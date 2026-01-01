Rút 836 triệu của con gái từ nước ngoài gửi về, nhân viên ngân hàng lắc đầu: Không có ai gửi tiền vào mà còn bị mất tiền

Đầu tháng 1, cô Trần (hơn 48 tuổi, sống tại một thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đến chi nhánh ngân hàng gần nhà để rút tiền. Vài ngày trước đó, bà nhận được tin nhắn và cuộc gọi video từ người tự xưng là con gái đang sinh sống ở nước ngoài, nói rằng đã chuyển về một khoản tiền lớn hơn 220 nghìn nhân dân tệ (khoảng 836 triệu đồng Việt Nam) để mẹ lo phụ vào tiền sửa nhà, và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Cuộc gọi video diễn ra rất tự nhiên. Hình ảnh, giọng nói đều giống con gái bà Trần. Người này còn tỏ ra vội vàng, nói đang bận công việc nên không thể nói chuyện lâu, chỉ nhắc mẹ kiểm tra tài khoản vì tiền đã chuyển xong. Tin rằng đó đúng là con gái mình, bà Trần hoàn toàn không nghi ngờ.

Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, bà nhận thêm một tin nhắn được cho là thông báo từ ngân hàng, yêu cầu xác minh thông tin để hoàn tất giao dịch nhận tiền từ nước ngoài. Nghĩ rằng đây là thủ tục bình thường, bà làm theo hướng dẫn, thực hiện một số thao tác xác nhận trên điện thoại.

Vài ngày sau, khi ra ngân hàng để rút tiền, bà Trần vẫn tin chắc rằng khoản tiền lớn đã nằm sẵn trong tài khoản. Thế nhưng, sau khi kiểm tra hệ thống, nhân viên ngân hàng bất ngờ thông báo: tài khoản của bà hiện không có tiền, và cũng không ghi nhận bất kỳ khoản chuyển nào từ nước ngoài.

Bản sao kê chi tiết cho thấy tài khoản đã về số dư bằng 0 từ gần một tuần trước. Toàn bộ số tiền trước đó đã được rút thông qua các giao dịch hợp lệ, có đầy đủ xác thực. Trước sự hoang mang của bà Trần, ngân hàng lập tức tiến hành kiểm tra sâu hơn và tạm thời niêm phong tài khoản để tránh phát sinh thêm rủi ro.

Liên hệ lại với con gái, bà Trần mới vỡ lẽ rằng con mình chưa hề chuyển bất kỳ khoản tiền nào. Người gọi video trước đó hoàn toàn là kẻ giả mạo. Các đối tượng đã sử dụng công nghệ làm giả hình ảnh và giọng nói, kết hợp với việc gửi tin nhắn mang danh nghĩa ngân hàng, khiến nạn nhân tin tưởng và tự tay thực hiện các bước xác minh, vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

May mắn trong sự việc này là tại thời điểm kẻ gian thực hiện các giao dịch trái phép, tài khoản của bà Trần chỉ còn lại vài nghìn nhân dân tệ - số tiền sinh hoạt thường ngày bà để trong tài khoản. Tuy nhiên, theo phía ngân hàng, nếu bà Trần đến muộn hơn hoặc nếu khoản tiền từ ai đó trong thời gian này kịp gửi vào tài khoản, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vụ việc được xem là một bài học đắt giá, cho thấy chỉ một cuộc gọi video giả mạo và vài thao tác xác minh tưởng như vô hại cũng có thể khiến người dùng đứng trước nguy cơ mất sạch tài sản.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã phối hợp với cơ quan chức năng để khóa tài khoản, niêm phong phần tài sản liên quan và truy vết các giao dịch. Một phần dòng tiền được xác định đã bị chuyển đi, song nhờ phát hiện tương đối sớm, ngân hàng cho biết vẫn có khả năng thu hồi một phần nếu kịp thời xử lý.

Theo phía ngân hàng, đây là thủ đoạn lừa đảo đang gia tăng tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi có con cái làm việc ở nước ngoài. Các đối tượng thường giả danh người thân, sử dụng cuộc gọi video để tạo lòng tin, sau đó dẫn dắt nạn nhân thực hiện các thao tác “xác minh giao dịch” hoặc “mở khóa nhận tiền”, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Vụ việc của bà Trần một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ tinh vi của các chiêu trò lừa đảo tài chính. Chỉ cần một khoảnh khắc chủ quan, cộng với tâm lý tin tưởng người thân, nhiều người đã tự đưa mình vào thế bị động mà không hề hay biết.

Sau sự việc, bà Trần cho biết điều khiến bà ám ảnh nhất không phải là số tiền mất đi, mà là cảm giác bị lợi dụng niềm tin dành cho chính con gái mình. Ngân hàng và cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, khi nhận được thông tin chuyển tiền lớn từ người thân, đặc biệt là từ nước ngoài, cần xác minh lại qua nhiều kênh khác nhau và tuyệt đối không thực hiện bất kỳ thao tác xác nhận nào theo hướng dẫn từ tin nhắn hay cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao ngày càng phổ biến, sự cảnh giác của mỗi cá nhân vẫn là “lớp bảo mật” quan trọng nhất để tránh những thiệt hại đáng tiếc.



