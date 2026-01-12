Cuối tháng 11 âm 2 con giáp đạt đỉnh may mắn, cuộc sống giàu sang thịnh vượng, 1 con giáp thận trọng

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy. Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, con giáp này còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập, từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 11 âm, tuổi Thân nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất. Tử vi học có nói, đặc biệt, càng về cuối tháng thì vận đỏ của con giáp này càng trở nên rực rỡ hơn. Tài lộc rộng mở, thu nhập không ngừng tăng lên, tuổi Thân chỉ cần nỗ lực hết sức thì không sợ thiếu tiền tiêu Tết. Tháng 11 âm cũng đang đi đến những ngày cuối, con giáp tuổi Thân nên biết tận dụng thời cơ để tối ưu vận may.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm về tính cách, nhất là sự chăm chỉ và nghiêm túc. Luôn nỗ lực hết mình với công việc, họ là mẫu người có nhiều tiềm năng để tiến xa trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và tử tế, do đó dù gặp chuyện gì cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Tử vi học có nói, cũng giống như tuổi Thân, tuổi Tuất cũng là một trong các con giáp hưởng lợi vào thời điểm cuối tháng 11 âm. Được Thần tài ưu ái, tuổi Thân được đánh giá là con giáp vừa có tiền vừa có quyền khi có công danh sự nghiệp rạng rỡ, thu nhập vô cùng dồi dào. Không chỉ kiếm được tiền từ công việc chính, họ còn có những khoản thu tay trái đáng kể khác. Chính điều này giúp cho cuộc sống của tuổi Thân vô cùng thoải mái dịp cuối năm. Tháng 11 âm cũng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc, con giáp này nên biết nắm bắt.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp luôn có thần thái tỏa sáng từ trí thông minh, sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Nếu như tuổi Thân và tuổi Tuất là 2 con giáp nên biết nắm bắt thời cơ để làm giàu dịp cuối tháng 11 âm thì ngược lại, tuổi Ngọ lại cần có những sự thận trọng nhất định để bảo toàn tài lộc. Tử vi học có nói, tháng 11 âm dù sắp kết thúc nhưng tuổi Ngọ vẫn nên đề phòng kẻ tiểu nhân kẻo bị thiệt thân. Ngoài ra, họ cũng nên cẩn thận hơn trong chuyện chi tiêu, tốt nhất không nên cho vay tiền hoặc đầu tư rủi ro để tránh thất thoát tài chính.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.