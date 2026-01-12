Cách đăng ký để "nhận tiền" trên 3 nền tảng TikTok, Shopee và Facebook: Đọc kỹ tránh mất quyền lợi

Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) vốn không phải một khái niệm xa lạ trong những năm gần đây. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tiếp thị liên kết đang ngày càng bùng nổ hơn khi lướt MXH nào cũng thấy “gắn link”, người người nhà nhà đều “gắn link”.

Về bản chất, Affiliate Marketing là mô hình kiếm tiền online, nơi bạn nhận hoa hồng khi quảng bá sản phẩm/dịch vụ của người khác qua đường link. Khi khách hàng phát sinh hành động thành công như mua hàng, đăng ký hay cài đặt ứng dụng, người giới thiệu sẽ nhận được một khoản hoa hồng tương ứng.

Nội dung quảng bá thường được triển khai qua mạng xã hội, website, video review, livestream hoặc các nền tảng nội dung số.

Kiếm tiền từ tiếp thị liên kết đang là xu hướng

Chẳng hạn, bạn đăng bài hoặc làm video review/ giới thiệu về một bộ đồ nấu bếp và gắn kèm đường link để mua. Khi có người click vào đường link và mua sản phẩm, bạn sẽ được % hoa hồng. Con số này thường dao động từ 1% đến hơn 12%, tùy thuộc vào từng nền tảng TMĐT và từng ngành hàng (thời trang, điện tử, bách hóa...).

Với không ít KOL/KOC hay nhà sáng tạo nội dung, tiếp thị liên kết chính là một nguồn thu nhập “hậu hĩnh”. Bởi dựa vào độ nổi tiếng của mình, họ có thể gắn link các sản phẩm mình dùng và được nhiều người lựa chọn click vào, mua theo.

Song ở hiện tại, công việc này không chỉ giới hạn cho những ai có số lượng người theo dõi nhất định trên các nền tảng MXH. Mà tự mẹ bỉm sữa, dân văn phòng đến sinh viên,... muốn có thêm nguồn thu nhập phụ đều có thể “gắn link”. Bởi hình thức kiếm tiền này cũng được mô tả với nhiều ưu điểm như không cần vốn, không hàng tồn kho, không có rủi ro, linh hoạt thời gian.

Nói thì dễ như vậy nhưng không phải ai cũng đã có thời gian nghiên cứu và biết cách gắn link kiếm tiền. Bài viết dưới đây sẽ là những mô tả các bước cần có cho những ai “nhập môn” affiliate!

1. Cách đăng kí Affiliate Tiktok

Bước 1: Đăng ký tài khoản cá nhân trên TikTok nếu bạn chưa có.

Bước 2: Tạo tài khoản TikTok Shop bằng cách điền thông tin cá nhân cần thiết cho việc xác minh tài khoản qua liên kết đăng ký.

Bước 3: Liên kết tài khoản TikTok cá nhân của bạn với TikTok Shop bằng cách đi tới phần "Tài khoản của tôi", chọn "Đã liên kết các tài khoản TikTok", sau đó "Liên kết tài khoản chính thức" và nhập tên tài khoản TikTok của bạn. Sau khi hoàn tất quá trình liên kết, bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển TikTok Shop để thêm và quản lý sản phẩm liên kết cũng như theo dõi hoa hồng.

Bước 4: Đăng ký tài khoản nhận hoa hồng TikTok Shop Affiliate bằng cách cung cấp tên và họ của bạn. Đảm bảo nhập đúng thông tin theo tên đã đăng ký với ngân hàng của bạn để nhận tiền hoa hồng.

Bước 5: Tìm kiếm và thêm sản phẩm liên kết vào cửa hàng của bạn bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm sản phẩm và chọn những sản phẩm bạn muốn quảng bá. Chọn sản phẩm và thêm vào cửa hàng của bạn.

Bước 6: Đính kèm liên kết Affiliate vào video hoặc livestream trên TikTok Shop. Bạn cần tải video lên, chọn "Thêm liên kết", nhập tên sản phẩm bạn muốn quảng cáo và chọn "Đăng" để hoàn tất.

Khi tham gia TikTok Shop Affiliate, người dùng có thể gắn link sản phẩm trực tiếp trên các phiên livestream hoặc trên các video sáng tạo nội dung thường ngày.

2. Cách đăng kí Affiliate Shopee

Để đăng ký Affiliate Shopee cần chuẩn bị kỹ hai yếu tố:

Tài khoản Shopee đang hoạt động (đã xác thực SĐT/Email)

Đầu tiên, bạn cần một tài khoản mua hàng Shopee bình thường. Tài khoản này phải đang hoạt động tốt và không vi phạm chính sách của sàn. Quan trọng nhất, bạn phải xác thực Số điện thoại và Email chính chủ. Điều này giúp Shopee liên hệ với bạn khi có thông báo về đơn hàng hoặc thanh toán.

Link kênh Mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram…)

Yêu cầu bắt buộc là các kênh này phải hoạt động và có nội dung, không thể dùng một tài khoản Facebook trắng trơn (clone) để đăng ký.

Sau đó, thao tác các bước đăng ký tài khoản ngay trên ứng dụng Shopee trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập mục “Shopee Affiliate Program” trong phần Tôi

Mở ứng dụng Shopee, bấm vào mục “Tôi” ở góc dưới cùng bên phải màn hình. Sau đó, bạn kéo xuống tìm mục “Shopee Tiếp thị liên kết” (Shopee Affiliate Program).

Nếu không thấy mục này, hãy thử cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Bấm vào đó, một giao diện giới thiệu chương trình sẽ hiện ra. Bạn nhấn nút “Đăng ký ngay” để bắt đầu.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản và Mã giới thiệu để đăng ký Affiliate Shopee

Tại đây, hệ thống sẽ tự động điền một số thông tin cơ bản từ tài khoản mua hàng của bạn. Bạn cần kiểm tra lại Tên, Số điện thoại và Email xem đã chính xác chưa.

Đặc biệt, sẽ có mục “Mã giới thiệu” (Referral Code). Nếu có mã từ bạn bè hoặc các KOL đi trước, hãy nhập vào đây. Nhập mã giới thiệu giúp hồ sơ của bạn tăng độ uy tín và đôi khi nhận được các voucher thưởng cho người mới khi đăng ký Afiliate Shopee.

Bước 3: Khai báo thông tin kênh truyền thông (Media Info)

Đây là bước quan trọng nhất quyết định bạn có được duyệt hay không. Hãy dán link kênh mạng xã hội vào đây.

Tiếp theo, bạn chọn Ngách (Category) sản phẩm mà bạn dự định bán. Ví dụ: Thời trang, Mẹ & Bé, hay Đồ điện tử. Việc chọn đúng ngách giúp Shopee gợi ý các chiến dịch phù hợp với bạn sau này.

Bước 4: Nhận email xác thực được gửi từ Shopee và bắt đầu tiến hành.

3. Cách kiếm tiền mới trên Facebook thông qua Shopee Affiliate

Hiện tại, Shopee đã hợp tác cùng Meta triển khai bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập.

Theo đó, nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản tiếp thị liên kết có thể truy cập Facebook Affiliate Partnerships, bảng điều khiển (dashboard) liên kết tài khoản Facebook với các tài khoản tiếp thị liên kết (Affiliate).

Nhờ vậy, họ có thể lựa chọn sản phẩm và gắn thẻ tiếp thị liên kết trực tiếp trong bài đăng và Reels. Khi người xem nhấp vào thẻ này và hoàn tất giao dịch, nhà sáng tạo sẽ nhận được hoa hồng.

Theo ghi nhận, danh mục sản phẩm trong chương trình khá đa dạng, từ thời trang, đồ điện tử, ẩm thực đến nội thất, với mức hoa hồng trung bình 10-20%.

Cách kết nối Facebook với Shopee Affiliate:

Bước 1: Liên kết tài khoản Facebook với Shopee Affiliate.

Bước 2: Chọn sản phẩm và ngách phù hợp để làm Affiliate Shopee trên Facebook.

Bước 3: Tạo nội dung chất lượng trên Facebook. Có thể bao gồm bài viết, video, reel, livestream,...

Song, với sự phát triển của tiếp thị liên kết nói riêng và TMĐT nói chung, cơ quan chức năng cũng đã có những quy định, điều luật rõ ràng nhằm kiểm soát công việc này.

Ngày 10/12/2025 vừa qua, Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, đã đưa ra nhiều quy định để quản lý hoạt động tiếp thị liên kết. Điều 25 của luật nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết, cũng như nghĩa vụ của chính người tiếp thị.

Theo đó, trước khi thiết lập đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải thực hiện xác thực điện tử danh tính người tiếp thị liên kết theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Trường hợp người tiếp thị là người nước ngoài, việc xác thực phải dựa trên các giấy tờ hợp pháp.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết có trách nhiệm từ chối cung cấp dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật đã được công khai trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử; hoặc các mô hình kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định. Điểm này nhằm ngăn chặn việc tiếp thị liên kết bị lợi dụng để hợp thức hóa các hoạt động kinh doanh trái phép.

Với người tiếp thị liên kết, Luật Thương mại điện tử cũng quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm.

Theo luật, trước khi thực hiện tiếp thị liên kết, người tiếp thị phải cung cấp đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết để phục vụ việc xác thực và định danh điện tử. Họ phải từ chối thực hiện tiếp thị liên kết trên các nền tảng số đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; hoặc các nền tảng kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký.

Đồng thời, người tiếp thị liên kết phải từ chối thực hiện tiếp thị liên kết gắn với nội dung có sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Trong trường hợp đường dẫn truy cập, mã giới thiệu đã được thiết lập nhưng sau đó phát hiện hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật, người tiếp thị liên kết có trách nhiệm gỡ bỏ liên kết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, họ phải cung cấp thông tin về hoạt động tiếp thị liên kết khi cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử yêu cầu.

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tổng hợp/ Ảnh: MXH