1 năm chung sống của thiếu gia Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi: Kín đáo, đồng hành, si mê

Tròn 1 năm kể từ lễ ăn hỏi diễn ra vào tháng 1/2025, Phương Nhi - Á hậu Miss World Vietnam 2022 và Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi được nhắc đến. Sau khi chính thức về chung một nhà, cả hai có lối sống kín đáo.

Minh Hoàng và Phương Nhi trong đám hỏi (Ảnh: Đi soi sao đi)

Tuy nhiên, mỗi lần cặp đôi lộ diện, cả Minh Hoàng và Phương Nhi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Vợ chồng đồng hành mỗi lần xuất hiện công khai

Lễ ăn hỏi của Phương Nhi và Minh Hoàng được tổ chức kín đáo tại quê nhà Thanh Hóa vào đầu năm 2025. Dù không rầm rộ, sự kiện này vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của Á hậu sinh năm 2002 khi chính thức trở thành con dâu gia đình tỷ phú.

Sau sự kiện này, Phương Nhi gần như “biến mất” khỏi MXH khi xóa cả hai tài khoản cá nhân. Nhưng chính việc hạn chế xuất hiện công khai khiến đời sống hôn nhân của nàng Hậu càng trở thành đề tài được công chúng quan tâm.

Tháng 3/2025, cặp đôi từng bị bắt gặp tay trong tay dạo phố cổ Hội An. Thời điểm đó, dù không trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, Phương Nhi vẫn được nhận xét nổi bật với vẻ ngoài nhẹ nhàng, tự nhiên.

Đến ngày 24/4, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh hiếm hoi của cô khi xuất hiện cùng chồng tại một sự kiện. Cả hai chọn trang phục cơ bản. Nếu như Á hậu diện áo sơ mi kết hợp quần âu đen đơn giản, thanh lịch, tôn vóc dáng mảnh mai thì doanh nhân cũng mặc vest với cà vạt vàng quen thuộc.

Đến ngày 19/8, Phương Nhi tham dự Lễ khởi công 250 công trình trên cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Với mái tóc xõa tự nhiên, lối trang điểm trong trẻo và phụ kiện tối giản, Phương Nhi thể hiện phong thái nghiêm túc, nền nã. Ngồi cùng hàng ghế với Phương Nhi được cho là anh chồng - chị dâu và chồng - Minh Hoàng, cho thấy đại gia đình tỷ phú luôn gắn bó, đồng hành trong mọi sự kiện lớn nhỏ của tập đoàn.

Sau đó ít ngày, cô tiếp tục xuất hiện tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội). Cũng trong sự kiện này, ảnh cap màn hình vội của Phương Nhi và chị dâu - Lan Anh viral trên MXH, được nhận xét là “một chín một mười”.

Phương Nhi và chị dâu (Ảnh chụp màn hình/ VTV1)

Tháng 11/2025, Phương Nhi bất ngờ xuất hiện tại đêm concert đầu tiên của G-Dragon tại Việt Nam cùng chồng. Hình ảnh cặp đôi thoải mái hòa mình vào không khí âm nhạc, vui vẻ và tình tứ nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Vợ chồng Phương Nhi tại concert G-Dragon (Nguồn: MXH)

Minh Hoàng tiếp tục đảm nhận trọng trách, Phương Nhi có vai trò mới tại Vingroup

Sau khi kết hôn, không chỉ gây chú ý bởi đời sống cá nhân, Phương Nhi còn được nhắc tên trong các thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp của gia đình chồng.

Tháng 10/2025, Công ty cổ phần Vin New Horizon được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đây là mô hình chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Theo bản đăng ký thành lập CTCP Vin New Horizon, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng - giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và sở hữu 32% cổ phần. Ba cổ đông sáng lập còn lại gồm hai con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh và con gái Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm giữ 1% vốn. Còn lại, Tập đoàn Vingroup sở hữu 65%.

Đến ngày 5/12, Phương Nhi cùng gia đình chồng xuất hiện tại lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 tại Hà Nội.

Phương Nhi cùng gia đình chồng xuất hiện tại lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 (Ảnh: Như Hoàn)

Doanh nhân Minh Hoàng nhìn vợ và cười khi cả hai chụp ảnh sau lễ trao giải VinFuture (Clip: Như Hoàn)

Qua những lần hiếm hoi lộ diện tại các sự kiện của tập đoàn này, nhiều ý kiến nhận xét Phương Nhi ngày càng trưởng thành, điềm đạm và mang khí chất khác biệt so với thời điểm hoạt động sôi nổi trong showbiz.

Về phía Minh Hoàng, anh cùng với anh trai - Phạm Nhật Quân Anh - tiếp tục giữ vai trò trọng trách ở các công ty con thuộc tập đoàn. Anh đang giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện. Bên cạnh đó, Minh Hoàng cũng là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures, đồng thời tham gia góp vốn tại nhiều công ty liên quan đến các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp và hạ tầng.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Minh Hoàng từng góp vốn 5% vào CTCP Năng lượng VinEnergo - đơn vị đối tác trong liên danh đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng. Ngoài ra, anh cũng đầu tư 30 tỷ đồng, tương đương 0,5% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Bên cạnh đó, Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số công ty mới thành lập khác trong hệ sinh thái Vingroup.

Hai con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng (Ảnh: Như Hoàn)

Gần đây, sau tròn một năm kể từ lễ ăn hỏi, thông tin về hôn lễ của Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Theo những tin tức đang được lan truyền, cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 24/1 tới, tại một khu resort thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể.

