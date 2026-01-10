Con gái NSƯT Hồ Hoài Anh bước ra, Tóc Tiên sốc

Con cái của các nghệ sĩ Việt từ lâu đã luôn là tâm điểm chú ý của công chúng, nhất là khi bước vào giai đoạn trưởng thành và bắt đầu bộc lộ những thay đổi rõ rệt về ngoại hình lẫn phong thái. Mina Hồ - con gái nhạc sĩ/ NSƯT Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang cũng không ngoại lệ.

Mới đây, khi dự một sự kiện cùng với mẹ, Mina Hồ khiến tất cả mọi người bất ngờ vì vóc dáng và visual xuất sắc, ra dáng thiếu nữ.

Con gái 15 tuổi của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang (Nguồn: @khanhnguyen1509)

Tóc Tiên giật mình với sự thay đổi của Mina Hồ (Nguồn: @vietdaily)

Mina Hồ có tên thật là Hồ Khánh Hà, sinh năm 2011, là con gái đầu của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Năm nay 15 tuổi, Mina Hồ đã cao 1m68, cao hơn cả mẹ. Khi mặc áo dài và bước đi cạnh ca sĩ Lưu Hương Giang, nhiều người còn nửa đùa nửa thật nhận xét là “nhìn như 2 chị em”.

Cùng tại sự kiện này, Tóc Tiên cũng bất ngờ, biểu cảm gương mặt “ồ wow” khi nhìn thấy Mina Hồ vì chiều cao và diện mạo xinh xắn, dễ thương. Ngoài ra Mina Hồ còn được khen ngợi vì sự lễ phép, liên tục cúi chào cô chú anh chị tại sự kiện.

Về phía cư dân mạng, nhiều người dành lời khen cho Mina Hồ, khen cô bạn dậy thì thành công và dự đoán tương lai mỹ nhân: “Bé đẹp quá có nét riêng. Đừng sửa gì hết nha”, “Bé gái đúng là dậy thì quá thành công. Nữ tính siêu xinh luôn”, “+1 Hoa hậu tương lai đây rồi”, “Bản sao y chang Lưu Hương Giang luôn trời, giống mẹ từ cái miệng luôn”, “Bạn này mũi đẹp quá, lại thêm mỹ nhân rồi đây”, "Con gái anh Hồ Hoài Anh. Bé xinh quá nhỉ",...

Mina đi sau mẹ, liên tục cúi chào mọi người tại sự kiện (Nguồn: @khanhnguyen1509)

Thực tế, trong những lần được bố mẹ cho lên sóng, Mina Hồ đều gây ấn tượng khi ngày càng "trổ nét", gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng. Ở tuổi 14, Mina được nhận xét ngày càng xinh xắn, trưởng thành hơn so với trước đây. Phong cách ăn mặc cũng có sự thay đổi rõ rệt, cá tính và hiện đại hơn, đúng với lứa tuổi thiếu niên.

Sau khi gia đình gặp biến cố và bản thân Mina bước vào tuổi dậy thì với không ít thay đổi tâm lý, song cô bé vẫn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ cả bố và mẹ. Hình ảnh hiện tại của Mina phần nào cho thấy sự phát triển tích cực, cả về ngoại hình lẫn tinh thần.

Mina Hồ

Vóc dáng cao ráo, đôi chân dài và thẳng tắp của Mina

Mina cùng với mẹ trong một bộ ảnh gia đình

Phong cách của Mina Hồ khá đa dạng, lúc nữ tính dịu dàng, lúc năng động khoẻ khoắn

Mina Hồ (áo hồng) cùng với dì - Lưu Thiên Hương và chị họ - Mimi Lưu tại WeChoice Awards 2024

Với nền tảng gia đình, Mimi Lưu (trái) và Mina Hồ (phải) đều được dự đoán là những gương mặt nổi bật trong thời gian tới

(Tổng hợp)