Lời ra tiếng vào về một phu nhân nhà giàu Việt mới nổi: “Khen riết cứ tưởng mình là Hailey Bieber thật”

Mới đây, một sự kiện thời trang thu hút sự chú ý của netizen khi quy tụ nhiều gương mặt người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Bên cạnh dàn người mẫu, Hoa hậu,... hội KOL, TikToker cũng được chú ý không kém bởi nhiều mỹ nhân vốn luôn nhận được nhiều lời khen trên MXH về body, nhan sắc.

Trong đó, cái tên đang được nhắc nhiều lúc này là Huyền 204 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, SN 2004). Bởi cũng khá lâu rồi, netizen mới lại thấy “mẹ 1 con” tham dự sự kiện thời trang.

Màn xuất hiện của Huyền 204 trên thảm đỏ thu hút nhiều bàn tán từ dân mạng (Clip: Quân)

Zoom cận visual, body của Huyền 204 (Ảnh: Viết Thanh)

Vốn sở hữu vóc dáng nóng bỏng, Huyền 204 thường khiến nhiều người trầm trồ với loạt hình cực slay trên Instagram. Tuy nhiên trong lần xuất hiện trở lại này, cô nàng lại khiến nhiều người bàn tán bởi cách tạo dáng và biểu cảm trên gương mặt. Không ít nhận xét cho rằng Huyền 204 đang có phần “cố gồng” để thể hiện vẻ quyến rũ, slay của bản thân. Bởi lúc nào cô cũng phải tạo dáng để khoe đường cong hình thể, chọn biểu cảm sao cho ấn tượng khiến dân tình cảm thấy mất đi sự tự nhiên, thu hút.

Bên cạnh đó, diện mạo qua camera thường của Huyền 204 cũng được nhiều người so sánh, đặt lên “bàn cân” với nhiều TikToker khác. Cộng đồng mạng bày tỏ, cô nàng vốn có body đẹp nhưng việc lựa chọn đầm lại khiến trông bị dìm dáng. Ngoài ra, cách trang điểm, tạo kiểu tóc của Huyền 204 mới đây cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Cách tạo dáng, biểu cảm của Huyền 204 khiến dân tình bán tán

Sắc vóc của mỹ nhân sinh năm 2004 đang trở thành tâm điểm được chú ý trên mạng

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Huyền 204 biểu cảm với tạo dáng lạ nhỉ. Khen riết tưởng mình là Hailey Bieber thật”. - “Mình thích body với làn da ngăm của Huyền 204. Cơ mà lần này đi sự kiện trông không ấn tượng như mình nghĩ”. - “Ê nha hỏi thật, chụp hình là phải tạo dáng, biểu cảm như vậy mới slay hả mọi người?”. - “Coi nhiều clip thấy bạn này cũng dễ thương mà bữa nay thấy lạ dữ. Với có vẻ nay phối đồ không hợp hay sao nhìn Huyền 204 dìm dáng quá”. - “Cứ cố gồng quá lại thành ra mất tự nhiên, không còn đẹp nữa. Chứ bạn này coi bình thường thấy body đỉnh thật”.

Trong khi đó, Hà Môi (tên thật Võ Nữ Ngân Hà, SN 2003) khi được so sánh với Huyền 204 lại nhận về nhiều lời khen. Cô được cho là không có quá nhiều sự khác biệt khi xuất hiện trước ống kính camera thường và ảnh tự đăng. Cùng với đó, dân tình cũng thể hiện sự bất ngờ bởi vẻ tự tin, pose dáng “đâu ra đó” của nữ TikToker này.

Cùng xuất hiện tại sự kiện, Hà Môi được đặt lên "bàn cân" đọ sắc vóc với Huyền 204

Huyền 204 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền, SN 2004) là một trong những hot girl sở hữu lượng follow lớn trên mạng xã hội. Cô nàng còn được biết đến nhiều bởi cuộc sống hôn nhân với thiếu gia Duy Nhỏ (Bụt) khi thường xuyên khoe được chồng chiều, tặng quà khủng. Từ đây cô cũng bắt đầu xây dựng hình ảnh phu nhân giàu có, cuộc sống đáng mơ thông qua các clip daily vlog.

Thời gian trước đây, Huyền 204 vốn sở hữu gương mặt trẻ và có style kiểu baby, tiểu thư cùng nước da trắng. Thế nhưng sau khi kết hôn và sinh con, cô nàng đã thay đổi phong cách khi nhuộm da nâu và đổi sang makeup tone Tây. Thậm chí, cô cũng không ngần ngại diện những trang phục hở sâu quyến rũ, có lúc lại hơi hở hang quá đà, khiến người xem đỏ mặt.

Mặc dù chi nhiều tiền cho lần thay đổi phong cách này, song Huyền 204 lại nhận nhiều ý kiến trái chiều về visual. Có người cho rằng cô không hợp với phong cách này nhưng cũng nhiều ý kiến dành lời khen ngợi vì sự đổi mới là điều ai cũng hướng đến.

Huyền 204 và chồng

Cô nàng theo đuổi phong cách quyến rũ với làn da nâu bóng, diện đồ bốc lửa, phong cách sống sang chảnh.



