Phụ nữ hiện đại đừng chỉ biết "giữ lửa", hãy biết "giữ tiền": Khi tài khoản ting ting, khí chất tự khắc lên ngôi

Chúng ta đã nghe quá nhiều về những mỹ từ như "hy sinh", "tào khang", "hậu phương vững chắc". Chúng ta được dạy cách nấu một bữa cơm ngon, cách là một chiếc áo phẳng phiu, cách nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà. Nhưng ít ai dạy phụ nữ rằng, sự an toàn lớn nhất không nằm ở lời hứa của người đàn ông, mà nằm ở chính số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Không phải thực dụng, mà là thực tế. Khi tiếng "ting ting" vang lên, đó không chỉ là tiền, mà là âm thanh của sự tự do, của quyền được lựa chọn và của một khí chất kiêu hãnh không ai có thể coi thường.

Bát canh nóng không thay thế được cảm giác an toàn

Có một thực tế trần trụi rằng, khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ thường dễ dàng từ bỏ những tham vọng cá nhân để lui về "giữ lửa". Chúng ta hài lòng với việc vun vén từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con. Điều đó rất đáng trân trọng. Nhưng bạn biết không, "giữ lửa" là một khái niệm trừu tượng, còn hóa đơn điện nước, tiền học cho con, tiền thuốc men cho cha mẹ già... lại là những con số rất cụ thể.

Sẽ có những ngày giông bão ập đến, khi kinh tế gia đình sa sút, hay tệ hơn là khi người đàn ông – trụ cột mà bạn tin tưởng bỗng nhiên mỏi gối chùn chân hoặc rẽ sang hướng khác. Lúc ấy, một người phụ nữ chỉ biết "giữ lửa" sẽ lấy gì để chống đỡ? Sự dịu dàng hay tài nấu nướng lúc đó có quy đổi được ra sự an tâm không? Câu trả lời rất phũ phàng là Không.

Khoản tiết kiệm mà bạn tích lũy, công việc mà bạn duy trì chính là chiếc phao cứu sinh giữ cho bạn và những đứa trẻ không bị chìm nghỉm giữa dòng đời. Đừng để đến lúc phải ngửa tay chờ người khác đưa tiền đi chợ, phải nhìn sắc mặt chồng để mua một thỏi son, bạn mới thấm thía rằng: Cơm ngon canh ngọt là hương vị của hạnh phúc, nhưng tiền mới là nguyên liệu để nấu nên bát canh đó.

Tiếng "Ting Ting" – Thứ âm thanh "chữa lành" và nâng tầm khí chất

Người ta hay nói "Phụ nữ có tiền, khí chất tự nhiên sang". Cái "sang" ở đây không hẳn nằm ở bộ đồ hiệu khoác lên người hay chiếc túi xách đắt đỏ. Cái "sang" ấy toát ra từ sự tự tin trong ánh mắt và phong thái ung dung của một người làm chủ cuộc đời mình.

Khi tài khoản "ting ting", bạn có quyền nói "Không" với những điều mình không thích. Bạn không cần phải cắn răng chịu đựng một mối quan hệ độc hại chỉ vì sợ "ra đường không biết sống bằng gì". Bạn có thể hiếu kính cha mẹ bằng những món quà thiết thực chứ không phải bằng những lời hỏi thăm suông đầy áy náy. Khi độc lập tài chính, tiếng nói của bạn trong gia đình sẽ có trọng lượng hơn.

Bạn trở thành người đồng hành, người chia sẻ gánh nặng với chồng chứ không phải là gánh nặng của anh ấy. Và tin tôi đi, đàn ông có thể thương một người phụ nữ yếu đuối, nhưng họ sẽ vừa yêu vừa nể trọng một người phụ nữ biết kiếm tiền và biết giữ tiền. Sự nể trọng đó, chính là nền tảng bền vững nhất của hôn nhân hiện đại.

Nói đi cũng phải nói lại, "giữ tiền" ở đây không có nghĩa là bạn trở thành một người đàn bà thực dụng, tôn thờ vật chất hay ki bo kẹt xỉ, khư khư giữ lấy từng đồng. "Giữ tiền" của phụ nữ hiện đại là biết kiếm, biết tiêu và biết tích lũy cho rủi ro.

Đó là việc bạn không bao giờ cho phép mình ngừng lao động, dù chồng có giàu có đến đâu. Đó là việc bạn luôn có một "quỹ đen" gọi cho sang là quỹ dự phòng khẩn cấp để dù trời có sập xuống, bạn vẫn có thể bình thản dắt con đi ăn một bữa ngon và thuê một chỗ ở tử tế. Đó là việc bạn biết đầu tư cho bản thân, cho tri thức và nhan sắc, để giá trị của mình ngày càng tăng lên theo thời gian. Đừng bao giờ dốc hết ruột gan và cả ví tiền của mình cho người khác, dù đó là chồng hay con. Hãy giữ lại cho mình một chút vốn liếng, không phải để đề phòng ly tán, mà để tự tin yêu thương.

Cuối cùng, phụ nữ sinh ra là phái đẹp, là để được yêu thương, nhưng trước khi chờ ai đó mang hạnh phúc đến, hãy tự trang bị cho mình chiếc áo giáp mang tên "độc lập tài chính". Đừng chỉ mải mê giữ lửa cho căn bếp mà để nguội lạnh đi ngọn lửa nhiệt huyết và khả năng tự chủ của chính mình. Hãy nhớ, một người phụ nữ hạnh phúc nhất là người buổi sáng có việc để làm, buổi chiều có cơm ngon để nấu (nếu thích), và tối đến có thể mỉm cười an nhiên check số dư tài khoản, sẵn sàng cho mọi kế hoạch của ngày mai.