trở về sum họp gia đình với những bữa cơm tất niên, những nồi bánh chưng đỏ lửa và giây phút Giao thừa thiêng liêng mà nhiều người háo hức đếm ngược từng giờ để chờ đợi.

Sau một năm lao động vất vả, Tết là dịp để nghỉ ngơi, đoàn tụ, nhìn lại chặng đường đã qua và gửi gắm hy vọng cho năm sắp tới. Chính vì thế, “30 Tết” không chỉ là một ngày trong lịch mà còn là biểu tượng cảm xúc gắn liền với ký ức và nếp sống của hàng triệu gia đình.

Tuy nhiên, một điều đặc biệt khiến không ít người ngạc nhiên là không chỉ Tết Bính Ngọ 2026 vắng bóng ngày 30 Tết và điều này kéo dài suốt 8 năm liền. Phải đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, tức 7 năm sau Tết Bính Ngọ, chúng ta mới gặp lại ngày 30 tháng Chạp.

Theo lịch Âm, tháng Chạp năm Ất Mão chỉ có 29 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc năm Âm lịch sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng Chạp và không có ngày 30 tháng Chạp như nhiều người vẫn quen gọi là “30 Tết”. Lễ Giao thừa sẽ diễn ra vào đêm 29 tháng Chạp, tương ứng ngày 16/2/2026 Dương lịch. Người dân sẽ bước sang mùng 1 Tết vào ngày 17/2/2026.

Việc liên tiếp nhiều năm không xuất hiện ngày 30 Tết khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu đây chỉ là sự ngẫu nhiên hay có một quy luật nào chi phối hiện tượng này?

Tết Bính Ngọ 2026 không có 30 Tết.

Vì sao phải 7 năm nữa mới có ngày 30 tháng Chạp?

Trả lời Báo điện tử VTC News , nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), cho biết nguyên nhân nằm ở chính cách vận hành của Âm lịch.

Theo ông, Âm lịch được xây dựng dựa trên chu kỳ chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất. Ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy từ Mặt trăng thực chất là ánh sáng Mặt trời phản chiếu. Do Mặt trăng luôn di chuyển trên quỹ đạo quanh Trái Đất, con người không bao giờ nhìn thấy toàn bộ phần được chiếu sáng của nó cùng một lúc. Bởi vậy mới xuất hiện các pha tròn, khuyết – trăng non, trăng bán nguyệt, trăng tròn…

Thời gian để Mặt trăng quay hết một vòng quanh Trái Đất không phải đúng 29 ngày, cũng không phải tròn 30 ngày, mà xấp xỉ 29,53 ngày. Vì con số này nằm giữa 29 và 30 nên các tháng Âm lịch buộc phải luân phiên có tháng 29 ngày (tháng thiếu) và tháng 30 ngày (tháng đủ) để bù trừ, nhằm giúp lịch khớp với chu kỳ thực của Mặt trăng.

Để tính toán chính xác, các nhà thiên văn phương Đông từ xưa đã chọn mốc là thời điểm hoàn toàn không nhìn thấy trăng mỗi tháng, gọi là điểm “sóc”. Đây là lúc Mặt trăng nằm ở vị trí mà toàn bộ phần được chiếu sáng của nó không hướng về phía Trái Đất (trong tiếng Anh gọi là “New Moon” – trăng mới).

Các nhà làm lịch quy ước rằng, điểm sóc rơi vào ngày nào thì ngày đó được tính là mùng 1 của tháng Âm lịch. Nếu điểm sóc xuất hiện ngay sau ngày 30 thì tháng đó là tháng đủ; còn nếu điểm sóc rơi ngay sau ngày 29 thì tháng đó là tháng thiếu.

Nói cách khác, tháng Âm lịch chính là khoảng thời gian giữa hai lần xuất hiện điểm sóc. Độ dài của một tháng âm không cố định, chỉ dao động trong khoảng từ 29,27 ngày đến 29,84 ngày, trung bình là 29,53 ngày. Khi đưa vào lịch, con số này được làm tròn thành 29 hoặc 30 ngày. Chính sự làm tròn này dẫn tới việc có những năm tháng Chạp chỉ có 29 ngày, tức không tồn tại ngày 30 tháng Chạp.

Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, việc nhiều năm liên tiếp có hoặc không có ngày 30 Tết là điều khá thường gặp trong lịch pháp. Chẳng hạn, trong 8 năm liên tục từ 2014 đến 2021, Tết Nguyên đán đều có ngày 30 Tết. Sau đó, năm 2022 (Nhâm Dần) lại là năm tháng Chạp thiếu. Đến năm 2023 (Quý Mão) và 2024 (Giáp Thìn), tháng Chạp trở lại là tháng đủ. Nhưng tiếp theo đó, lịch Âm lại bước vào một chuỗi dài.

Cụ thể, Ất Tỵ là năm bắt đầu chuỗi 8 năm liên tiếp mà tháng Chạp chỉ có 29 ngày, kéo dài cho tới hết năm 2032. Điều này đồng nghĩa với việc suốt giai đoạn này, năm Âm lịch đều kết thúc vào ngày 29 tháng Chạp. Chỉ đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, ngày 30 Tết mới xuất hiện trở lại.

Với thắc mắc vì sao phải 7 năm nữa mới có ngày 30 tháng Chạp, ông Sơn cho biết câu trả lời ngắn gọn là vì trong những năm đó, điểm sóc của tháng Chạp đều rơi vào ngày 29. Còn lý do sâu xa vì sao điểm sóc của tháng Chạp lại trùng vào ngày 29 liên tiếp trong nhiều năm như vậy thì ngay cả các nhà làm lịch cũng chưa thể đưa ra lời giải thích trọn vẹn.

Chỉ đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, ngày 30 Tết mới xuất hiện trở lại. (Ảnh minh họa: Thy Huệ)

Nhiều năm không có 30 Tết, ảnh hưởng ra sao?

Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, việc 8 năm liền không có ngày 30 Tết hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới chu kỳ thời tiết hay các yếu tố tự nhiên. Sự khác biệt này chủ yếu liên quan đến thói quen sinh hoạt, cách chuẩn bị và tâm lý đón Tết của người dân.

Ông cho rằng, việc một tháng nào đó trong năm liên tiếp là tháng thiếu hoặc tháng đủ không phải chuyện hiếm trong Âm lịch. Chỉ có điều, các tháng khác ít được chú ý, trong khi tháng Chạp lại gắn liền với Tết, thời điểm được xã hội quan tâm đặc biệt, nên hiện tượng này mới khiến nhiều người băn khoăn.

Dưới góc nhìn văn hóa, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng khái niệm “ngày 30 Tết” hay “ngày 30 tháng Chạp” nên được hiểu là “ngày cuối cùng của một năm” hơn là hiểu máy móc đó phải là “ngày thứ 30”.

Theo ông, việc trong 8 năm chỉ có ngày 29 tháng Chạp không hề tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của người dân. Đây đơn giản chỉ là một hiện tượng thú vị của lịch pháp. Các nghi lễ, phong tục, cảm xúc gắn với thời khắc cuối năm và Giao thừa vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Dù tháng Chạp có 29 hay 30 ngày, người Việt vẫn luôn coi trọng ngày cuối cùng và khoảnh khắc cuối cùng của năm Âm lịch như một thời điểm thiêng liêng để tiễn năm cũ, đón năm mới. Chính vì thế, trong những năm tháng Chạp thiếu, nhiều người vẫn quen miệng gọi ngày 29 Tết là “30 Tết”, bởi “30 Tết” đã trở thành một khái niệm mang ý nghĩa biểu trưng cho ngày cuối cùng của năm Âm lịch, hơn là một con số cụ thể trên tờ lịch.