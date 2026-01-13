Rửa vòng vàng miễn phí ở chợ, người phụ nữ phát hiện vòng nhẹ đi gần 5g, cảnh sát khẳng định: Chị vừa mất 18 triệu đồng trong 20 giây

Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Lâm Hải (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã tuyên án đối với một vụ trộm cắp vàng tinh vi dưới vỏ bọc “rửa vàng miễn phí”. Bị cáo họ Du bị kết tội trộm cắp, bị phạt 4 tháng tù giam và 1.000 NDT (gần 4 triệu đồng) tiền phạt theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/2025, bà Vương (71 tuổi) trong lúc đi dạo chợ đã bị thu hút bởi một quầy hàng trang sức do Du làm chủ. Nhận thấy chiếc vòng tay vàng của bà Vương có dấu hiệu bị biến dạng, Yu chủ động đề nghị sửa lại và làm sạch miễn phí.

Sau một hồi thuyết phục, tin tưởng vào lời giới thiệu của người bán, bà Vương đã đưa chiếc vòng tay cho Yu mà không mảy may nghi ngờ. Sau khi “sửa chữa”, Du nhúng chiếc vòng tay vào một chiếc bát sứ chứa dung dịch màu vàng trong khoảng 20 giây rồi trả lại cho khách.

Tuy nhiên, khi về nhà, bà Vương nhận thấy chiếc vòng tay trở nên mềm hơn và nhẹ hơn rõ rệt. Nghi ngờ có điều bất thường, bà quay lại quầy hàng để đối chất. Hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó bà Vương đã gọi điện báo cảnh sát.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành cân chiếc vòng tay và phát hiện trọng lượng thực tế của nó chênh lệch đáng kể so với trọng lượng ghi trên hóa đơn mua ban đầu.

Sau nhiều lần thẩm vấn, Du đã thừa nhận hành vi sử dụng dung dịch cường toan (aqua regia) để hòa tan và chiếm đoạt một phần vàng trong quá trình “làm sạch”. Phần vàng không mất đi mà nằm trong dung dịch, sau đó kẻ gian tiếp tục xử lý tách vàng ra khỏi dung dịch nhằm thu hồi vàng nguyên chất.

Cảnh sát sau đó thu hồi được số vàng bị đánh cắp, tổng cộng 4,87g, trị giá khoảng 4.777 NDT (18 triệu đồng) theo giá vàng Trung Quốc tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Qua điều tra, Tòa án Nhân dân thành phố Lâm Hải xác định bị cáo Du là người đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực chế tác vàng bạc, am hiểu rõ đặc tính vật lý và hóa học của vàng. Do gặp khó khăn về tài chính trong thời gian gần đây, Du đã nảy sinh ý định phạm tội, lợi dụng chiêu trò “rửa vàng miễn phí” tại các quầy hàng chợ để trộm cắp tài sản của khách hàng bằng dung dịch cường toan.

Tòa án nhận định, bị cáo đã có ý thức chiếm hữu bất hợp pháp, lén lút xâm phạm tài sản của người khác với giá trị tương đối lớn, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp.

Trong phần tuyên bố sau phiên tòa, thẩm phán cho biết dung dịch aqua regia là một loại hóa chất có tính ăn mòn cực mạnh, nổi tiếng với khả năng hòa tan vàng, bạch kim và các kim loại quý khác. Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, các chiêu trò lừa đảo sử dụng cường toan để đánh cắp vàng đang có dấu hiệu tái xuất.

Theo đó, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về quy trình làm sạch vàng, đồng thời đánh vào tâm lý ham rẻ, tin vào các dịch vụ “miễn phí” hoặc “giá thấp”. Chúng tạo dựng lòng tin, sau đó âm thầm lấy đi một phần vàng trong quá trình “cung cấp dịch vụ”. Do vàng bị hòa tan nhanh chóng và khó phát hiện bằng mắt thường, nạn nhân thường chỉ nhận ra khi đã rời đi, tạo điều kiện cho kẻ gian tẩu thoát.

Thẩm phán khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng vàng bạc uy tín hoặc cơ sở chuyên nghiệp khi có nhu cầu làm sạch, sửa chữa trang sức. Trước và sau khi làm sạch, vàng cần được cân, kiểm tra ngay tại chỗ, hao hụt thông thường nếu có cũng chỉ ở mức rất nhỏ, thường dưới 0,02 gam.

Thẩm phán đặc biệt nhắc nhở người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời “rửa vàng miễn phí”, “đổi vàng cũ lấy vàng mới” từ những người bán hàng rong hoặc quầy hàng di động. Việc làm sạch vàng đúng cách thông thường chỉ cần sử dụng sóng siêu âm hoặc chất tẩy rửa trung tính, không cần đến các hóa chất ăn mòn mạnh.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc trọng lượng vàng giảm bất thường, người tiêu dùng cần nhanh chóng báo cảnh sát và bảo quản chứng cứ. Đồng thời, các gia đình nên tăng cường nhắc nhở, giáo dục người cao tuổi nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, cùng nhau bảo vệ tài sản cá nhân.

(Theo The Paper)