Về quê ăn Tết: 3 việc không nên nói - 3 người không cần tặng quà

Người xưa có câu: "Mùng 1 Tết nội, mùng 2 Tết ngoại". Ý nghĩa thể hiện rõ ràng trong từng câu chữ rằng mùng 1 con trai và vợ về chúc Tết cha mẹ, mùng 2 con gái và chồng về thăm nhà ngoại.

Dù đi đâu thì vợ chồng con cái cùng về thăm ông bà, họ hàng cũng là chuyện rất vui vẻ, là điều may mắn. Đặc biệt là với những người phụ nữ đã lấy chồng, có nhiều năm ở nhà chồng hoặc về quê chồng ăn Tết. Với họ, có khi cả năm chỉ dịp Tết mới có thể về nhà ngoại thăm cha mẹ, làm tròn chữ hiếu. Đây cũng là lý do những ngày gần đây, tranh cãi ăn Tết bên nội hay bên ngoại khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa.

Song tạm gác tranh cãi sang một bên, tình huống hiện tại là lưu ý cho các cặp đôi khi về quê ăn Tết. Bởi khi về tới nhà, ghé thăm bà con họ hàng xung quanh, bạn bè ngày xưa là chuyện thường tình, đi tới nhà ai cũng không thể tay không, cũng không thể im lặng.

Vì vậy, các cặp vợ chồng trẻ về quê ăn Tết nên ghi nhớ những nguyên tắc này: 3 việc không nên nói - 3 người không cần tặng quà.

Trước khi tặng quà Tết, hãy xem tình sâu hay cạn

Ngày nay, việc tặng quà Tết cũng ngày càng thực tế. Nhiều món đồ cầu kỳ, hoa mỹ, thực ra không mấy ai thích mà khi bỏ tiền ra mua cũng xót của. Tặng một phong bao lì xì để mọi người tự do chi tiêu theo nhu cầu là hợp lý hơn.

Nhưng cũng cần phân biệt mức độ thân thiết. Có những người, những gia đình không cần phải qua lại thì mừng quà cũng là dư thừa.

Thứ nhất, con cháu đã trưởng thành thì nên tự lập.

Với trẻ nhỏ, nên tặng một bao lì xì nhỏ để thể hiện sự quan tâm, đồng thời khuyến khích các em chăm học và mạnh dạn bước ra đời.

Còn với con cháu đã đi làm, đã bước ra ngoài xã hội thì không cần mừng quà hay lì xì nữa. Một mặt là giảm bớt sự phụ thuộc về kinh tế, mặt khác thể hiện sự chuyển giao giữa các thế hệ. Có thể vài năm nữa, chính con cháu sẽ là người mừng quà cho bề trên.

Thứ hai, họ hàng quá thực dụng thì nên giữ khoảng cách.

Vừa về quê, thường sẽ nghe người thân kể về chuyện qua lại với họ hàng trong những năm qua. Đặc biệt là cha mẹ, hay nhắc tới những chuyện bị họ hàng coi thường, đối xử lạnh nhạt.

Có những người tuy là bề trên, nhưng vốn chẳng coi trọng bạn, cũng chẳng coi trọng gia đình bạn. Bạn còn tới thăm hỏi thì chỉ chuốc lấy mất vui. Nếu đã mừng quà mà còn bị lạnh nhạt hoặc bị chê quà ít thì cả năm cũng khó mà có tâm trạng tốt. Vậy cái gì cần cắt thì cắt, đừng tự mang thêm phiền não cho mình.

Thứ ba, những hàng xóm từng có hiềm khích thì đừng bận tâm.

Người xưa nói: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Việc hàng xóm giúp đỡ nhau vốn là nét đẹp truyền thống. Nhưng cũng có những người rất thiếu thiện chí, thấy nhà bên cạnh có việc vui liền ghen ăn tức ở hoặc tỏ thái độ khó chịu. Thậm chí có người còn nói xấu sau lưng.

Là người về thăm quê, bạn nên hỏi cha mẹ hoặc anh chị em xem những hàng xóm nào không thân thiện. Biết rõ rồi thì không cần quá thân thiết. Đôi khi bạn tới mừng quà, ngược lại còn khiến người nhà ngoại không vui.

(Ảnh minh hoạ)

Trước khi nói, hãy đặt mình vào vị trí người khác

Làm người không thể trái lương tâm, cần thường xuyên tự vấn bản thân. Nói năng cũng vậy, đừng vì vài lời nói không đúng mà làm mất đi niềm vui ngày Tết khi về nhà ngoại.

Trước hết, đừng than phiền chuyện xui xẻo của năm cũ, hãy nhìn về phía trước.

Với nhiều người, những uất ức trong suốt một năm không được tâm sự, đến Tết lại muốn trút hết. Đặc biệt là phụ nữ, nếu chịu nhiều tủi thân bên nhà chồng, không nói ra có khi còn bật khóc. Tất nhiên không phải là bạn không được nhắc chuyện cũ mà là tuyệt đối không nói trong tâm trạng bức xúc, oán giận.

Một năm đã qua, hãy để những ký ức không vui dần phai nhạt, cuộc sống mới có thêm hy vọng. Có những chuyện bắt buộc phải nói thì nên nói riêng, không nên mang ra kể trước mặt đông người và cần chú ý hoàn cảnh, thời điểm nói chuyện.

Tiếp theo, đừng so sánh tiền bạc giữa 2 bên nội - ngoại

Xét về tình thân, nhà ngoại và nhà mình vốn là một đại gia đình.

Đã là người một nhà thì hà tất phải phân biệt nội - ngoại? Nếu bạn có tiền, hãy sống khiêm tốn, đồng thời hỏi han xem gia đình 2 bên có ai cần giúp đỡ, cần kéo một tay hay không. Đầu năm mới, bạn quan tâm thêm tới những người thân còn khó khăn, cũng là cách làm ấm lòng mọi người.

Nếu bạn đang túng thiếu, cũng đừng so bì giàu nghèo với người thân 2 bên. Chủ động trò chuyện với những người có kinh nghiệm, biết đâu bạn sẽ tìm được lối đi từ những gợi ý của họ.

“Người so với người chỉ thêm mệt lòng” - không so sánh, cùng hòa thuận tìm đường phát triển mới là điều đúng đắn.

Cuối cùng, đừng bàn luận chuyện anh em ai hiếu thảo hơn, hãy làm tròn bổn phận của mình.

Có những người lâu ngày không về thăm cha mẹ, anh chị em có thể để bụng, vừa mở lời đã nói: “Anh/ em chẳng quan tâm bố mẹ gì cả". Thế là lời qua tiếng lại.

Thực ra, hiếu thảo là làm hết khả năng của mình, không phải để anh em tổn thương lẫn nhau. Tương tự, nếu cha mẹ có thiên vị ai đó, cũng nên bao dung, đừng đúng dịp Tết lại tính toán, so đo, thậm chí “mở sổ” kể công.

Thông thường, anh em ở gần cha mẹ là người chịu nhiều vất vả hơn nên có đôi lời bộc bạch cũng cần được cảm thông.

Ngày Tết, con trai mua chăn mới, sửa sang nhà cửa cho cha mẹ; con gái mua thuốc bổ, gửi phong bao lì xì. Tất cả đều là tấm lòng hiếu thảo, không phân lớn nhỏ.

Tạm kết

Bất cứ lúc nào, con người cũng không thể tách rời tiền bạc và tình cảm. Chi tiền có thể gắn kết tình thân, dùng lời nói có thể kết nối cảm xúc, tất cả đều là điều tốt đẹp nhưng đừng để rơi vào cảnh tốn công mà chẳng được lòng.

Đầu xuân năm mới, hãy làm nhiều việc lành, nói nhiều lời chúc phúc, để cả gia đình cùng hưởng hạnh phúc, sum vầy.

(Nguồn: Baidu)