Cặp đôi mua nhà cũ xuống cấp với giá chỉ 170 triệu đồng, ai cũng bảo dở hơi nhưng 1 năm sau đã phải hâm mộ

Dani và Evan Benton chuyển đến Nhật Bản vào năm 2023 theo diện visa khởi nghiệp. Tại đây, họ mua một căn nhà bỏ hoang với giá khoảng 6.500 USD và cải tạo lại thành nhà khách cho thuê. Không dừng lại ở đó, cặp đôi còn bắt tay xây dựng một mô hình “homestead”, kết hợp nông trại trồng trọt và nuôi ong lấy mật.

Bỏ phố sang Nhật để mua nhà hoang giá rẻ

Sau sáu năm vận hành một nông trại đô thị và cho thuê Airbnb tại New Orleans, rồi tiếp tục 15 tháng rong ruổi khắp Mexico với hình thức trông nhà thuê, Dani và Evan Benton cảm thấy đã sẵn sàng cho một hành trình mới.

Họ biết mình muốn một cuộc sống giản dị ở vùng nông thôn nhưng vẫn có thể tiếp cận các tiện ích hiện đại. Lý tưởng nhất là sinh sống ở nơi có khí hậu dễ chịu, đủ điều kiện để tự trồng phần lớn thực phẩm cho gia đình.

Mục tiêu lâu dài của họ là xây dựng một homestead tương tự như ở Mỹ. Và Nhật Bản được xem là lựa chọn khả thi, đặc biệt khi quốc gia này hiện có tới khoảng 8,5 triệu căn “akiya” – những ngôi nhà bị bỏ hoang tại các vùng nông thôn đang được rao bán.

Lợi thế khác là Evan từng học tiếng Nhật từ thời đại học và có thể giao tiếp thành thạo. Vốn yêu thích những ngôi nhà cũ và bị hấp dẫn bởi ý tưởng cải tạo akiya, cặp đôi quyết định “liều một phen”.

Đầu năm 2023, Dani và Evan bắt đầu quá trình xin visa khởi nghiệp tại Nhật. Hồ sơ yêu cầu họ phải nộp bản đề xuất chi tiết về kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh homestead, họ còn dự định mở một nhà khách. Ngoài ra, Dani cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên có thể lên kế hoạch cung cấp dịch vụ chụp ảnh.

Họ bị thu hút bởi đảo Omishima, cách sân bay Hiroshima hơn một giờ di chuyển. Sau vài lần chỉnh sửa, đề xuất của họ được phê duyệt và đến cuối tháng 6/2023, cặp đôi chính thức nhận được visa khởi nghiệp.

Biến nhà hoang xuống cấp thành căn hộ cho thuê để “hái bộn tiền”

Trong lúc chuẩn bị thủ tục, Dani và Evan cũng mua căn akiya đầu tiên để cải tạo thành nhà khách. Trước đó, họ đã theo dõi các tin rao bán nhà ngay từ khi còn ở Mỹ, với kế hoạch lâu dài là sở hữu hai căn: một để ở, một để kinh doanh lưu trú.

Khi đi xem một căn nhà dự định mua làm nơi ở, môi giới bất động sản đã giới thiệu thêm một căn akiya gần đó chưa từng được đăng trên mạng. Căn nhà thuộc sở hữu của một người đàn ông Nhật 75 tuổi sống trong khu vực; cha mẹ ông từng sinh sống tại đây nhưng đã qua đời từ 10 năm trước, từ đó ngôi nhà bị bỏ hoang, đồ đạc vẫn còn nguyên.

“Cuối cùng, đó chính là căn nhà chúng tôi mua để cải tạo làm căn hộ cho thuê,” Evan cho biết. “Chúng tôi định tìm được nhà để ở trước, nhưng cuối cùng lại phát hiện ngôi nhà này.”

Giá mua căn akiya là 1 triệu JPY, tương đương khoảng 6.500 USD tại thời điểm đó (tương đương khoảng 170 triệu VNĐ). Họ không chỉ có ngôi nhà mà còn giữ lại được nhiều vật dụng nhất có thể.

Ngôi nhà hai tầng được xây từ thập niên 1950, có chút xuống cấp nhưng may mắn vẫn ở tình trạng khá tốt. Cặp đôi có thể sinh sống tại đây trong suốt quá trình cải tạo.

“Chủ yếu là sửa chữa mang tính thẩm mỹ, nhưng việc dọn dẹp thì tốn rất nhiều thời gian,” Evan nói. Nhà đã có nhà vệ sinh hiện đại, nối sẵn với hệ thống thoát nước của thành phố. Tuy nhiên, trong một thời gian dài không có nước nóng nên trong lúc cải tạo, họ phải ra nhà tắm công cộng.

Tổng chi phí cải tạo vào khoảng 19.000 USD, cộng thêm 5.000 USD cho nội thất, thiết bị và đồ gia dụng. Cặp đôi tự tay làm phần lớn công việc và ghi lại toàn bộ quá trình trên kênh YouTube của mình, dù vẫn phải thuê thêm thợ để kịp thời hạn sáu tháng bắt đầu kinh doanh.

Nhà khách của Dani và Evan sau đó được cho thuê trên Airbnb với giá từ 20.000 JPY/đêm. Họ đón những vị khách đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái và tình hình kinh doanh sau đó dần đi vào quỹ đạo.

Tận hưởng cuộc sống thanh bình khiến ai cũng ngưỡng mộ

Omishima nằm giữa chuỗi sáu hòn đảo nối với nhau bằng cây cầu treo dài Shimanami Kaido – một tuyến du lịch và đạp xe nổi tiếng. Trên đảo có siêu thị nhỏ, vài nhà hàng địa phương, một ngôi đền nổi tiếng và cả bảo tàng samurai.

“An ninh trật tự ở đây rất tốt. Chúng tôi thậm chí không cần phải khóa cửa,” Dani nói.

Khi căn hộ kinh doanh đầu tiên đã vận hành ổn định, họ tập trung cải tạo căn akiya thứ hai – chỉ cách đó hai phút đi bộ – để làm nhà ở. Căn này bị bỏ hoang suốt 40 năm nên cần nhiều công sức hơn.

Song song, họ phát triển nông trại và hoạt động nuôi ong. Vì yêu thích ẩm thực Mexico, họ tự trồng cà chua, tomatillo và nhiều loại ớt cay để chế biến các món ăn mong muốn. Cặp đôi cũng thu hoạch những mẻ mật ong đầu tiên từ 12 đàn ong.

Sau gần 2 năm sống tại Nhật, thay đổi lớn nhất mà họ cảm nhận được là sự gắn kết với cộng đồng địa phương.

“Ở đây, mọi người sống tập trung, rồi cùng ra đồng ruộng và gặp nhau trên đường đi. Chúng tôi luôn chào hỏi nhau mỗi ngày,” Evan chia sẻ.

Với Dani và Evan, việc mua một căn nhà hoang giá rẻ không chỉ là lựa chọn kinh tế, mà còn mở ra một cuộc sống chậm rãi, bền vững và gắn bó hơn với con người cũng như thiên nhiên.

