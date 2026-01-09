Phản hồi chính thức từ Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ Đồ hộp Hạ Long

Mới đây, những thông tin xoay quanh vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, có trụ sở tại Hải Phòng, đã gây rúng động dư luận.

Trong diễn biến chung, một chuỗi thương hiệu cà phê lớn ở Việt Nam, Highlands Coffee cũng bị nhắc tên. Bởi, trong báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ 1/1 - 30/6/2025 thì Highlands Coffee cũng là một trong những khách hàng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Chi tiết hơn, tại thời điểm 30/6/2025, khoản phải thu ngắn hạn đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee) được ghi nhận ở mức hơn 3,06 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Ảnh chụp màn hình

Chiều 9/1, phía Highlands Coffee chính thức có phản hồi về thông tin này.

Theo đó, người đại diện phát ngôn khẳng định Highlands Coffee không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Đồng thời, phía đơn vị này cũng cho biết sẽ chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải từ thịt được cung ứng bởi đơn vị này (Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - PV).

Highlands Coffee đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và chờ hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Highlands Coffee hiện là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam. Nguồn ảnh: Highlands Coffee

Nguyên văn chia sẻ từ phía Highlands Coffee như sau: Highlands Coffee phản hồi thông tin liên quan đến nguồn cung nguyên liệu An toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của Highlands Coffee. Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và cam kết không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin của khách hàng. Liên quan đến những lo ngại về chất lượng các sản phẩm thịt heo chế biến của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) xin thông tin như sau: Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Nhằm nhất quán với mục tiêu trên và với tinh thần thận trọng cao nhất, Highlands Coffee đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long. Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những bất tiện có thể phát sinh, song cho rằng đây là quyết định cần thiết vì lợi ích và sự an toàn của người tiêu dùng.

Hiện tại, thông tin này vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.