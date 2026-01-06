Nam NSND là Đại tá U80: Sốc nặng với tin đồn liên quan con gái ruột, mỗi ngày uống 2 nắm thuốc to

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, quê Hải Dương. Ông là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời mang hàm Đại tá Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu.

Xuất thân là người lính, trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, Trần Nhượng đến với nghệ thuật bằng sự bền bỉ và đam mê hiếm có. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015, ghi nhận những cống hiến lâu dài cho nghệ thuật nước nhà.

Trong sự nghiệp, NSND Trần Nhượng ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn có chiều sâu, đặc biệt là các nhân vật phản diện gai góc, đời sống nội tâm phức tạp. Ông tham gia nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc với khán giả như Cảnh sát hình sự, Chủ tịch tỉnh, Bản di chúc bí ẩn, Khi đàn chim trở về…

NSND Trần Nhượng và con trai - đạo diễn Trần Bình Trọng.

Ở tuổi U80, NSND Trần Nhượng phải uống thuốc hàng ngày.

Không chỉ đóng phim, ông còn hoạt động bền bỉ ở sân khấu kịch, từng giữ vị trí quan trọng trong Đoàn Kịch Công an Nhân dân. Sau khi nghỉ hưu, Trần Nhượng vẫn xuất hiện trong các dự án nghệ thuật, làm giám khảo các cuộc thi và hỗ trợ thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Về đời tư, ông có hai người con đều theo nghệ thuật: con trai là đạo diễn Trần Bình Trọng, con gái là Trần Hoàng Anh Phương – từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất. Mới đây, NSND Trần Nhượng cho biết ông bị sốc nặng khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin bịa đặt, cắt ghép hình ảnh, gán ghép rằng con gái ruột của ông là "vợ trẻ" của bố.

"Tôi thực sự sốc và phẫn nộ khi người ta lấy ảnh tôi chụp cùng con gái rồi thản nhiên đặt tiêu đề giật gân: “NSND Trần Nhượng lấy vợ trẻ”. Việc họ cố tình xuyên tạc mối quan hệ cha con thiêng liêng để câu view là một hành động không thể chấp nhận", NSND Trần Nhượng tâm sự trên tờ Dân trí.

Nam nghệ sĩ thẳng thắn nói rằng đây là tin đồn ác ý, xuyên tạc nghiêm trọng, xúc phạm đến danh dự cá nhân và tình cảm gia đình. Việc lợi dụng hình ảnh cha con để giật tít câu view khiến ông không chỉ phẫn nộ mà còn chịu áp lực tinh thần lớn ở tuổi xế chiều. Ông khẳng định những thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây tổn thương sâu sắc cho bản thân và con gái.

NSND Trần Nhượng và con gái.

Ở tuổi gần 80, NSND Trần Nhượng sống một mình không muốn làm phiền con cái sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, sức khỏe của ông đã suy giảm rõ rệt theo thời gian, mỗi ngày ông phải uống 2 nắm thuốc to. Theo lời ông, tuổi tác kéo theo nhiều bệnh nền khiến sinh hoạt hàng ngày phải phụ thuộc vào thuốc. Có những thời điểm mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt khi đối diện với các tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Dù vậy, Trần Nhượng vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng sinh hoạt điều độ và chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật phù hợp với sức khỏe. Với ông, nghệ thuật vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp ông vượt qua những giai đoạn khó khăn của tuổi già.