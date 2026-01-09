Nhận được 15 tỷ đồng tiền đền bù đất, người đàn ông gửi ngân hàng lấy lãi 500 triệu/năm, đến ngày đáo hạn thì được thông báo: "Sổ tiết kiệm là giả, anh tìm người khác giải quyết đi"

Số tiền đền bù khổng lồ

Tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), anh Ngưu Khôn – 1 công nhân bình thường đã nhận được khoản tiền đền bù giải tỏa nhà ở, tổng cộng hơn 4 triệu NDT (hơn 15 tỷ đồng). Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, anh Ngưu cho rằng gửi tiền vào ngân hàng là lựa chọn an toàn nhất. Do vậy, anh đã mang toàn bộ số tiền đó gửi tiết kiệm có kì hạn để nhận lãi ổn định.

Vì số tiền quá lớn, quản lý khách hàng là ông Lương Thắng đã trực tiếp tiếp đón. Ban đầu, người này nhiệt tình giới thiệu nhiều sản phẩm tài chính lợi nhuận cao, song anh Ngưu đều từ chối, chỉ muốn gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Cuối cùng, phía ngân hàng đồng ý làm thủ tục mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 1 năm, với tiền lãi 132.000 NDT/năm (khoảng 496 triệu đồng).

Một năm sau, đến ngày đáo hạn, anh Ngưu vui vẻ mang sổ ra ngân hàng rút tiền. Thế nhưng, cú sốc bất ngờ ập đến khi giao dịch viên kiểm tra và thông báo rằng sổ tiết kiệm ông cầm trên tay là giả, trong hệ thống ngân hàng không tồn tại bất kỳ giao dịch gửi tiền nào đứng tên anh.

Tiền đã bị đánh cắp

Trước sự việc khó tin, anh Ngưu liên tục chất vấn phía ngân hàng và cuối cùng được biết sự thật: toàn bộ 4 triệu NDT đã bị Lương Thắng chiếm đoạt.

Nhân viên này hiện đã bị cơ quan tư pháp khởi tố và áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự. Tuy nhiên, điều khiến Ngưu Khôn phẫn nộ hơn cả là lập trường của ngân hàng: ngân hàng cho rằng hành vi chiếm đoạt là việc cá nhân của nhân viên, không liên quan đến tổ chức và Ngưu Khôn phải tự mình khởi kiện Lương Thắng để đòi tiền.

Sau nhiều lần thương lượng bất thành, anh Ngưu buộc phải đệ đơn kiện ngân hàng ra tòa, yêu cầu hoàn trả 4 triệu NDT tiền gốc và 132.000 NDT tiền lãi theo thỏa thuận ban đầu.

Phiên tòa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nó đặt ra câu hỏi then chốt: ai mới là chủ thể phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại của người gửi tiền?

Phán quyết của tòa án

Trong quá trình xét xử, tòa án xác định bản chất vụ việc là tranh chấp trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trong đó các quy định pháp luật hiện hành đã có hướng dẫn rất rõ ràng.

Căn cứ Điều 1191 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do nhân viên gây ra cho người khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc. Lương Thắng là nhân viên ngân hàng, đã lợi dụng chức vụ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ để chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng, vì vậy ngân hàng không thể thoái thác trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Điều 272 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định rõ hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của đơn vị cho mục đích cá nhân cấu thành tội chiếm đoạt tài sản do chức vụ. Hành vi của Lương Thắng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Đồng thời, Điều 6 Luật Ngân hàng Thương mại cũng nhấn mạnh nghĩa vụ của ngân hàng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Việc ngân hàng buông lỏng quản lý nội bộ, để nhân viên dễ dàng chiếm đoạt tài sản khách hàng, đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý cơ bản này.

Trên cơ sở đó, tòa án tuyên phán quyết cuối cùng: ngân hàng phải bồi thường cho Ngưu Khôn toàn bộ 4 triệu NDT tiền gốc cùng 132.000 NDT tiền lãi, đúng như thỏa thuận ban đầu.

Phán quyết này không chỉ thể hiện tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của các tổ chức tài chính trong việc bảo vệ an toàn tài sản của khách hàng.

Đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính, vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ và giám sát nhân sự, nhằm xây dựng hàng rào an toàn vững chắc cho tài sản của khách hàng. Dù cuối cùng đã lấy lại được tiền, nhưng hành trình đòi công lý kéo dài vẫn để lại tổn thương tâm lý nặng nề cho Ngưu Khôn – một cái giá không nhỏ mà người lao động bình thường phải gánh chịu khi niềm tin bị phản bội.

Theo Zhihu