Tình hình hiện tại của CiiN

Với 16,6 triệu follower, CiiN (Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) là một trong những TikToker có lượng người theo dõi hàng đầu Việt Nam. Vì vậy mỗi ồn ào trên MXH lẫn sự xuất hiện tại các sự kiện của CiiN đều nhận về chú ý từ công chúng.

Tối ngày 15/1 vừa qua, nữ TikToker đã có mặt tại một sự kiện ở TP.HCM của local brand nổi tiếng.

Cận cảnh nhan sắc của CiiN (Clip: Quân)

Tại thảm đỏ, CiiN chọn layout váy đen và tóc đen, được nhận xét là có phần kín đáo hơn so với các mỹ nhân khác. Chính trang phục đơn giản này giúp tôn lên gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa, làn da sáng và lớp trang điểm của cô nàng.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cô nàng lộ diện sau ồn ào hẹn hò và xóa hình xăm. Song trong khoảnh khắc này, CiiN đã che đi vết xoá xăm ở xương quai xanh.

Phần tóc và váy đã giúp CiiN che đi phần xoá xăm

Được biết vào đầu tháng 12/2025, CiiN - bạn gái tin đồn của rapper OgeNus (Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997) - bất ngờ xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ để xóa bỏ một số hình xăm trên cơ thể, gồm hình xăm trước ngực (khu vực xương quai xanh) và mảng lớn phía sau lưng, khiến cư dân mạng chú ý.

CiiN đã đi xoá xăm từ đầu tháng 12 (Ảnh: @masterlexxoaxam)

Bên cạnh đó, quyết định xoá xăm của CiiN cũng được quan tâm khi diễn ra giữa thời điểm lùm xùm xoay quanh mối quan hệ với OgeNus lan truyền trên mạng xã hội. Bởi sau khi cặp đôi trượt tay đăng ảnh ngọt ngào lên Instagram, mẹ của OgeNus gây tranh cãi khi tuyên bố "cần sự mộc mạc", "trong sạch",... ở bạn gái của con trai.

Trước những đồn đoán về lý do xóa xăm của CiiN có liên quan đến phát ngôn của người khác hay không, cô nàng đã trả lời cư dân mạng: “Che xăm để quay content này cho hợp lý ạ. Mà còn 2 cái cánh kìa mom” .

Ngoài ra trên MXH cũng lan truyền đoạn tin nhắn cho thấy CiiN đã có kế hoạch xóa xăm từ năm 2024, không phải từ sau ồn ào tình cảm.

CiiN phản hồi chuyện các hình xăm không còn thấy rõ như trước trong clip (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi trở thành TikToker nổi tiếng, CiiN xuất thân là vũ công, từng hoạt động trong vũ đoàn và là giáo viên dạy nhảy, tham gia biên đạo, đóng MV cho nhiều nghệ sĩ Vbiz. Cơ duyên khiến cô viral trên MXH là loạt khoảnh khắc xuất hiện tại Rap Việt mùa 2. Với phong cách cá tính, mái tóc cắt bằng, CiiN khi ấy còn được gọi với biệt danh "Lisa Việt Nam".

Tuy nhiên, nổi tiếng luôn đi kèm với ồn ào. Cô cũng gặp nhiều thị phi, tranh cãi liên quan nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện tình cảm hay danh xưng "Lisa Việt Nam". Hiện tại, kênh TikTok của CiiN chủ yếu tập trung vào nội dung nhảy và video biến hình theo trend.