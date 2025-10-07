Lý do "nghề kiếm tiền từ sự lười biếng của người khác" mùa hè thì "phất", vào thu là chững?

Bạn đã bao giờ bị cuốn cả tiếng đồng hồ vào những video cắt, gọt và bày biện hoa quả chưa? Mê cái cách người làm sử dụng con dao lia qua quả dưa, tiếng “cạch” giòn tan vang lên khi lưỡi dao chạm thớt, rồi những miếng xoài, miếng ổi được xếp ngay ngắn, màu nào ra màu nấy,... nhìn thôi cũng thấy mát cả tâm hồn.

Chẳng hiểu sao, chỉ một thao tác đơn giản mà lại khiến hàng triệu người ngồi xem miết không chán, như thể đang giả trí, “chữa lành” giữa cuộc sống bận rộn.

Nhưng điều thú vị là, trong khi nhiều người dừng lại ở cảm giác “thỏa mãn thị giác”, có không ít người đã nhận ra cơ hội kinh doanh thật sự đằng sau những thước video mát mắt đó. Từ vài miếng trái cây được gọt khéo tay, một mô hình làm ăn ra đời: kinh doanh hoa quả cắt sẵn. Vừa tiện lợi, vừa thẩm mỹ, lại đáp ứng đúng tâm lý “ăn ngon, sống nhanh, thích đẹp” của đa số người trẻ thời nay.

Ngày thường đắt khách hơn ngày lễ, mùa nào quả đấy, hơn nhau ở phần bày biện

Trang, 24 tuổi, sống tại Hà Nội đã bắt đầu công việc này hơn nửa năm nay. Cô bạn gọi đây là nghề tay trái, làm vui vui nhưng có thêm thu nhập. Trang cho hay lúc đầu mô hình này chưa quá phổ biến ở Hà Nội nên cũng muốn thử sức. Bởi Trang nhận thấy đây là mô hình kinh doanh khá dễ để khởi nghiệp, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là những ai bận rộn, không có thời gian mua hoa quả hoặc chỉ đơn giản là muốn được ăn nhiều loại quả đa dạng 1 lúc.

“Nhân sự chỉ có mình và trợ giúp từ mẹ, em trai thôi. Mình là người nhận đơn, tổng hợp đơn và làm đơn chủ yếu còn mọi người sẽ giúp xếp hộp và giao hàng. Trung bình mình bán tầm 20 - 30 hộp/ngày. Có thời điểm nhiều nhất là nhận đơn sự kiện đặt trước 50 - 100 hộp/ngày. Đương nhiên cũng sẽ có những ngày “ế”, thường là vào dịp lễ vì mọi người về quê nhiều do đối tượng của mình chủ yếu là sinh viên, các bạn trẻ đi làm”, Trang chia sẻ.

Trang ưu tiên lựa chọn hoa quả theo mùa để tối ưu chi phí

Cô bạn cũng tiết lộ: “Hoa quả theo mùa vẫn là ngon nhất và tối ưu chi phí. Thường mình sẽ nhập số lượng vừa phải, bán hết trong 1-2 ngày sau đó sẽ nhập mới. Các quả cứng như xoài, ổi mình sẽ bảo quản nơi khô, thoáng mát còn những quả mềm như nho, đào mận,... sẽ cần bảo quản trong tủ lạnh”.

Cũng giống như Trang, nhóm bạn của Ngọc Mai (SN 2004) đều đang là sinh viên tại Hà Nội cũng rủ nhau hùn vốn khởi nghiệp. Ngọc Mai cho hay vì mô hình này vốn ban đầu không cần quá nhiều nên có thể dễ dàng bắt đầu.

“Mỗi ngày bọn mình sẽ nhập hàng từ sớm để sao cho khoảng 9h là bắt đầu nhận đơn. Hoa quả chúng mình không tích trữ mà mua tươi trong ngày, mùa nào quả đó. Mình nghĩ mô hình này khá đơn giản, ai cũng có thể làm nhưng hơn nhau là ở phần bày biện sao cho đẹp mắt, gây ấn tượng với khách hàng trước, rồi sau đó đến giá cả”, Ngọc Mai nói.

Cô bạn cũng chia sẻ nhóm có tổng cộng 3 người, chia nhau ra mỗi người một việc. Tuy nhiên vì còn bận việc học, mô hình nhỏ nên trung bình sẽ khoảng 20 đơn/ngày. Ngọc Mai cho biết cao điểm sẽ rơi vào các ngày trong tuần, cuối tuần hoặc dịp lễ sẽ ít hơn.

“Mình nghĩ ngày thường mọi người bận rộn thì sẽ cần hoa quả cắt sẵn hơn là những ngày lễ. Đặc biệt, mùa hè sẽ đông khách hơn các mùa khác vì thời tiết nóng, mọi người sẽ nghĩ tới hoa quả cắt sẵn, ướp lạnh nhiều hơn. Còn vào mùa thu mát như hiện tại thì có phần chững, dịp Trung thu cũng không có nhiều đơn lẻ, có lẽ do mọi người tập trung vào mua hoa quả tươi để bày mâm cỗ hơn”, Ngọc Mai cho biết thêm.

Thường mùa hè sẽ nhiều đơn hơn là mùa thu, mùa đông

Thu nhập không như lời đồn, loạt “kiếp nạn” chỉ ai làm nghề mới hiểu

Tính đến hiện tại, Hoàng Anh (24 tuổi, Hà Nội) cũng đã bắt đầu công việc kinh doanh hoa quả gọt sẵn được gần 1 năm.

“Chi phí ban đầu mình bỏ ra khoảng 7 - 10 triệu đồng, tốn kém nhất là chi phí cho dụng cụ như hộp, dĩa,... So với một số các bên, mình có sử dụng nhiều hoa quả nhập khẩu để khách có trải nghiệm tốt nhất. Mình không giới hạn đối tượng khách hàng nhưng tính đến hiện tại mình thấy những khách đã mua hoa quả cắt sẵn, họ không ngại việc bỏ thêm chi phí để sử dụng loại quả nhập, có giá cao hơn xíu đâu”, Hoàng Anh nói.

Hoàng Anh sẽ "thiết kế" những box hoa quả theo từng mức giá khác nhau, tùy theo lựa chọn của khách hàng

Hoàng Anh sử dụng nhiều hoa quả nhập khẩu, "ăn điểm" bởi hình thức đẹp mắt

Mức giá trung bình của Hoàng Anh là 35k/hộp. Tuy nhiên tùy theo nhu cầu, loại quả mà khách hàng lựa chọn, Hoàng Anh sẽ có những mức giá hộp khác nhau. Anh bạn cho biết, 400k - 500k/hộp cũng có, dành cho những loại quả nhập khẩu, số lượng nhiều, chủ yếu khách đặt đi biếu, tặng.

“Khá may mắn, tiệm của mình được các nghệ sĩ, KOL biết đến khá nhiều. Thậm chí là book mình bay từ ngoài Hà Nội vào TP.HCM để chuẩn bị tiệc cho sự kiện của các nghệ sĩ. Vì ban đầu họ không biết mình ở ngoài Hà Nội nhưng vì là cơ hội lớn nên mình ‘nhắm mắt’ đặt vé máy bay gấp vào TP.HCM, đi chợ lựa quả về để chuẩn bị cho buổi tiệc”, Hoàng Anh kể.

Mặc dù vậy, Hoàng Anh tiết lộ thu nhập của công việc này không phải “1 vốn 4 lời” như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi anh chàng cho biết hầu hết các mô hình đều là kinh doanh nhỏ, số lượng hoa quả nhập đầu vào cũng không quá lớn. Chính vì vậy, số tiền thu về sau khi trừ đi các chi phi khác cũng không quá nhiều. Chưa kể, hoa quả còn nhanh hỏng, khó bảo quản nên nhiều khi còn lỗ.

“Mọi người nhìn vào thấy vậy chứ thực ra, tỉ lệ hoa quả hỏng khá nhiều, cũng tốn mất một phần chi phí. Thường nếu mình mua 1 thùng, tỉ lệ hỏng và bỏ lại cũng phải 20 - 30% rồi. Thậm chí, nếu giao đồ đến cho khách, gặp vấn đề thì mình cũng phải chịu trách nhiệm và làm đơn mới. Nên nếu nói 1 vốn 4 lời thì không đúng”, Hoàng Anh bày tỏ.

Đối với Trang, cô bạn chia sẻ: “Mình bán theo hộp 500g hoặc 1kg, giá dao động từ 25k - 85k/hộp. Vốn ban đầu của mình không nhiều nhưng nếu tính toán chi li thì không quá lãi, gọi là ổn định thôi do mình chọn nhập hoa quả chất lượng. Nếu hoa quả bị hỏng, mình sẽ bỏ luôn chứ không bán giá sale”.

Cô bạn cũng cho hay, công việc này nhìn thấy nhàn, thành phẩm đẹp mắt nhưng người bán cũng gặp không ít “kiếp nạn”.

“Sai sót đơn, sai loại quả, thiếu quả,... là tình trạng dễ gặp nhất. Mình sẽ khắc phục bằng cách ship bù cho khách hoặc giảm giá, thậm chí hoàn tiền. Mình từng tai tiếng nhất với quả nho bởi để giữ giòn, tươi khá khó. Chưa kể, nho sữa chùm họ trồng sát chặt quả với nhau nên phần đầu dễ bị thâm hoặc nhũn. Thành ra để chọn lọc và ship đến tay khách tươi ngon cũng rất vất vả.

Bên cạnh đó, khách biết đến mình nhiều nhất là bán quả roi. Nhưng roi thì có mùa thôi, nhiều khi hết mùa rồi khách vẫn nhắn tin hỏi. Những lần như vậy, mình phải giải thích rất nhiều cho khách. Tuy nhiên vì họ quá thích quả này, không được như kỳ vọng nên cũng dỗi không mua gì nữa luôn”, Trang kể.

Cuối cùng, những người trẻ lần đầu khởi nghiệp này đều cho rằng đây là mô hình thú vị, đáng để thử sức với những ai yêu thích cắt gọt, bày biện, trang trí.

“Mình nghĩ lợi nhuận khoảng 30% thôi tùy vào từng thời điểm nhập quả. Nhưng quan trọng là vui, tụi mình cũng thích ăn hoa quả gọt sẵn, đam mê bày biện theo màu sắc nên vẫn tiếp tục duy trì mô hình kinh doanh này”, Ngọc Mai bày tỏ.