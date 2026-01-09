Cô dâu Việt hút 6 triệu lượt xem trong đám cưới Hoàng gia phiên bản đời thực: Dát vàng đúng nghĩa đen!

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh và video ghi lại đám cưới của một cô dâu Việt Nam tại Morocco bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhân vật chính là cô dâu Đoàn Thị Hoa (hơn 30 tuổi, sống tại Thái Nguyên) và chú rể Mostafa Chadii (quốc tịch Morocco). Hôn lễ gây chú ý bởi sự lộng lẫy, cầu kỳ cùng nhiều nghi thức mang đậm màu sắc hoàng gia, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Đám cưới xa hoa với cô dâu Việt là tâm điểm

Theo chia sẻ, trước khi hôn lễ diễn ra, Đoàn Hoa chỉ hình dung đám cưới tại Morocco sẽ đơn giản, tương tự như phong cách tổ chức ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế lại vượt xa mong đợi khi buổi lễ được chuẩn bị công phu, với quy mô lớn và toàn bộ sự chú ý đều dành cho cô dâu.

Trong đám cưới, Hoa được quyền lựa chọn 5 bộ váy cưới khác nhau. Mỗi lần thay trang phục, cô lại được rước bằng kiệu, trở thành điểm nhấn xuyên suốt buổi lễ. Không gian tiệc cưới được trang trí lấp lánh, cầu kỳ, mang đậm phong cách hoàng gia.

"Ở Việt Nam, cô dâu thường chỉ mặc một bộ váy dài và một váy cưới trắng. Còn tại Morocco, người ta không chú trọng trao vàng mà chú trọng hình thức, xem cô dâu lộng lẫy và đẹp ra sao" , cô dâu xinh đẹp chia sẻ.

Theo ước tính của cô dâu, chi phí bàn tiệc và váy cưới trong hôn lễ này vào khoảng 500 triệu đồng (tính theo tiền Việt), chưa bao gồm sính lễ và vàng do nhà trai trao tặng. Mỗi đám cưới tại Morocco có mức chi khác nhau, không có con số cố định, tùy điều kiện và quy mô tổ chức.

Nghi thức cưới và cuộc sống sau hôn nhân

Sính lễ trong đám cưới tại Morocco cũng có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Thay vì trầu cau, sính lễ gồm 5 hòm, bao gồm: một hòm vàng, một hòm quần áo, một hòm túi xách, một hòm nước hoa và một hòm mỹ phẩm kèm đồng hồ. Theo cảm nhận của cô Hoa, văn hóa cưới tại đây đề cao tính nghi lễ, sự lộng lẫy và vẻ đẹp hình thức của cô dâu.

Cô Hoa và chồng quen nhau, gắn bó tại Dubai suốt 4 năm trước khi kết hôn, không thông qua mai mối. Hiện cả hai đang sinh sống và làm việc tại Dubai nên chưa thể sắp xếp thời gian về Việt Nam ngay. Sau lễ cưới tại Morocco, vợ chồng cô dự định sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Việt Nam sau Tết Nguyên đán.

Cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng không có nhiều thay đổi do đã thống nhất từ trước. Gia đình hai bên cũng chuẩn bị nhà riêng cho con cái. Đoàn Hoa cho biết nhà chồng cho một căn nhà, trong khi bố mẹ cô xây nhà tại Việt Nam. Trước khi cưới, hai vợ chồng cũng đã có nhà riêng ở Dubai.

Chồng cô theo đạo Hồi (Muslim), có tính cách dễ chịu, yêu thương và tôn trọng vợ. Gia đình chồng cũng thể hiện sự quan tâm, ủng hộ, thậm chí còn lo lắng cô không quen với ẩm thực địa phương.

Đám cưới của cô dâu Đoàn Hoa tại Morocco không chỉ gây chú ý bởi sự xa hoa, lộng lẫy mà còn mở ra góc nhìn thú vị về sự khác biệt văn hóa trong hôn lễ giữa các quốc gia. Dù sống xa quê hương, cô dâu Việt vẫn nhận được sự tôn trọng, yêu thương từ gia đình chồng, bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong sự đồng thuận và thấu hiểu từ hai phía.