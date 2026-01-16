Hạo Khang - "con trai Kiều Minh Tuấn" 16 tuổi được dự đoán sẽ thành mỹ nam tương lai, là ai?

Mở đầu năm 2026, bộ phim khai thác đề tài tình cảm gia đình Ba Kể Con Nghe của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung nhanh chóng tạo sức hút với các suất chiếu sớm. Hôm nay (16/1), phim chính thức công chiếu trên toàn quốc.

Tạo hình của Huỳnh Hạo Khang trong Ba Kể Con Nghe.

Bên cạnh nam chính Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mới lớn, mắc trầm cảm, nhiều tổn thương do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên được nhắc đến nhiều.

Dù không xuất hiện dày đặc, vai diễn này vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ chiều sâu tâm lý và khả năng nhập vai của nam diễn viên trẻ. Trên màn ảnh, Hạo Khang vào vai con trai ông Thái (Kiều Minh Tuấn) với làn da ngăm, cái đầu trọc sau khi bị cha cạo tóc, khắc họa hình ảnh một thiếu niên mang nội tâm phức tạp, nhiều tổn thương.

Bởi thế, nhiều người càng thêm bất ngờ khi biết đây là bé An trong phiên bản điện ảnh Đất Rừng Phương Nam. Cậu bé từng gây sốt với vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương trong dự án điện ảnh trăm tỷ này. Thời điểm đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng dành nhiều lời khen cho Hạo Khang nhờ khả năng nhập vai tự nhiên, cùng vẻ ngoài sáng, lanh lợi.

Hạo Khang năm 13,14 tuổi.

Có thể thấy, khi bước sang tuổi 16, Hạo Khang đang ở giai đoạn chuyển mình rõ rệt cả về ngoại hình lẫn phong thái. Hạo Khang thu hút với diện mạo ngày càng điển trai, cao ráo và sáng sân khấu. Gương mặt góc cạnh hơn, vóc dáng cao lớn cùng thần thái tự tin giúp cậu ngày càng ra dáng một thiếu niên trên hành trình trưởng thành.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Hạo Khang đều ghi điểm với cách ăn mặc lịch sự, gọn gàng. Dù không quá cầu kỳ, visual đời thường của cậu vẫn đủ khiến nhiều người phải chú ý: nụ cười tươi, ánh mắt sáng và khí chất đúng chuẩn “mỹ nam tương lai”.

Hạo Khang tại sự kiện ra mắt phim mới đây. Nguồn: obibiz

Hiện tại, Hạo Khang sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 173 nghìn người theo dõi và Facebook cá nhân đạt khoảng 43 nghìn lượt follow. Ở độ tuổi vị thành niên, visual của Hạo Khang được đánh giá là nổi bật, đúng kiểu “trưởng thành trong tầm mắt khán giả”.

Visual Hạo Khang ở tuổi 15-16.

Huỳnh Hạo Khang sinh năm 2010, sớm được gia đình khuyến khích theo đuổi nghệ thuật. Cậu sở hữu gương mặt sáng sân khấu, có khả năng ca hát và từng tham gia các cuộc thi âm nhạc. Trước khi ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh, Hạo Khang đã góp mặt trong nhiều phim truyền hình và sitcom như Hoa Sơn Trà, Vũ Điệu Mùa Xuân, Nhỏ To Chốn Văn Phòng…

Ít ai biết rằng, Hạo Khang hiện đang nắm giữ một “kỷ lục” đáng chú ý: là một trong những diễn viên trẻ nhất từng góp mặt trong hai bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt, gồm Đất Rừng Phương Nam (hơn 140 tỷ đồng) và Đèn Âm Hồn (106 tỷ đồng). Với đà quan tâm hiện tại, Ba Kể Con Nghe cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành tích này.

Ở tuổi 16, Huỳnh Hạo Khang không chỉ sở hữu gia tài vai diễn đáng nể, mà còn đang cho thấy tiềm năng rõ rệt cả về ngoại hình lẫn diễn xuất, một cái tên trẻ đáng chờ đợi của điện ảnh Việt trong những năm tới.

Nguồn ảnh: FBNV