Steven Nguyễn kéo dây váy giúp Thiên Ân: "Làm ơn mắc oán"

Đôi khi chỉ một khoảnh khắc diễn ra trong vài giây lại có thể kéo theo nhiều ngày tranh cãi trên mạng xã hội. Tình huống liên quan đến Steven Nguyễn - Đoàn Thiên Ân - Kỳ Duyên mới đây là một ví dụ. Đáng nói trong số các bình luận từ cư dân mạng trên Facebook, nhiều người để lại vỏn vẹn 4 chữ: "Làm ơn mắc oán".

Sự việc bắt đầu khi Hoa hậu Thiên Ân bước lên sân khấu tại một lễ trao giải và bất ngờ vấp ngã. Steven Nguyễn, đứng gần đó, nhanh chóng đưa tay đỡ và hỗ trợ cô đứng dậy. Trong lúc xử lý tình huống, anh có động tác kéo phần dây váy phía vai của Thiên Ân - có thể xuất phát từ suy nghĩ rằng trang phục của cô bị xô lệch sau cú vấp.

Vấn đề nằm ở chỗ chiếc váy mà Thiên Ân mặc là thiết kế trễ vai, không phải bị tuột dây váy. Vì vậy, hành động của Steven lại trở nên… không cần thiết. Chính khoảnh khắc lệch pha này đã khiến clip lan truyền nhanh chóng và bị soi kỹ từng khung hình.

Chuỗi hành động của Steven Nguyễn với Thiên Ân trên sân khấu (Nguồn: HÓNG SAO VBIZ, Chum chum)

Một bộ phận khán giả cho rằng Steven Nguyễn cư xử ga lăng, phản xạ nhanh và xuất phát từ thiện ý. Trong bối cảnh sân khấu đông người và không có nhiều thời gian suy nghĩ, việc anh không ngần ngại mà ưu tiên giúp mỹ nhân đứng vững, trang phục chỉn chu là điều dễ hiểu.

Nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại cho rằng hành động kéo dây váy là “quá tay”, đặc biệt khi liên quan đến trang phục của một mỹ nhân nổi tiếng ở sự kiện công khai. Với họ, sự giúp đỡ nên dừng lại ở mức đỡ sau cú ngã, còn việc chỉnh trang phục cần được để chính người mặc tự xử lý.

Chính sự khác biệt trong góc nhìn này khiến hành động kéo dây váy của Steven Nguyễn rơi vào thế khó: làm thì bị nói là kém tinh tế, không làm thì tự thấy không phải với đối phương (đặt trong tình huống Steven nghĩ Thiên Ân gặp sự cố trang phục).

Thiên Ân sau đó cũng nhanh chóng trao đổi với Steven Nguyễn, để váy về đúng thiết kế ban đầu, biểu cảm có phần lúng túng nhưng không tạo ra bất kỳ căng thẳng công khai nào trên sân khấu. Đây là phản xạ khá tự nhiên.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, khoảnh khắc Steven Nguyễn kéo dây váy của Thiên Ân có thể đã khép lại như một tình huống sân khấu lúng túng nhưng vô hại. Tuy nhiên, tranh cãi thực sự chỉ bùng lên khi sự việc được kéo dài bằng những diễn giải, bình luận và phản ứng nối tiếp trên mạng xã hội - trong đó có phát ngôn của Hoa hậu Kỳ Duyên - người có mối quan hệ thân thiết với Thiên Ân.

Bình luận của Kỳ Duyên (Ảnh chụp màn hình)

Kỳ Duyên giải thích rằng Thiên Ân giật mình vì chưa quen Steven Nguyễn, vì “tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu gặp cũng ngại” đồng thời cảm ơn anh vì đã giúp đỡ lúc nguy cấp.

Phát ngôn này, dù mang ý định “giải vây” cho Thiên Ân, lại vô tình tạo ra một lớp tranh luận mới. Nhiều ý kiến lại cho rằng việc đưa yếu tố chưa quen vào câu chuyện khiến sự việc bị diễn giải theo hướng nhạy cảm hơn mức cần thiết, làm tăng cảm giác khoảng cách và hiểu lầm giữa hai nhân vật chính. Thậm chí câu bình luận “Làm ơn mắc oán” được nhiều người sử dụng ở dưới các bài đăng.

Bình luận từ cư dân mạng trên Facebook về sự việc (Ảnh chụp màn hình)

Bởi lẽ sau những diễn biến này, Steven Nguyễn không chỉ đối diện với sự soi xét từ một hành động cụ thể, mà còn bị đặt vào tâm điểm của một cuộc tranh luận rộng hơn. Đó là ranh giới giữa phép lịch sự và sự tinh tế nơi công cộng với hành động nhạy cảm - những chuẩn mực vốn rất khó đo lường bằng đúng/ sai tuyệt đối.

Hiện tại - chiều ngày 13/1, Thiên Ân đã lên tiếng với mong muốn khép lại ồn ào, cảm ơn Steven Nguyễn vì đã đỡ mình và cảm ơn Kỳ Duyên vì đã bênh vực trước những bình luận ác ý.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này và ứng xử của các bên liên quan?