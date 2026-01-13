Clip anh trai khóc dặn em đi làm dâu 'không như ở nhà' khiến dân mạng bùi ngùi

Anh trai vỗ về, dặn dò em gái trước lúc về nhà chồng. (Nguồn: @Ho Dong)

Trong clip đang gây sốt mạng xã hội, anh của cô dâu, với đôi mắt chớp liên hồi như cố kìm nước mắt, ân cần dặn dò em gái trước lúc về nhà chồng: "Nghe anh Hai nói nè, đi qua đây không phải như ở nhà. Nhớ nghen". Như vẫn chưa an tâm, anh tiếp tục nhắc lại rằng qua nhà chồng rồi không còn như khi sống cùng gia đình nữa: " Ở nhà thì có người này, người kia hướng dẫn. Qua đây, không biết thì phải hỏi nghe chưa?".

Cư dân mạng xúc động trước cảnh anh vỗ nhẹ lên vai em gái như để khích lệ, động viên, cảnh anh đưa tay quệt nước mắt hay cô dâu mếu máo ôm lấy anh trai. Bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận đầy sự đồng cảm: "Xem tới đoạn anh trai lau nước mắt mà không kìm được luôn. Trước giờ ở nhà thì anh em cũng hay cãi lộn với nhau, thế nhưng lúc em gái đi lấy chồng rồi anh trai chắc chắn lòng buồn, trống vắng lắm".

"Nghe người anh nói câu 'Không như ở nhà' mà nghẹn ngào . Ai từng đi làm dâu rồi mới hiểu câu này nặng tới mức nào"; "Đây không phải nước mắt yếu đuối, mà là thương em đến mức không biết phải dặn gì cho đủ. Gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất"; "Lấy chồng đâu chỉ là tạm đi xa vài ngày, mà phải học cách thích nghi với cả một thế giới mới. Anh trai dặn vậy là thương lắm rồi"...

Tố Uyên chia sẻ: "Mình chưa lấy chồng mà xem clip này cũng thấy chùng lòng, tự nhiên thấy sợ khoảnh khắc phải rời nhà đi thật xa. Anh trai chắc cũng hiểu, từ nay không thể bảo vệ em như trước nữa, nên mới khóc như vậy. Tình thân xem mà rưng rưng".

Duy Thành bình luận: "Gia đình nào có anh trai như vậy chắc em gái được thương từ nhỏ tới lớn. Anh chỉ biết dặn dò em những điều chân thành nhất, mong em về nhà chồng vẫn được yêu thương như ở nhà. Chắc cả mấy qua, người anh cũng mất ngủ không ít".

Nói về tình anh em, nhiều người bảo lúc sống chung nhà thì nhiều khi xung đột, chành chọe, nhưng thật ra lúc nào cũng rất yêu thương nhau, tình thương ấy khi chia xa càng thể hiện rõ. Thanh Tùng viết: "Anh trai và em gái bình thường nói chuyện không hợp, thậm chí hay gắt, nhưng tới lúc em đi lấy chồng mới thấy thương không chịu nổi. Ở chung thì dễ va chạm, nhưng tới lúc xa mới hiểu anh em là người lo cho mình thật lòng nhất".

Hai anh em quyến luyến không nỡ rời bước. (Ảnh chụp màn hình)

Đại Quang chia sẻ: "Anh em ruột thịt là vậy, không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng chưa bao giờ là hết thương yêu nhau. Càng lớn, tình thương có thể càng ít nói, bày tỏ ra nhưng không hề ít đi mà chỉ càng đậm sâu thêm. Dù em có lớn như nào, đi làm hay đi lấy chồng ở xa thì vẫn mai là người con của gia đình, người em của anh".

Xem clip, nhiều người chia sẻ kỷ niệm của mình khi chị, em gái đi lấy chồng. "Ngày em gái mình về nhà chồng, mình cũng cố cười cho em yên tâm. Vậy mà lúc quay lên xe làm thấy bố mẹ rơm rớm cũng chợt rơi nước mắt. Từ đó nhà tự nhiên vắng hẳn, lâu lâu em cũng chỉ có về được một lần", Thành Lộc kể.

Hiếu Giang viết: "Ngày đưa em gái ra xe hoa, mình không nói được câu nào, chỉ dặn nhớ ăn uống cho đàng hoàng, vậy mà về nhà ngồi thẫn thờ cả buổi. Trước hay cãi nhau, tới lúc em lấy chồng mới thấy mấy chuyện hồi đó sao nhỏ nhặt vậy. Càng nghĩ mình càng thương nó ghê".

Mai Chi viết: "Ai có chị gái đi lấy chồng rồi mới hiểu. Trước mỗi ngày về nhà đều thấy chị chờ cơm, nếu thiếu gì cũng có thể bảo chị, khi gặp khó khăn đều thức đêm tâm sự, ngủ cùng. Chị đi lấy chồng, mình lại chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nếu có việc cũng chỉ gọi điện được chốc lát".