Titan - cựu HLV của Saigon Phantom (SGP) thừa nhận yêu nam giới khi đang có vợ là ai?

Vừa qua, cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam xôn xao trước bài đăng dài trên trang cá nhân của Titan (tên thật Huỳnh Trung Hiếu) - cựu huấn luyện viên của Saigon Phantom (SGP).

Trong bài đăng gây bão, Titan lần đầu tiên công khai bản thân là người song tính (bisexual). Đáng chú ý hơn, anh thừa nhận nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy sụp tinh thần và quyết định rời ghế nóng là do những rung động tình cảm dành cho một tuyển thủ của SGP.

Mặc dù đã có vợ, cựu HLV cho biết anh không thể ngăn cản những cảm xúc nảy sinh trong quá trình làm việc chung. Tuy nhiên, Titan khẳng định tình cảm này hoàn toàn là sự rung động về mặt tinh thần, không mang yếu tố tính dục. Ý thức rõ ràng về ranh giới đạo đức, trách nhiệm với gia đình và vai trò của một người thầy, anh đã luôn kìm nén, chủ động giữ khoảng cách để không làm tổn thương bất kỳ ai.

HLV Titan và bài đăng gây chấn động MXH

Bài đăng ngay lập tức khiến những người yêu mến bộ môn này nói chung cũng như đội tuyển SGP bất ngờ, liên tục bàn tán. Còn với “team qua đường”, không ít người bày tỏ sự tò mò về danh tính của HLV Titan. Cũng vì vậy mà tên của cựu HLV Saigon Phantom đang trong top tìm kiếm phổ biến.

Được biết, Titan cũng từng có thời gian dài làm HLV trưởng đội tuyển FAP Esports. Hoạt động trong bộ môn thể thao điện tử đã lâu nhưng Titan là người khá kín tiếng, không xây dựng nhiều về hình ảnh cá nhân. HLV Titan cũng từng chia sẻ bản thân là kiểu người thích tập trung vào chuyên môn, công việc hơn là nói về chính mình.

Năm 2022, HLV Titan được SGP chiêu mộ, dẫn dắt đội tuyển. Trong thời gian đồng hành, các tuyển thủ của SGP gặt hái rất nhiều thành tích cao ở đấu trường Esports trong nước, quốc tế.

Tuy nhiên vào tháng 9/2025 vừa qua, HLV Titan chia tay đội vì lý do sức khỏe, cũng như vướng các công việc của cá nhân, gia đình.

HLV Titan đang là từ khoá tìm kiếm phổ biến

Hiện tại, trước những ồn ào liên quan đến việc cựu HLV Titan công khai tình cảm với học trò cũ, phía SGP đã chính thức đưa ra phản hồi. Đại diện SGP cho biết đang nỗ lực liên hệ với cựu HLV để yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các bài viết và nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cũng như cá nhân tuyển thủ.

Đồng thời, SGP tuyên bố sẽ theo dõi sát sao diễn biến sự việc và không ngần ngại áp dụng các biện pháp pháp lý, bao gồm lập vi bằng và thu thập chứng cứ để xử lý mọi hành vi không hợp tác hoặc tiếp tục xâm phạm danh dự, nhân phẩm của các thành viên trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV