VIDEO: Sau 20h30 các tòa nhà văn phòng Viettel, VPbank, JP Morgan vẫn sáng đèn, nhân viên TP.HCM tăng ca đến 2-3 giờ sáng

Toà nhà văn phòng Viettel, VPbank, JP Morgan... sáng đèn dù đã hết giờ làm việc

Gần cuối năm, khi nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM đã thưa xe sau giờ cao điểm, một nhịp sống khác của thành phố vẫn chưa kịp khép lại. Các toà nhà văn phòng của nhiều thương hiệu nổi tiếng vẫn sáng đèn. Nhìn từ bên ngoài, không khó để nhìn thấy cảnh các nhân viên vẫn tập trung làm việc tập trung như thể đang trong giờ hành chính.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau 20h30, bên trong các tòa nhà văn phòng, không khí làm việc vẫn khá nhộn nhịp. Một số tầng chỉ còn lác đác vài người, nhưng cũng có nơi gần như vẫn giữ nguyên guồng quay ban ngày. Tiếng gõ bàn phím, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và những cốc cà phê đặt vội bên bàn làm việc trở thành “đặc sản” quen thuộc của mùa cao điểm cuối năm. Với nhiều nhân viên văn phòng, đây không còn là chuyện hiếm gặp, mà là lựa chọn thường xuyên để kịp tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu, cũng như khép lại một năm làm việc với ít dang dở nhất có thể.

Sau 20h30, các toà nhà văn phòng ở TP.HCM trông như thế nào?

Toà nhà Viettel nhìn từ xa vẫn thấy các khu văn phòng đèn sáng rực.

The Nexus - khu cao ốc văn phòng tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc ngay khu đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng, trung tâm TP HCM, tầng nào cũng sáng đèn.

Sau 20h30, khi văn phòng trong toà nhà ngân hàng VPBank vẫn như đang hoạt động.

Các phòng ban trong ngân hàng OCB cũng chưa tắt điện.

Các nhân viên vẫn ngồi làm việc.

Nếu không biết thời điểm ghi nhận là sau 20h30, chắc nhiều người vẫn nghĩ các nhân viên này đang trong giờ hành chính.

Không có dấu hiệu của việc tan ca....

Ở lại văn phòng 2-3h sáng vì thấy làm việc "trôi" hơn: Làm nhiều thì có thêm thu nhập

Chúng tôi đã tìm gặp và ghi nhận chia sẻ của các nhân viên đang tăng ca đêm tại các toà nhà văn phòng TP.HCM.

Clip: Chia sẻ của các nhân viên tăng ca gần Tết

Yến Nhi (làm việc trong lĩnh vực Social tại một công ty ở TP.HCM) cho biết, việc ở lại làm việc sau giờ hành chính với cô không phải là điều quá xa lạ. Bởi, vì tính chất công việc nên không chỉ riêng thời điểm cuối năm mà trong năm cũng có những giai đoạn cô thường xuyên phải ở lại công ty đến 20 - 21h. Tuy nhiên, những tháng cận Tết, thời gian làm việc kéo dài rõ rệt hơn.

“Cuối năm dự án nhiều hơn, công việc dồn dập nên mình thường ở lại muộn hơn bình thường. Có những hôm mình rời văn phòng lúc 2–3 giờ sáng,” Yến Nhi chia sẻ.

Nữ nhân viên cho biết, việc lựa chọn ở lại công ty làm việc chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cá nhân. Với cô, không gian văn phòng giúp duy trì sự tập trung tốt hơn so với khi về nhà - nơi dễ bị xao nhãng bởi mạng xã hội hoặc việc sinh hoạt cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống máy móc và đường truyền internet tại công ty cũng thuận lợi hơn cho công việc chuyên môn.

Về lý do sẵn sàng tăng ca đến khuya, Yến Nhi thẳng thắn cho biết một phần đến từ mong muốn cải thiện thu nhập dịp cuối năm. Công ty nơi cô làm việc có chính sách OT rõ ràng, việc ở lại làm thêm hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. “Mình làm nhiều thì có thêm thu nhập. Cuối năm gần Tết, em cũng muốn kiếm thêm để trang trải cho gia đình nên chấp nhận ở lại muộn,” cô chia sẻ.

Dù lịch sinh hoạt bị xáo trộn, Yến Nhi cho biết sức khỏe của cô vẫn được đảm bảo nhờ chế độ làm việc linh hoạt. Những ngày tăng ca, cô có thể đến công ty muộn hơn vào buổi sáng để bù thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ 6-7 tiếng.

Không chỉ riêng mình mà nhiều đồng nghiệp xung quanh cũng lựa chọn ở lại công ty làm việc sau giờ hành chính, mỗi người với những mục tiêu và nhu cầu riêng.

Lúc này, tại một tòa nhà văn phòng khác ở TP.HCM, đồng hồ đã chỉ hơn 21h. Trong không gian làm việc gần như trống trải, Huy Dương (làm việc trong lĩnh vực editor) vẫn miệt mài trước màn hình máy tính, khi hầu hết đồng nghiệp đã rời văn phòng từ 17h hoặc ở lại muộn nhất đến khoảng 20h.

Huy Dương hiện đang làm việc ở một công ty truyền thông với vị trí editor.

Chia sẻ về việc thường xuyên về muộn vào thời điểm cuối năm, Huy Dương cho biết điều này xuất phát từ đặc thù công việc và khối lượng dự án tăng cao trước Tết.

“Riêng những ngày cận Tết, công việc và dự án nhiều hơn nên nếu làm trong giờ hành chính không kịp, mình sẽ ở lại để hoàn thành cho kịp deadline. Những hôm muộn nhất thì mình về khoảng 23h giờ tối,” Huy Dương nói.

Theo anh, việc tăng ca vào giai đoạn cao điểm đã được chủ động sắp xếp từ trước nên không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt cá nhân. Với Huy Dương, ở lại công ty làm việc cũng là lựa chọn phù hợp hơn so với về nhà hay ra quán cà phê. “Thiết bị ở công ty mạnh hơn, không gian yên tĩnh, dễ tập trung. Công việc edit cần nghe âm thanh rất kỹ, nếu làm ở nhà hay quán cà phê thì khá ồn, khó đảm bảo chất lượng,” Huy Dương chia sẻ.

Làm việc trong lĩnh vực tư vấn chiến lược tại một agency ở TP.HCM, anh Hùng Cường cho biết việc ở lại làm việc sau giờ hành chính, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm, là điều khá quen thuộc với môi trường làm dịch vụ cho khách hàng. Bởi, thời điểm cuối năm âm lịch, thì cũng là đầu năm dương lịch - lúc nhiều nhãn hàng bước vào chu kỳ kinh doanh mới, kéo theo hàng loạt đợt thuyết trình, đấu thầu ý tưởng (pitching) giữa các công ty dịch vụ. Điều này khiến khối lượng công việc tại agency tăng lên rõ rệt.

Lý giải việc lựa chọn ở lại văn phòng làm việc, anh Cường cho biết không gian công ty giúp anh tập trung hơn, nhất là trong những thời điểm cần xử lý nhiều đầu việc cùng lúc. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị đầy đủ cũng góp phần nâng cao hiệu suất.

“Buổi sáng thường phải họp nhiều hoặc gặp khách hàng nên khá khó tập trung. Buổi tối ở lại thêm một chút thì không gian yên tĩnh hơn, thiết bị đầy đủ, thao tác nhanh hơn và hiệu suất công việc cũng cao hơn,” anh Cường cho biết.

Anh Hùng Cường làm việc trong lĩnh vực truyền thông ở TP.HCM.

Anh Cường cho biết trong những thời điểm cao điểm, kể cả dịp nghỉ lễ hay Tết, đội ngũ agency vẫn phải duy trì công việc từ xa để đảm bảo tiến độ cho khách hàng. Tuy nhiên, mô hình làm việc hiện nay khá linh hoạt, kết hợp giữa làm việc trực tiếp tại văn phòng và trực tuyến, giúp nhân sự chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian.

Làm việc tại một ngân hàng ở TP.HCM, chị K.Y. cho biết giai đoạn bận rộn nhất trong năm thường rơi vào tháng 12 dương lịch, thời điểm các chỉ tiêu kinh doanh được tổng kết và chốt số liệu. Khi bước sang tháng 1 của năm mới, dù vẫn là thời gian cận Tết theo lịch âm, nhịp làm việc tại ngân hàng nhìn chung đã trở lại bình thường.

Theo chị K.Y., sau 17h, ngân hàng thường đóng cửa giao dịch với khách hàng. Tuy nhiên, tùy từng vị trí, nhiều nhân viên vẫn ở lại để xử lý các công việc còn dang dở, rà soát hồ sơ, nghiên cứu khách hàng hoặc chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

“Không hẳn là cứ cuối năm mới phải ở lại. Công việc nhiều hay ít phụ thuộc vào từng giai đoạn và nhu cầu của khách hàng. Phòng tôi là phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, nên khi doanh nghiệp có phát sinh nhu cầu thì mình phải hỗ trợ,” chị K.Y. chia sẻ.

Chị K.Y. làm việc tại một ngân hàng ở TP.HCM.

Ngoài công việc vận hành thường ngày, chị cho biết đội ngũ còn dành thời gian nghiên cứu hồ sơ khách hàng, tìm hiểu nhu cầu trong thời gian tới để có thể tư vấn thêm các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Việc ở lại làm thêm vì thế không cố định theo tuần hay theo tháng, mà hoàn toàn mang tính phát sinh.

Theo chị K.Y., tần suất ở lại làm việc ngoài giờ không quá dày, trung bình mỗi tháng chỉ khoảng 1-2 ngày nên không ảnh hưởng nhiều đến đời sống cá nhân. Chế độ lương thưởng và làm thêm giờ tại ngân hàng cũng được quy định rõ ràng, minh bạch.

Chia sẻ thêm về việc cân bằng cuộc sống khi phải làm việc ngoài giờ, chị K.Y cho biết bản thân thường chủ động sắp xếp, thông báo trước với gia đình để điều chỉnh sinh hoạt. Ngoài giờ làm việc, chị vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè để giữ tinh thần thoải mái.

“Lúc làm việc thì tập trung làm việc. Còn khi về nhà thì nghỉ ngơi, sinh hoạt bình thường. Với mình, việc ở lại làm thêm là chủ động, không bị ép buộc,” chị chia sẻ.



