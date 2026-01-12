Đồng hồ nhảy 149 m³ trong 12 ngày, ngốn hơn 1,5 triệu đồng tiền nước, gia chủ khẳng định “nhà không có người” nhưng thợ đến kiểm tra thông báo: “Không có dấu hiệu bị can thiệp”

Năm 2020, anh Thẩm, một chủ nhà tại thành phố Đồng Hương, Gia Hưng, Chiết Giang, mua một căn hộ rộng 106 m² tại khu chung cư Bắc Thành Xuân Hiểu với giá hơn 1,8 triệu NDT (hơn 6,7 tỷ đồng). Ban đầu, căn hộ được anh dự định làm nhà tân hôn. Sau quá trình sửa chữa và hoàn thiện nội thất, đến năm 2023 căn hộ mới chính thức hoàn tất, tuy nhiên vì nhiều lý do cá nhân, căn nhà vẫn chưa từng có người sinh sống và luôn trong tình trạng bỏ trống.

Bất ngờ xảy ra khi tháng 12/2024, anh Thẩm nhận được thông báo đang nợ hơn 400 NDT (hơn 1,5 triệu đồng) tiền nước. Thông tin này khiến anh Thẩm không khỏi ngạc nhiên, bởi theo anh, căn hộ không có người ở thì không thể phát sinh mức chi phí như vậy.

Theo trình bày của anh Thẩm, ngày 5/12/2024, phía công ty cấp nước thông báo rằng trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến 9/10, căn hộ của anh mỗi ngày tiêu thụ từ 5 - 10m³ nước. Trước đó, đồng hồ nước của căn hộ chỉ ghi nhận 3m³, nhưng sau đợt tăng đột biến này, tổng chỉ số đã lên tới 149 m³. Mức tiêu thụ bất thường trong thời gian ngắn khiến anh Thẩm không khỏi nghi ngờ.

Để chứng minh căn hộ thực sự không có người ở, anh Thẩm cung cấp thông tin sử dụng điện trong gần nửa năm qua, cho thấy mức tiêu thụ điện bằng 0. Theo anh, nếu có người sinh sống, việc hoàn toàn không dùng điện là điều không thể xảy ra. Từ đó, anh cho rằng việc phát sinh lượng nước lớn trong thời gian ngắn là điều vô lý.

Trước đó, ban quản lý tòa nhà cũng đã phối hợp kiểm tra. Theo anh Thẩm, 2 căn hộ liền kề đều đang sửa chữa, ban quản lý có quyền tiếp cận và xác nhận chỉ số đồng hồ nước của các căn này đều tương ứng chính xác, cho thấy hệ thống đo đếm hoạt động bình thường. Ngoài ra, nếu căn hộ của anh thực sự bị rò rỉ nước, phần nội thất sau sửa chữa khó có thể còn nguyên vẹn như hiện tại. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra không phát hiện dấu hiệu rò rỉ nào.

Hộ dân ở tầng dưới khẳng định không xuất hiện tình trạng thấm nước. Thời điểm ghi nhận sự việc, nước sinh hoạt trong căn hộ của anh Thẩm đã bị cắt, trước cửa còn dán thông báo nhắc nhở thanh toán tiền nước, khiến chủ nhà vừa bức xúc vừa lúng túng.

Anh Thẩm cho biết, khi liên hệ với các bên liên quan, anh được đề xuất phương án tạm nộp tiền nước trước, sau đó sẽ được giảm khoảng hơn 40% chi phí. Tuy nhiên, anh không đồng tình với cách xử lý này. Theo anh, việc tiêu thụ nước không rõ nguyên nhân cần được làm rõ trách nhiệm cụ thể, không thể giải quyết theo hướng “mỗi bên chịu một phần” khi chưa xác định được nguồn gốc vấn đề.

Liên quan đến sự việc, anh Lao – cán bộ phụ trách quản lý đồng hồ nước thuộc Trạm quản lý nước Ngô Đồng, Công ty Cấp nước Phụng Tê – cho biết, dữ liệu ghi nhận cho thấy từ ngày 28/9/2024, lượng nước tiêu thụ ban đầu khoảng 5 m³/ngày, sau đó tăng lên 10m³/ngày và dừng lại vào ngày 13/10/2024, với tổng lượng 149 m³. Đồng hồ nước không có dấu hiệu bị can thiệp.

Theo anh Lao, với mức sử dụng này, khả năng xảy ra rò rỉ hoặc sự cố trong quá trình sử dụng là điều không thể loại trừ, kể cả trong trường hợp không phát hiện rò rỉ rõ ràng trong nhà. Anh Lao cũng cho biết, việc giảm phí là chính sách hỗ trợ của đơn vị cấp nước. Nếu chủ nhà nghi ngờ độ chính xác của đồng hồ, có thể chi 40 NDT (hơn 140.000 đồng) để mang đồng hồ đi kiểm định tại bên thứ ba.

Tuy nhiên, nếu kết quả cho thấy đồng hồ hoạt động bình thường, toàn bộ chi phí vẫn do chủ nhà chịu. Theo anh, với kinh nghiệm nhiều năm, đồng hồ nước sẽ không tự động “nhảy số” nếu không có nước chảy qua.

Một điểm khiến anh Thẩm đặc biệt băn khoăn là căn hộ đã bỏ trống trong thời gian dài, nhưng chỉ trong hơn chục ngày lại phát sinh lượng nước lớn. Anh giải thích rằng căn hộ đang được rao bán nên thỉnh thoảng anh vẫn dẫn khách đến xem nhà.

Theo lịch sử trò chuyện trên WeChat, tối 28/9/2024, anh Thẩm có mặt tại khu chung cư và không phát hiện điều bất thường nào. Anh khẳng định mình không mở vòi nước, và nếu có sử dụng thì cũng không thể quên tắt trước khi rời đi. Tuy nhiên, người đàn ông này thừa nhận không nhớ chính xác lần tiếp theo dẫn khách xem nhà là khi nào.

Về phía đơn vị cấp nước, anh Lao cho biết đã tiến hành kiểm tra, theo dõi và nhận thấy đồng hồ nước không còn quay, người sử dụng cũng xác nhận không sửa chữa đường ống, do đó khả năng rò rỉ đường ống có thể cơ bản loại trừ. Tuy nhiên, với các thiết bị đầu cuối như vòi nước hoặc bồn cầu, nếu sau khi sử dụng không được xử lý triệt để cũng khó xác định chính xác nguyên nhân.

Theo phân tích dữ liệu, lượng nước tiêu thụ tương tự trường hợp nút xả bồn cầu không bật trở lại hoàn toàn, khiến nước chảy âm thầm trong thời gian dài. Trước nhận định này, anh Thẩm cũng không thể khẳng định, chỉ cho biết có thể đã sử dụng nhưng không nhớ rõ là bồn cầu hay vòi nước.

Sau nhiều lần trao đổi và cân nhắc, anh Thẩm cuối cùng vẫn quyết định tạm thời thanh toán tiền nước. Tuy nhiên, câu hỏi về nguyên nhân phát sinh lượng nước bất thường vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Vụ việc cũng được xem là lời cảnh báo đối với chủ sở hữu những nhà bỏ trống: dù không có người ở, vẫn cần thường xuyên kiểm tra hệ thống nước, điện, gas để tránh những rắc rối phát sinh ngoài ý muốn.

(Theo 163.com)