Lại ồn trên Threads: Steven Nguyễn bị chê kém duyên vì "kéo hộ dây váy" khiến Thiên Ân giật mình, né tránh?

Một trong những khoảnh khắc tại Lễ trao giải Ngôi sao Xanh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội là đoạn clip Steven Nguyễn và Đoàn Thiên Ân cùng lên sân khấu nhận giải Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở hạng mục điện ảnh.

Khoảnh khắc đang được chú ý, bàn luận nhiều nhất lúc này. Nguồn: HÓNG SAO VBIZ

Theo đó, trong lúc bước lên bục nhận giải, nữ diễn viên chính phim Nụ hôn bạc tỷ không may bị vấp ngã ở bậc cầu thang. Steven Nguyễn lập tức tiến tới đỡ Thiên Ân đứng dậy. Sau đó, nam diễn viên còn nhanh tay kéo dây váy lên vai giúp nàng hậu, trước khi cả hai cùng lên sân khấu.

Nhiều người xem cho rằng đây là hành động tinh tế của Steven Nguyễn nhưng ở một góc nhìn khác, nó bỗng trở thành đề tài gây tranh cãi không ngớt trên Threads.

Nguyên nhân xuất phát từ việc hành động kéo hộ vai váy bị tuột của Steven Nguyễn khiến cho Thiên Ân giật mình. Dù nam diễn viên cũng nhanh chóng nhận ra tình huống khó xử và cả 2 nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh; song trong mắt nhiều fan của Thiên Ân đây lại là hành động vượt quá giới hạn.

Sau khi thấy Thiên Ân vấp ngã, Steven Nguyễn không chỉ đỡ đồng nghiệp mà còn cẩn thận chỉnh lại dây váy cho cô nhưng Thiên An tỏ rõ sự bối rối, ý muốn từ chối. Nguồn: HÓNG SAO VBIZ, Chum chum.

Câu hỏi đặt ra: Trong tình huống này, Steven Nguyễn là tinh tế hay kém duyên? Liệu phản ứng của Đoàn Thiên Ân có bị xem là thái quá hay không? Đỉnh điểm là khi một tài khoản đăng tải lại toàn bộ khoảnh khắc hai nghệ sĩ lên nhận giải và cho rằng Thiên Ân có thái độ né tránh nam diễn viên phim Mưa Đỏ.

Ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng cho rằng phản ứng của Thiên Ân là hoàn toàn phù hợp. Bởi sau cú vấp ngã, cô khó tránh khỏi sự bối rối, hơn nữa đây còn là vấn đề liên quan đến trang phục của phụ nữ - vốn được xem là khá nhạy cảm.

Từ đó, nhiều ý kiến nhận định hành động của Steven Nguyễn xuất phát từ ý tốt, song chưa thật sự tinh tế trong hoàn cảnh cụ thể. “Đáng lẽ anh chỉ nên nhắc Thiên Ân thôi, chứ không nên chủ động chỉnh váy”, một cư dân mạng bình luận.

Cuộc tranh luận càng trở nên sôi nổi khi Kỳ Duyên - người có mối quan hệ thân thiết với Đoàn Thiên Ân để lại bình luận bênh vực nàng hậu, nhưng lại nhận định đánh giá về Steven Nguyễn. Cô viết: "Thôi mà, dù sao người ta cũng là con gái. Tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu gặp cũng ngại. Mình nghĩ ảnh dừng lại ở việc đỡ cổ lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm luôn”.

Steven Nguyễn "kéo dây váy" Thiên Ân là bình thường hay kém tinh tế? Nguồn ảnh: FBNV.

Câu nói này khiến những tranh cãi MXH bỗng nóng lên thêm một cấp độ mới.

Một bên cho rằng Steven Nguyễn nên rút kinh nghiệm cho những tình huống tương tự. Bởi dù xuất phát từ ý tốt, việc chủ động chỉnh trang phục của bạn diễn - đặc biệt là váy áo của phụ nữ vẫn là vấn đề khá nhạy cảm. Trong trường hợp này, nam diễn viên hoàn toàn có thể nhắc khéo hoặc để Thiên Ân tự xử lý, nhất là khi cả hai chưa có nhiều sự thân thiết trước đó.

Ở góc nhìn khác, không ít ý kiến lại bênh vực Steven Nguyễn, cho rằng hành động của anh đơn thuần xuất phát từ bản năng và sự lo lắng trong khoảnh khắc vội vàng. Khi thấy bạn diễn vừa bị ngã và trang phục có vẻ “không ổn”, việc đưa tay chỉnh lại được xem là phản xạ tự nhiên, không mang hàm ý kém duyên hay thiếu tôn trọng. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn cho rằng khoảnh khắc này khá đáng yêu, cho thấy sự tử tế và ga-lăng của nam diễn viên trong một tình huống bất ngờ.

Đoàn Thiên Ân có phản ứng mạnh cũng dễ hiểu. Đây không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn liên quan đến ranh giới không gian riêng và sự nhạy cảm trong trang phục của phụ nữ nơi công cộng.

Dù khó có thể kết luận đúng - sai trong câu chuyện này, song đây cũng trở thành đề tài bàn luận dậy sóng trên MXH. Đây là một số góc nhìn của dân mạng:

- "Thấy chuyện cũng chẳng có gì cả mà, nói chung tùy quan điểm mỗi người thôi. Lúc đó thì tôi cũng làm vậy. Ảnh cũng là đàn ông nên cũng không biết được thiết kế váy kiểu vậy, ảnh cũng vừa thấy Ân ngã nên cứ nghĩ bị tuột thôi" - "Bạn nam nên nhắc bạn nữ thì hơn chứ kéo váy lên luôn thì hơi kỳ không ha. Rồi phản ứng lúc đó của Ân cũng phù hợp mà, kiểu bả cũng hoảng hốt á" - "Thấy khoảnh khắc này nó hài hài mà nó dễ thương mà ta" - "Bây giờ có khi cả hai cùng lên tiếng là ổn đó".

